Протестите в Сърбия: от какво трябва да се страхува Вучич

След цяла година протести, студентите в Сърбия вече мислят за подготовката на парламентарни избори. Президентът Александър Вучич обаче търси дата, която би му била най-изгодна.

Сърбия вече е в предизборна обстановка, макар че дата за предсрочните избори още няма. След повече от година на протести, блокади и политическо напрежение, президентът Александър Вучич прие предизвикателството на студентите и гражданите, които искат предсрочен вот. Кога обаче - не е ясно.

В последните няколко месеца Вучич постепенно стесни възможностите - първо обещанието беше без никакви подробности, после "в края на 2026 или началото на 2027 година", а сега се говори за октомври, ноември или декември 2026-а.

Възможно ли е Вучич да загуби изборите

Ако президентът спази обещанието си, може и да се раздели с властта, смята професорът по политология в Белградския университет Душан Спасойевич. "Най-голямата сила на студентите и опозицията е промяната, която наблюдаваме в електората", казва експертът. "Сега управляващите и опозицията имат почти равна подкрепа и за пръв път ще имаме избори, в които Вучич не просто може да загуби, а най-вероятно ще загуби ."

"Това обаче не бива да успокоява никого", подчертава Спасойевич пред ДВ. "Все още до изборите има много време, а правителството разполага с огромни ресурси. Те многократно са демонстрирали, че могат да се измъкват от трудни ситуации."

Студентите влизат в кампания

В края на 2025 година масовите протести в Сърбия бяха до голяма степен стихнали. Блокадите на факултетите бяха вдигнати, студентите се върнаха в университетите. Студентското движение навлезе във фаза на трансформация - от организация на протести към предизборна кампания.

След дълъг процес по избор на кандидати за народни представители, студентите сега създават предизборни щабове, обучават наблюдатели за изборите и подготвят политическата си платформа. Докато група студенти говори с хората от врата на врата, друга организира акции като "Студент във всяко село", в рамките на която се търсят контакти с жителите на всяко населено място. Така студентите не само се опитват да противодействат на образа, който проправителствените таблоиди им създават, но и да вникнат в критиките и опасенията на хората.

Мобилизиране на гласоподаватели и изграждане на доверие

Данило Ерделян и Соня Хайдукович са студенти от Нови Сад, които редовно обикалят за срещи с граждани. Целта им е не само мобилизация, но и изграждане на доверие. Паралелно се учат на изборните правила и провеждането на кампании. Те са категорични, че отлагането на изборите всъщност е от полза за тях, а не за правителството, защото организацията им става по-силна с всеки следващ ден.

“Правителството чака да види дали хората няма да се изморят и да се откажат, но в същото време ни дава възможност да се подготвим”, посочва Данило Ерделян. "Вече сме виждали колко е трудно за управляващата коалиция да организира електоралните си измами на местно ниво, а на парламентарните избори ще бъде много по-трудно. Междувременно ние се подготвяме все по-добре за проблемите, с които можем да се сблъскаме в изборния ден."

Подкрепата за студентското движение не е отслабнала , събирането на подписи за предсрочните избори продължава. Студентите казват, че на 28 декември само за един ден са събрали 400 000 подписа, а много граждани са оставили контактите си, за да получават повече информация за дейностите им. За движението това е ясно потвърждение, че потенциалът за масова мобилизация не е изчезнал, просто временно е бил отслабен. Свикването на избори може да го стимулира отново.

Трудностите са неизбежни

Но докато опозицията се организира, правителството не стои безучастно. То е подложено на сериозен натиск заради заплахата от американски санкции на сръбската петролна компания с руска собственост NIS , както и заради загубата на ключови партньори - както в лицето на САЩ и ЕС, така и на Русия . Александър Вучич много внимателно обмисля кога да насрочи изборите, за да са възможно в най-благоприятното за него време.

Според източници на ДВ това означава, че той най-вероятно ще отлага максимално, дори това да задълбочи кризата. В същото време има индикации, че властите втвърдяват подхода си - в последните месеци стотици са отстранени от държавна работа . На мушката са не само хора, участвали в протестите, но и тези, чиито близки са го правили и дори онези, които са били неутрални, но не са подкрепили правителството.

Няколко студенти са обвинени в подкопаване на конституционния ред, някои са в политическо изгнание. Натискът срещу университетите също се засилва. Професорка, подкрепила студентите, е уволнена без да се спазят законовите процедури. Държавата въведе и нова система за финансиране на университетите, поставяйки ги изцяло под свой финансов контрол. Така те загубиха независимостта си.

Студентите са наясно, че им предстои дълга и трудна година. "Щом хората понесоха всичко досега, ще понесат и още", казва Данило Ерделян. "Още от самото начало знаехме, че това не е спринт, а маратон. Вярвам, че ще удържим колкото е нужно."