""Срещу НАТО! Руските военноморски сили проведоха учение край бреговете на Калининград""

Руският военноморски флот проведе военни учения в Балтийско море, като отработи изстрелване на неуправляеми ракети, бомбардировъчни полети и ракетни удари, на фона на мащабни учения на САЩ и НАТО в региона, съобщи руската новинарска агенция Интерфракс, цитирана от БТА.

В хода на учението бяха отработени "подготовка на техниката за излитане, извеждане на самолетите от обстрела на условния противник и пребазирането на летища", пише в прессъобщение на руския флот.

В учението, което се състоя на 8 и 9 юни, участваха повече от 10 самолета и два малки ракетни кораба.

Военноморското учение на НАТО в Балтийско море БАЛТОПС (Baltic Operations, BALTOPS) започна на 4 юни и ще продължи до 20 юни, като в маневрите участват общи 20 плавателни съда от 15 страни и около 6000 военнослужещи. Това са най-големите военни учения в Балтийско море за тази година, отбелязва Ройтерс.

Руският ексклав Калининград е разположен на брега на Балтийско море между държавите членки на НАТО Литва и Полша и служи за щаб на руския Балтийски флот. В силно милитаризирания регион живеят около 1 млн души.

Руският президент Владимир Путин заяви в края на май, че страната му разполага с всички необходими средства за да унищожи всяка една сила, която се опита да атакува Калининград. По-рано литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е в състояние да проникне в ексклава.