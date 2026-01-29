Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Трагедията на обществото – късопаметност и беззаконие

Трагедията на обществото – късопаметност и беззаконие

29 Януари, 2026 09:01

Опцията Гюров или Главчев да стане служебен премиер…

Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Начинът, по който се определя служебният премиер чрез т.нар. „домова книга“, както и промените в закона и Конституцията, могат да доведат до изключителна неприятност. Възможно е да се стигне до ситуация без ясен правен изход, при която кабинетът на Росен Желязков да продължи да управлява, докато не бъде взето някакво решение. В последно време като основни претенденти се завъртат имената на подуправителя на БНБ Андрей Гюров и на председателя на Сметната палата Димитър Главчев, който вече два пъти е бил служебен премиер, след като от другите възможни опции чуваме само откази. Интересното е, че и при двамата съществуват казуси. При Андрей Гюров той е свързан със съдебно производство. При Димитър Главчев се базира на потъпкването на българските закони, ако те изобщо имат някакво значение, когато говорим за висши държавни постове.

Казусът с махането на Андрей Гюров от поста подуправител на БНБ, след решения на Комисията за противодействие на корупцията и БНБ, се приема за изключително важен от Съда на Европейския съюз. Голям състав от 15 съдии, начело с председателя на Съда на Европейския съюз (СЕС) Кун Ленартс, ще заседава по въпросите, които поставя освобождаването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ). Управителният съвет на БНБ реши, че Андрей Гюров „не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения“ и е „признат за виновен за извършено сериозно нарушение“ – две от основанията в Закона за БНБ за освобождаване на подуправител, предава „Лекс“.

До това решение се стигна, след като Комисията за противодействие на корупцията (КПК) установи несъвместимост при Гюров – „участието му като съдружник в „Йонтех Инженеринг“ ООД, както и във връзка с осъществяваната от него дейност като член на управителен орган на юридически лица с нестопанска цел: Сдружение „Балкански – Паница Институт за научни изследвания“ и Сдружение „Голф клуб Благоевград“, без решение на УС на БНБ по чл. 12, ал. 5, изр. 2 от Закона за Българската народна банка“.

Гюров обжалва не само решението на УС на БНБ, но и това на КПК, на което стъпи Централната банка. В края на 2024 г. Административен съд София-град (АССГ) прие, че решението на КПК е нищожно. То обаче беше атакувано пред ВАС, който спря делото в очакване на решението на съда в Люксембург.

Около Гюров има висящ съдебен въпрос и ако Съдът на Европейския съюз потвърди решението на БНБ, възниква сериозен проблем – България е имала служебен премиер, който не е е трябвало да бъде в „домовата книга“? Ако имаше окончателно съдебно решение, което да изчиства случая, този проблем нямаше да съществува. В момента обаче такива решения няма и затова изборът крие доста подводни камъни. Иначе решението на Съда на Европейския съюз се очаква някъде през лятото, а решението ще действа оттгава. Към момента решение няма, Гюров е опция, но дали е добра…

Може ли Димитър Главчев пак да стане служебен премиер? Ако бяхме нормална държава – не. Но България не е нормална държава, защото за силните на деня законите в страната не важат. Защо? Ние не сме късопаметни. Не сме забравили, че Димитър Главчев съвместява две длъжности – тази на служебен министър-председател и на външен министър в първия си кабинет. Това води до нарушение на законовите изисквания той да се върне начело на Сметната палата, защото е бил външен министър. От служебен премиер можеш да се върнеш на предишния си пост, но ако си бил министър – не. А Главчев беше.

„Ако говорим за връщането на Главчев в Сметната палата, смятам, че това не е възможно, защото той няма да отговаря на изискването за несъвместимост. Текстовете, разписани в Закона за Сметната палата, свързани с критериите по отношение на хората, които могат да ръководят палатата, не са самоцелни. Това не е случаен орган и който го управлява, трябва да отговаря на най-високите изисквания за почтеност и независимост. В противен случай уредбата губи смисъл. Фактът, че г-н Главчев съвместява две длъжности – тази на служебен министър-председател и на външен министър, води до нарушение на законовите изисквания той да се върне начело на Сметната палата“, обяви в интервю пред Fakti.bg Биляна Гяурова от Българския институт за правни инициативи (БИПИ).

Как тогава човек, който не би трябвало да оглавява Сметната палата към днешна дата, защото е бил външен министър, отново може да стане служебен премиер, след като постът председател на Сметната палата е част от „домовата книга“, от която президентът трябва да избира? Има ли народна късопаметност, или нещата опират до това „да сме живи и здрави“, пък нещата ще се оправят?


  • 1 Това е ВЪПРОСЪТ!!!!

    17 1 Отговор
    Главчев (ГЕРБ-ДПС Ново Начало) или Гюров (ПП-ДБ)

    09:03 29.01.2026

  • 2 Мнение

    15 15 Отговор
    Изборът на Андрей Гюров за служебен премиер ще е изключително силен ход за България. Ако той постави Бойко Рашков или Иван Демерджиев начело на МВР, това ще бъде гаранция за професионализъм, решителност и честни избори. Тези двама са доказани експерти, които могат да осигурят ред и прозрачност в страната, а с Гюров като лидер на служебния кабинет България има шанс за стабилност и сигурност по време на изборите. Това е комбинация от компетентност и отговорност, на която гражданите могат да се доверят.

    Коментиран от #11, #13

    09:05 29.01.2026

  • 3 Пич

    16 5 Отговор
    Имам усещането, че търсят главен боклук за сметището...

    09:05 29.01.2026

  • 4 Истината

    24 3 Отговор
    Главчев да не беше независим, когато го инсталираха от ГЕРБ-ДПС, два пъти откраднаха изборите!! Два пъти фалшификации и измами ала Боко Кюлчев-Шиши Мягнитски!!

    09:07 29.01.2026

  • 5 Мафия ни управлява

    14 2 Отговор
    Ненужно отлагане на изборите с месец !
    Протакането е договаряне на нови схеми !

    Коментиран от #14

    09:08 29.01.2026

  • 6 Хмм

    18 2 Отговор
    Гюров дава някакви надежди, но с Главчев вече видяхме какво е - 40% сгрешени протоколи, чували с изрезки от вестници, надписани гласове и не им пука, защото никой не ги наказва

    09:09 29.01.2026

  • 7 Гай Турий

    20 1 Отговор
    В България след Жан Виденов на власт са гладни и жадни малоумници. Конституцията стана жертва на един конгломерат АнтиРадев, който в безумието си сготви невъобразим правен качамак и изпържи Конституцията в старо гранясало олио. Резултатът е канцерогенен. Продажни и лакоми за пачки идиоти, пръждосайте се и да не ви виждаме. Да дойдат нормални и умни патриоти.

    09:11 29.01.2026

  • 8 ООрана държава

    15 2 Отговор
    Глафчеф направи най свинските избори в историята на държавата. Това не трябва да се повтаря никога.

    09:12 29.01.2026

  • 9 Първо следствие

    13 0 Отговор
    Гласувалите промените на Конституцията в тази посока трябва по принцип да нямат право да се кандидатират за НС, заради доказано малоумие. Дори за да станеш милиционер се минават куп тестове и разговори с психолог, за да докажеш пригодност, а задънената улица в която се намира държавата, заради тарикатлъците на дадени депутати, е достатъчно доказателство, че нито са ставали, нито ще стават за законотворци!

    09:12 29.01.2026

  • 10 Вдесетката

    8 3 Отговор
    Хвани единия удари другия и двамата евроатлантици единственото място на които е на бунището на историята!

    09:13 29.01.2026

  • 11 Бойко шлифера

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Кръвното вдигнах, ще си пукн@ в зайчарника

    09:13 29.01.2026

  • 12 Осъзнал се комунист

    5 7 Отговор
    Рожденната дата на късата (ПРОМИТА) памет на обществото е 09.09 1944 г.
    И "ДРУГАРИТ" всяка година я честват...

    Коментиран от #15

    09:14 29.01.2026

  • 13 ХАХАХА

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Дааааааа.... "тези двамата" наистина са доказани експерти... в областта на кеша. ;) Хората "в нужда" винаги са били "точни с парите" към тях. Виж заглавието - КЪСАТА ПАМЕТ!

    09:24 29.01.2026

  • 14 Ти да видиш

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Мафия ни управлява":

    Как ще е ненужно. Нали трябва да се угоди на кукловодите на Радев.

    09:26 29.01.2026

  • 15 Обективно

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Осъзнал се комунист":

    Промени си името на оглупял комунист така ще пасва на действителността.

    Коментиран от #18, #19, #20, #21, #23, #24

    09:26 29.01.2026

  • 16 Неосъзнат либераст

    4 3 Отговор
    Рожденната дата на късата (ПРОМИТА) памет на обществото е 10.11 1989 г.
    И "ДРУГАРИТЕ" ЛИБЕРАСТИ всяка година я честват...

    09:28 29.01.2026

  • 17 Един дол дренки

    9 2 Отговор
    Вмирисани атлантически дренки. Единият престъпник, другият и той престъпник и все нямало "окончателно съдебно решение" но за премиери ставали

    09:28 29.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ауууу....

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Обективно":

    Кви ша мари ши има синко

    09:45 29.01.2026

  • 25 бай Иван

    3 1 Отговор
    Никъде не прочетох в статията кои са виновните за "домовата книга"? Или и за нея сме късопаметни,че едни дето искат пак да управляват обърнаха конституцията с хастара нагоре ?

    09:45 29.01.2026

  • 26 Боко$Свинчо

    3 0 Отговор
    Трябва веднага да му изфабрикуваме някакави компромати на
    тоя Гюров и да му спретнем задържане под стража за нещо.
    Вече имаме прецидент с кметчето на Варна, който не беше послушен!

    09:47 29.01.2026

  • 27 прокопи

    4 0 Отговор
    Никога повече Главанавчев! Рядко т ъ п!

    09:52 29.01.2026

  • 28 Ммм да!

    4 0 Отговор
    Игрите на глада!

    09:52 29.01.2026

  • 29 Историк

    2 0 Отговор
    Истината е, че няма държава,управлявана от тайни служба,която да е постигнала резултати за успехи в развитието си. В България ченгетата са обхванали абсолютно всичко и номерата,които правят в управлението пречат на всякаква нормалното. Целта им е ясна и 36 години сме свидетели- откраднатите от народа и държавата пари да са вси в едни и същи ръце, да не бъдат осъдени за престъпленията си, а да са във властта вместо в затвора, да контролират всичко и всички. Това е резултат от нечестните избори,които вкарват в парламента техни хора,които коват закони срещу справедливостта и почтенността и за запазване на статуквото. Безкрайните сценарии на ДС-КГБ мафията са неочаквани и все за създаване на хаос, напрежение,разделение на обществото и все срещу народа и държавата.

    09:57 29.01.2026

  • 30 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Твърдението на калинките Калин и Биляна за незаконността на връщането на Главчев на поста му в Сметната палата поради факта, че той е съвместявал позицията на премиер с тази на министър в служебното си правителство, е крайно разсмиващо.
    Защото уличава тези набедени йоризти в непознаване на един фундаментален законов текст, уреждащ подобни ситуации.
    Чл.81б от ЗДС.

    10:11 29.01.2026