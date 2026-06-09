""Срещу НАТО! Руските военноморски сили проведоха учение край бреговете на Калининград""

Руският военноморски флот проведе военни учения в Балтийско море, като отработи изстрелване на неуправляеми ракети, бомбардировъчни полети и ракетни удари, на фона на мащабни учения на САЩ и НАТО в региона, съобщи руската новинарска агенция Интерфракс, цитирана от БТА.
В хода на учението бяха отработени "подготовка на техниката за излитане, извеждане на самолетите от обстрела на условния противник и пребазирането на летища", пише в прессъобщение на руския флот.
В учението, което се състоя на 8 и 9 юни, участваха повече от 10 самолета и два малки ракетни кораба.
Военноморското учение на НАТО в Балтийско море БАЛТОПС (Baltic Operations, BALTOPS) започна на 4 юни и ще продължи до 20 юни, като в маневрите участват общи 20 плавателни съда от 15 страни и около 6000 военнослужещи. Това са най-големите военни учения в Балтийско море за тази година, отбелязва Ройтерс.
Руският ексклав Калининград е разположен на брега на Балтийско море между държавите членки на НАТО Литва и Полша и служи за щаб на руския Балтийски флот. В силно милитаризирания регион живеят около 1 млн души.
Руският президент Владимир Путин заяви в края на май, че страната му разполага с всички необходими средства за да унищожи всяка една сила, която се опита да атакува Калининград. По-рано литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е в състояние да проникне в ексклава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И кво ?
Коментиран от #69
18:12 09.06.2026
3 az СВО Победа 81
Коментиран от #10, #22, #29, #37, #41
18:13 09.06.2026
4 авантгард
Ей това демокрацията е ужасно нещо, имаш атомби бомби, а голям страх ако ги ползеаш какво щели да кажат хората, ха!
Русите да вземат пример от Ким, окото му няма да мигне ако някой го напада.
18:15 09.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Без име
18:15 09.06.2026
7 Атина Палада
18:15 09.06.2026
8 руската мечка
Коментиран от #11, #45
18:15 09.06.2026
9 az СВО Победа 81
България спира да праща оръжие на режима в Киев!
18:16 09.06.2026
10 Без име
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Не го е загубил, не му харесвал архитектурата.
18:16 09.06.2026
11 Кузо
До коментар #8 от "руската мечка":Радиоточката се обади!
18:17 09.06.2026
12 да питам
Коментиран от #13, #42
18:17 09.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Циганката
18:20 09.06.2026
16 ха ха хаааа
18:20 09.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Кузо":бе пиши тука БЕ-не се страхувай! за 1 триене ли си? ами ако ни нападнат Магучая ко праиш?
18:25 09.06.2026
19 Споко другари
Коментиран от #24
18:26 09.06.2026
20 Опа, със Ядрено Оръжие или само
18:28 09.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Скоро
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Киев ще изгуби и Киев.
18:30 09.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 К.О.Т.ар.А.К 😼
До коментар #19 от "Споко другари":Кога цъфнат на ба бати 70 годишните налъми !
18:32 09.06.2026
25 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #28
18:32 09.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #25 от "Архимандрисандрит Бибиян":ЛапПай У Йотт бре, дупнишки хъесосс звездоброец !
18:34 09.06.2026
29 Още
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":вчера. Иначе тук няма да го напишат. Но западналите го написаха в техните сайтове. И доста беснеят.
18:35 09.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Срещу НАТО!
който не прави разлика че Русия имат там своя територия за радост на ес мишоците
18:36 09.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 К.О.Т.ар.А.К 😼
До коментар #30 от "Чиниш ми се":Ами в Максуда какви бахури искаш да има ?
18:38 09.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
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39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ГОЛЕМ СМЕХ
Идеална мишена за ракетите на НАТО.
18:40 09.06.2026
41 Пффффф
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Путлер губи Крим!!!
Крим за Константиновка.
😂😂🤣
Коментиран от #44, #54
18:40 09.06.2026
42 👇👇👇👇👇👇👇
До коментар #12 от "да питам":Колкото мърда крайцера Москва.
18:42 09.06.2026
43 Чиниш ми се
До коментар #35 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Гресирания ,сокай гресирания и уай. нянн палец ☝️ и се успокой !
18:43 09.06.2026
44 az СВО Победа 81
До коментар #41 от "Пффффф":Киев си връща Крим от 2014г.
Т.е. едни и същи глупости вече 12-та година.... 🤣🤣🤣
Коментиран от #65
18:43 09.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
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49 Кузо
18:51 09.06.2026
50 да питам
Коментиран от #52, #53
18:51 09.06.2026
51 Свободен
Сега руските учения без боеприпаси ще са си само учения!
Коментиран от #55
18:53 09.06.2026
52 Иван Костов
До коментар #50 от "да питам":Много питаш Гриша,лесно е лап пай Гуйаа .
18:53 09.06.2026
53 хахахахха
До коментар #50 от "да питам":напълни се пак с евтини и кухи драскачи
Коментиран от #57
18:55 09.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Кривоверен алкаш
Коментиран от #60, #61, #62
18:57 09.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 соломон идиота с трабанта
Не разбрах защо Русия провежда тези военни учения ? дас създава излишно напрежение за цивилизованият и демократичният Запад? . Те естествено имат право на всичко но да бъдат обезпокоени по тоя начин е неприемливо .
18:59 09.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Руснаков
До коментар #56 от "Кривоверен алкаш":Казва се Калинград и така ще бъде поне още няколкостотин години ,за назидание на пруските фашши...стски мррррши...
Коментиран от #63
19:01 09.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 РАЗПОРЕНЯКОВ
До коментар #61 от "Руснаков":Скоро ще има
КИТАЙСКИ ЛОГОГРАМИ.
КАК СЕ ПИШЕ СИБИР
НА КИТАЙСКИ ЗНАЕШ ЛИ?
Коментиран от #66, #67, #70
19:06 09.06.2026
64 Тов. ЧЛЕНИН
19:06 09.06.2026
65 А КИЕВ
До коментар #44 от "az СВО Победа 81":КОГДА ?
19:07 09.06.2026
66 Руснаков
До коментар #63 от "РАЗПОРЕНЯКОВ":Учи турски ,скоро ще е официален език в Източна Румелия ,Анадънму ?
Коментиран от #68, #71
19:08 09.06.2026
67 мдааааа
До коментар #63 от "РАЗПОРЕНЯКОВ":Знае , как се пише на китайски - Байкал ...
19:09 09.06.2026
68 мдааааа
До коментар #66 от "Руснаков":Учи китайски , брачет ...
19:10 09.06.2026
69 Да се знае
До коментар #2 от "И кво ?":Брега да, морето е натовско.
19:10 09.06.2026
70 хаха🤣
До коментар #63 от "РАЗПОРЕНЯКОВ":Лапуркай бе тръбар ,кво си се възпалил бе лепилар ?!
19:10 09.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
19:37 09.06.2026
74 СРО ЧНО
Вече нито един камион,цистерна или колона не може да премине.
Всичко кошмарно за монгольята тепърва предстои
19:42 09.06.2026