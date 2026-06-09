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Срещу НАТО! Руските военноморски сили проведоха учение край бреговете на Калининград

Срещу НАТО! Руските военноморски сили проведоха учение край бреговете на Калининград

9 Юни, 2026 18:09 1 072 74

  • русия-
  • нато-
  • калининград-
  • балтийско море-
  • северен поток

Руският ексклав Калининград е разположен на брега на Балтийско море между държавите членки на НАТО Литва и Полша и служи за щаб на руския Балтийски флот

Срещу НАТО! Руските военноморски сили проведоха учение край бреговете на Калининград - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският военноморски флот проведе военни учения в Балтийско море, като отработи изстрелване на неуправляеми ракети, бомбардировъчни полети и ракетни удари, на фона на мащабни учения на САЩ и НАТО в региона, съобщи руската новинарска агенция Интерфракс, цитирана от БТА.

В хода на учението бяха отработени "подготовка на техниката за излитане, извеждане на самолетите от обстрела на условния противник и пребазирането на летища", пише в прессъобщение на руския флот.

В учението, което се състоя на 8 и 9 юни, участваха повече от 10 самолета и два малки ракетни кораба.

Военноморското учение на НАТО в Балтийско море БАЛТОПС (Baltic Operations, BALTOPS) започна на 4 юни и ще продължи до 20 юни, като в маневрите участват общи 20 плавателни съда от 15 страни и около 6000 военнослужещи. Това са най-големите военни учения в Балтийско море за тази година, отбелязва Ройтерс.

Руският ексклав Калининград е разположен на брега на Балтийско море между държавите членки на НАТО Литва и Полша и служи за щаб на руския Балтийски флот. В силно милитаризирания регион живеят около 1 млн души.

Руският президент Владимир Путин заяви в края на май, че страната му разполага с всички необходими средства за да унищожи всяка една сила, която се опита да атакува Калининград. По-рано литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е в състояние да проникне в ексклава.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И кво ?

    26 13 Отговор
    Брегът си е руски . Кремъл ще прави каквото си иска .

    Коментиран от #69

    18:12 09.06.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    24 12 Отговор
    Киев загуби Константиновка!

    Коментиран от #10, #22, #29, #37, #41

    18:13 09.06.2026

  • 4 авантгард

    12 6 Отговор
    Бе учения някакви...
    Ей това демокрацията е ужасно нещо, имаш атомби бомби, а голям страх ако ги ползеаш какво щели да кажат хората, ха!
    Русите да вземат пример от Ким, окото му няма да мигне ако някой го напада.

    18:15 09.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Без име

    1 4 Отговор
    Нато може да проникне нмп.

    18:15 09.06.2026

  • 7 Атина Палада

    15 7 Отговор
    Значи,след като Полша са в НАТО, Русия не може да си прави учения на нейният бряг ха ха ха .

    18:15 09.06.2026

  • 8 руската мечка

    8 20 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #11, #45

    18:15 09.06.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    17 11 Отговор
    Поредна добра новина!

    България спира да праща оръжие на режима в Киев!

    18:16 09.06.2026

  • 10 Без име

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Не го е загубил, не му харесвал архитектурата.

    18:16 09.06.2026

  • 11 Кузо

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "руската мечка":

    Радиоточката се обади!

    18:17 09.06.2026

  • 12 да питам

    8 8 Отговор
    Тия "военноморски сили" още ли мърдат , бе ...🙂

    Коментиран от #13, #42

    18:17 09.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Циганката

    7 6 Отговор
    Туй много як флот , бе бате що бакър и железо има !

    18:20 09.06.2026

  • 16 ха ха хаааа

    9 9 Отговор
    То , при руснята , всичко е неуправляемо ...😀

    18:20 09.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кузо":

    бе пиши тука БЕ-не се страхувай! за 1 триене ли си? ами ако ни нападнат Магучая ко праиш?

    18:25 09.06.2026

  • 19 Споко другари

    2 9 Отговор
    Скоро пак ще се именува Кьонингсберг.

    Коментиран от #24

    18:26 09.06.2026

  • 20 Опа, със Ядрено Оръжие или само

    5 2 Отговор
    с Орешник?

    18:28 09.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Скоро

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Киев ще изгуби и Киев.

    18:30 09.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 К.О.Т.ар.А.К 😼

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Споко другари":

    Кога цъфнат на ба бати 70 годишните налъми !

    18:32 09.06.2026

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    2 8 Отговор
    Окраина че се погрижи и за тоя флот.

    Коментиран от #28

    18:32 09.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    ЛапПай У Йотт бре, дупнишки хъесосс звездоброец !

    18:34 09.06.2026

  • 29 Още

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    вчера. Иначе тук няма да го напишат. Но западналите го написаха в техните сайтове. И доста беснеят.

    18:35 09.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Срещу НАТО!

    6 3 Отговор
    Срещу изчорясалия мозък на някъв писар
    който не прави разлика че Русия имат там своя територия за радост на ес мишоците

    18:36 09.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 К.О.Т.ар.А.К 😼

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Чиниш ми се":

    Ами в Максуда какви бахури искаш да има ?

    18:38 09.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 4 Отговор
    Видехме го руския флот в Черно море.
    Идеална мишена за ракетите на НАТО.

    18:40 09.06.2026

  • 41 Пффффф

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Путлер губи Крим!!!
    Крим за Константиновка.
    😂😂🤣

    Коментиран от #44, #54

    18:40 09.06.2026

  • 42 👇👇👇👇👇👇👇

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "да питам":

    Колкото мърда крайцера Москва.

    18:42 09.06.2026

  • 43 Чиниш ми се

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Гресирания ,сокай гресирания и уай. нянн палец ☝️ и се успокой !

    18:43 09.06.2026

  • 44 az СВО Победа 81

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Пффффф":

    Киев си връща Крим от 2014г.
    Т.е. едни и същи глупости вече 12-та година.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #65

    18:43 09.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Кузо

    0 0 Отговор
    Голем ду-ду-к си! Аз не обиждам така хората!

    18:51 09.06.2026

  • 50 да питам

    2 3 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #52, #53

    18:51 09.06.2026

  • 51 Свободен

    2 3 Отговор
    И Украйна проведе учение в Кронщад!
    Сега руските учения без боеприпаси ще са си само учения!

    Коментиран от #55

    18:53 09.06.2026

  • 52 Иван Костов

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "да питам":

    Много питаш Гриша,лесно е лап пай Гуйаа .

    18:53 09.06.2026

  • 53 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "да питам":

    напълни се пак с евтини и кухи драскачи

    Коментиран от #57

    18:55 09.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Кривоверен алкаш

    1 3 Отговор
    Кьонингсберг...поредното доказателство за кражбите на престъпният Кремълски режим от време оно...

    Коментиран от #60, #61, #62

    18:57 09.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 соломон идиота с трабанта

    3 1 Отговор
    ""Срещу НАТО! Руските военноморски сили проведоха учение край бреговете на Калининград""
    Не разбрах защо Русия провежда тези военни учения ? дас създава излишно напрежение за цивилизованият и демократичният Запад? . Те естествено имат право на всичко но да бъдат обезпокоени по тоя начин е неприемливо .

    18:59 09.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Руснаков

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "Кривоверен алкаш":

    Казва се Калинград и така ще бъде поне още няколкостотин години ,за назидание на пруските фашши...стски мррррши...

    Коментиран от #63

    19:01 09.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 РАЗПОРЕНЯКОВ

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Руснаков":

    Скоро ще има

    КИТАЙСКИ ЛОГОГРАМИ.

    КАК СЕ ПИШЕ СИБИР

    НА КИТАЙСКИ ЗНАЕШ ЛИ?

    Коментиран от #66, #67, #70

    19:06 09.06.2026

  • 64 Тов. ЧЛЕНИН

    1 2 Отговор
    Таваришчи , да спрем самогона , а ?!

    19:06 09.06.2026

  • 65 А КИЕВ

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа 81":

    КОГДА ?

    19:07 09.06.2026

  • 66 Руснаков

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "РАЗПОРЕНЯКОВ":

    Учи турски ,скоро ще е официален език в Източна Румелия ,Анадънму ?

    Коментиран от #68, #71

    19:08 09.06.2026

  • 67 мдааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "РАЗПОРЕНЯКОВ":

    Знае , как се пише на китайски - Байкал ...

    19:09 09.06.2026

  • 68 мдааааа

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Руснаков":

    Учи китайски , брачет ...

    19:10 09.06.2026

  • 69 Да се знае

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "И кво ?":

    Брега да, морето е натовско.

    19:10 09.06.2026

  • 70 хаха🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "РАЗПОРЕНЯКОВ":

    Лапуркай бе тръбар ,кво си се възпалил бе лепилар ?!

    19:10 09.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 1 Отговор
    ЦИТИРАМ: подготовка на техниката за излитане, извеждане на самолетите от обстрела на условния противник и пребазирането на летища.. Това много ми прилича на подготовка за бягство от Кьонигсберг...🤣🤣🤣

    19:37 09.06.2026

  • 74 СРО ЧНО

    0 0 Отговор
    Луганск и Луганска ОБЛАСТ вече е под пълен контрол от дроновете на ЗСУ!
    Вече нито един камион,цистерна или колона не може да премине.
    Всичко кошмарно за монгольята тепърва предстои

    19:42 09.06.2026

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