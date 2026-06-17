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Боян Рашев: Западното полукълбо налага енергийна доминация, а Източното залага на въглищата

Боян Рашев: Западното полукълбо налага енергийна доминация, а Източното залага на въглищата

17 Юни, 2026 10:00 511 2

  • нефт-
  • петрол-
  • природен газ-
  • енергийни ресурси

Износът на нефт от Венецуела достига 7-годишен връх

Боян Рашев: Западното полукълбо налага енергийна доминация, а Източното залага на въглищата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Боян Рашев Боян Рашев анализатор
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Венецуела е изнесла приблизително 1.25 милиона барела петрол дневно през май, което е увеличение с 61% спрямо май 2025 г. Съединените щати и Индия се превърнаха в едни от основните купувачи на венецуелски петрол, след като санкциите бяха отменени. Американските рафинерии обичат тежкия венецуалски петрол, а американските компании изключително бързо навлязоха и поеха контрола върху добива в страната след отвличането на Мадуро.

Макар и по-бавно, добивът и съответният износ на нефт растат и в Канада, Гвиана, Бразилия, Аржентина. Всички тези страни имат един общ знаменател - намират се в Западното полукълбо, което Тръмп обяви за "свое".

В същото време добивът и износът от Персийския залив са, меко казано, затруднени. Случайно или не, подобна е ситуацията в Русия, където украинските дронове сеят разрушения в цялата нефтодобивна и преработвателна индустрия. Бумът на кампанията там съвпада с войната в Персийския залив.

Положението с природния газ е много подобно. Западното полукълбо налага енергийна доминация, а за Източното полукълбо става все по-трудно да си набавя нужните горива. Затова азиатските страни отново се фокусират върху разработване на собствените си въглища. а европейските лидери мечтаят за "спешна ВЕИ електрификация".

Всичко това са факти. Интерпретацията им може да бъде разнопосочна и точно затова е интересна.


София / България
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  • 1 следователно източното може да

    1 1 Отговор
    паразитира на западното кат кърлеж . внос на енергия . намаляване на произвеждането и спестяване от производствени разходи и такси . трайно замогване на сектора . последване на германските водещи енергийни проекти . по малко солари и перки и повече оптимизиране на отрасъла . един блок на козлодуи и стопиране на 4 мегавата за 3 милярда евро по програми за перки и солари . запълване на дупки в бюджета . а и свободния параз не е свободен . няма стоката купувачи .

    10:32 17.06.2026

  • 2 Слънчасалия

    0 1 Отговор
    Слънцето грее безплатно и цената на електроенергията е отрицателна.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година.
    Статистически е доказано.

    10:53 17.06.2026