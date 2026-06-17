ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Венецуела е изнесла приблизително 1.25 милиона барела петрол дневно през май, което е увеличение с 61% спрямо май 2025 г. Съединените щати и Индия се превърнаха в едни от основните купувачи на венецуелски петрол, след като санкциите бяха отменени. Американските рафинерии обичат тежкия венецуалски петрол, а американските компании изключително бързо навлязоха и поеха контрола върху добива в страната след отвличането на Мадуро.

Макар и по-бавно, добивът и съответният износ на нефт растат и в Канада, Гвиана, Бразилия, Аржентина. Всички тези страни имат един общ знаменател - намират се в Западното полукълбо, което Тръмп обяви за "свое".

В същото време добивът и износът от Персийския залив са, меко казано, затруднени. Случайно или не, подобна е ситуацията в Русия, където украинските дронове сеят разрушения в цялата нефтодобивна и преработвателна индустрия. Бумът на кампанията там съвпада с войната в Персийския залив.

Положението с природния газ е много подобно. Западното полукълбо налага енергийна доминация, а за Източното полукълбо става все по-трудно да си набавя нужните горива. Затова азиатските страни отново се фокусират върху разработване на собствените си въглища. а европейските лидери мечтаят за "спешна ВЕИ електрификация".

Всичко това са факти. Интерпретацията им може да бъде разнопосочна и точно затова е интересна.