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Безпрецедентен скок в цените на бензина и дизела! Над 100 рубли за литър гориво в бензиностанции в Русия
  Тема: Украйна

Безпрецедентен скок в цените на бензина и дизела! Над 100 рубли за литър гориво в бензиностанции в Русия

1 Юли, 2026 12:12 931 54

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • бензин-
  • дизел-
  • владимир путин-
  • олександър сирски

Разликата в цените доведе до бързо изчерпване на горивата на бензиностанциите на петролните компании, което ги накара да спрат дейността си до следващата доставка

Безпрецедентен скок в цените на бензина и дизела! Над 100 рубли за литър гориво в бензиностанции в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Малки бензиностанции в Русия за първи път започнаха да продават гориво за над 100 рубли (1,27 долара) на литър, съобщава "Ройтерс".

Недостигът, причинен от украинските атаки срещу петролни рафинерии, води до безпрецедентен скок в цените на бензина и дизела.

Още новини от Украйна

Засилващите се удари по руската енергийна инфраструктура наложиха ограничения върху горивата в голяма част от страната, като особено строги са те в голяма част от Южна Русия и Сибир, както и в цяла окупирана от Русия Украйна.

До края на юни влошаващите се пазарни условия принудиха тези бензиностанции да направят техническите актуализации, за да могат да предлагат бензин и дизел до 120-140 рубли на литър.

Цените на верижните бензиностанции, управлявани от вертикално интегрирани петролни компании, се различават малко от нивата преди кризата: АИ-92 струва около 63-66 рубли за литър, а АИ-95 - около 70-73 рубли за литър.

Тези компании се придържат към неформално споразумение с регулаторните органи, че увеличението на цените трябва да остане в рамките на темпото на инфлацията, казаха търговците.

Разликата в цените доведе до бързо изчерпване на горивата на бензиностанциите на петролните компании, което ги накара да спрат дейността си до следващата доставка.

В неделя президентът Владимир Путин призна, че кампанията с дронове в Украйна е довела до недостиг, но настоя, че властите се справят с проблема.

Производството на бензин в Русия остава под нивото на потребление от май насам, докато производството на дизел е приблизително на нивото на потребление, според оценки на специалисти в индустрията.

На едро търсенето значително надвишава предлагането, като повечето оферти за покупка са неизпълнени, съобщиха източници от индустрията.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуфи

    20 7 Отговор
    Е па ние си плащаме тия цени от 10 години

    Коментиран от #9, #28, #35

    12:14 01.07.2026

  • 2 В Украйна

    18 14 Отговор
    нямат такъв проблем Няма бензиностанции. Така си пожелаха.

    12:14 01.07.2026

  • 3 Бъдете спокойни деца...

    11 12 Отговор
    Днес е по-добре от утре.

    Коментиран от #45

    12:14 01.07.2026

  • 4 Дедо ви

    20 8 Отговор
    Вода гази, жаден ходи.

    12:15 01.07.2026

  • 5 Швейк

    15 10 Отговор
    Да купят бензин от Украйна

    Коментиран от #12, #52

    12:15 01.07.2026

  • 6 Гост

    19 11 Отговор
    А в България е по-скъп......

    Коментиран от #29

    12:15 01.07.2026

  • 7 Многоходовото

    12 14 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #54

    12:15 01.07.2026

  • 8 ъъъъъъххххх

    14 13 Отговор
    Киев призна, че не е в състояние да причини сериозни щети на руските рафинерии

    Атаките срещу руски петролни рафинерии няма да засегнат руската икономика и няма да намалят боеспособността на руските въоръжени сили.

    Това заяви военният анализатор, бившият председател на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна полковник Владислав Селезньов в коментар на РБК-Украйна, предава кореспондентът на PolitNavigator.

    Коментиран от #34

    12:15 01.07.2026

  • 9 В Русия бензина е

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "Пуфи":

    много по-скъп от България.

    12:16 01.07.2026

  • 10 да питам

    11 12 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #25

    12:17 01.07.2026

  • 11 новина

    11 14 Отговор
    открий истината
    а) Антарктида внася лед от Африка
    б) Африка внася пясък от Антрактида
    в) Руслямска държава внася бензин от Индия

    12:17 01.07.2026

  • 12 хахахаха

    14 10 Отговор

    До коментар #5 от "Швейк":

    Ройтерс: Без рафинерията в Кременчуг, Украйна премина на дизел от руски петрол
    Ответните удари на руската армия по рафинерията в Кременчуг доведоха до остър недостиг на горив., а украинските търговци увеличиха покупките си на дизелово гориво през Румъния и Турция.
    „Загубата на украински рафинерии това лято принуди търговците да компенсират загубите с внос, купувайки дизел дори от Индия, която внася голяма част от суровия си петрол от Русия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински анализатор.
    „През юни нефтената рафинерия в Кременчук, (която) пое десетки крилати и балистични ракети, беше окончателно унищожена“, написа Сергий Куюн от украинската консултантска компания А-95 във Facebook

    Коментиран от #14, #33

    12:17 01.07.2026

  • 13 Кобзон рекърдс

    6 10 Отговор
    Украйна переможе!

    12:18 01.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Град Козлодуй

    11 12 Отговор
    Костя Копейкин какво казваше? Че трябвало да купуваме от руzzия евтин бензин и газ, щото иначе лошо ни се пишело. Умираме, измръзваме, фалираме! А тя каква стана, м?? Костя ни лъже, явно е платен от руzzия да лъже. Аз може да не съм от най-умните, но не съм и от най-простите! Костя е лъжец и то платен.

    12:23 01.07.2026

  • 16 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "хо хо хо":

    Ето и една руска новина от 2026 год.

    12:24 01.07.2026

  • 17 Демократ

    7 7 Отговор
    Аз пак не разбирам за какво им е коли нямат нито на пазара нито пари да ги купят западните им самолети не летят поради липса на части а руски няма.

    Коментиран от #21

    12:24 01.07.2026

  • 18 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    8 8 Отговор
    На черно в някои региони цената на бензина е достигнала до 300-500 рубли за литър🙈, Зелю ги разпаря яко🤣🙈🤭.

    12:26 01.07.2026

  • 19 А КАК СА ЦЕНИТЕ

    9 8 Отговор
    У КЛУБА на богатите?

    12:27 01.07.2026

  • 20 Айде

    9 5 Отговор
    стига гледахте чуждата паница - ами погледнте цените на колнката при вас. Все едно цените не скочиха а?

    12:28 01.07.2026

  • 21 Кйгдьбххб

    9 4 Отговор

    До коментар #17 от "Демократ":

    Ти нали имаш банани,какво се притесняваш,остави ги да си мизерстват

    Коментиран от #32

    12:29 01.07.2026

  • 22 Ама

    10 3 Отговор
    Ройтерс не казва , че 1 долар е 80 рубли , тъй ,че пак бензина е наполовина от тука !

    12:29 01.07.2026

  • 23 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    8 4 Отговор
    Поне да бяхте направили справка на поредната си примитивна пропаганда:

    100 Russian Ruble equals 1.13 Euro, Jul 1, 09:23 UTC · Disclaimer

    Цената на 1 литър бензин (А95) в България варира средно между 1,40 € и 1,50 €

    12:30 01.07.2026

  • 24 БРЕЙ

    6 4 Отговор
    Още 30% и Русия ще достигне България по скъпотия.

    12:33 01.07.2026

  • 25 Да питам

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    пуснаа ли токЪ ф кииийюф ???!

    12:33 01.07.2026

  • 26 Спортист

    5 5 Отговор
    1,13 евро е равно на 2.21 лева,не разбирам какво е по евтино при нас.

    Коментиран от #46

    12:34 01.07.2026

  • 27 Смешник

    3 7 Отговор
    Абе в Киев още ли спят в метрото

    12:34 01.07.2026

  • 28 Запознат

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пуфи":

    ама ганю си иска православния рашистки газ и петрол, нищо че е по-скъп

    Коментиран от #36

    12:34 01.07.2026

  • 29 В Русия горивото е много

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    по-скъпо от БГ. Техните доходи са 3 пъти по-ниски от нашите.

    Коментиран от #41, #48

    12:35 01.07.2026

  • 30 Розав пудел с бустер

    3 3 Отговор
    Недостигът на бензин не е заради драскотините по рафинериите от ууукраински играчки, а заради безпрецедентния износ на свръхскъп руски петрол въпреки “санкциите”, хахаха

    Коментиран от #43, #49

    12:36 01.07.2026

  • 31 хххх

    2 2 Отговор
    И по-зле ще става, дори и всички удари на украинците да спрат днес. Това са непоправими щети.

    12:38 01.07.2026

  • 32 Така де

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "Кйгдьбххб":

    Все за банани говориш. Вземи си купи един чувал с банани и седни ги изяж. Белким ти олекне!

    12:38 01.07.2026

  • 33 Ти пък нищо не каза :)

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "хахахаха":

    Новина от май 2024 г. :)

    Коментиран от #42

    12:39 01.07.2026

  • 34 Русофилите са м амок :)

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "ъъъъъъххххх":

    Несъществуваща новина. :)

    Твърдението, че Киев признава пълна неспособност, противоречи на реалните събития и обстановка.. Всъщност украинските удари с дронове в дълбокия руски тил достигнаха рекорден обхват (над 1500 км) и деактивираха над една пета от руския рафинериен капацитет. Това принуди самия руски президент Владимир Путин да признае за сериозен дефицит на горива и хаос на вътрешния пазар.

    Коментиран от #39

    12:40 01.07.2026

  • 35 По точно

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пуфи":

    За цените не знам, но Путин е велик лидер. Успя да възстанови в голяма степен СССР. Ето там няма вече интернет, няма бензин, появиха се огромните опашки за всякакви хранителни и нехранителни стоки, дефицити във всичко. Появиха се и купоните – това велико завоевание на социализЪма. Ликвидирани са всякакви опозиционни медии, несъгласните с режима изчезват. Всичко върви по план.

    Коментиран от #44

    12:41 01.07.2026

  • 36 Голяма мравка и малък слон

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Запознат":

    Преди 5 години плащахме по договор 70 евро за 1000 куба, днес 350.. има ли разлика?

    12:42 01.07.2026

  • 37 Един

    2 0 Отговор
    100рубли 1,20 евро ,бензина е по-евтин от България.

    12:42 01.07.2026

  • 38 Не ми дреме АКУ ще и 100000 ръбли

    2 0 Отговор
    ДА Е ЛИТЪРА. ПО ВАЖНО МИ Е ЩО БОКО КОСТОВ ДОГАН МСДЖО СОФИЯНСКИ И Т.Н СА НА СВИБОДА

    12:42 01.07.2026

  • 39 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Русофилите са м амок :)":

    Кажи това на кореспондента, бре. Написан е източника.

    Коментиран от #47

    12:42 01.07.2026

  • 40 Ердоган

    1 2 Отговор
    Русофил: санкциите срещу Русия не рабатаят

    12:43 01.07.2026

  • 41 К.о.т.А.К.А.

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "В Русия горивото е много":

    Останалият безработен портиер на БабаАлино е в К(л)УБа на богатите и вече троли за пробити шекели и банани, хахахах

    12:44 01.07.2026

  • 42 видиш ми се негр. мотен

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ти пък нищо не каза :)":

    Отричането е първата стъпка , преди откачането/ полудяването

    12:45 01.07.2026

  • 43 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Розав пудел с бустер":

    верно ли Пуся много се страхува не само от НАТО, но и от КОВИД и е с 4 руски ваксини Спутник и 6 бустера ?

    12:46 01.07.2026

  • 44 Не се хаби

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "По точно":

    Русия е война и пак на 4-то място всета по покупателна способност. Всичко необходимо си имат и си е тяхно.

    12:48 01.07.2026

  • 45 Да това е вярно

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бъдете спокойни деца...":

    и то се отнася за всички..

    12:49 01.07.2026

  • 46 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Спортист":

    Зависи от гледната точка.
    Минимална заплата за 2026 год.:
    Русия - 27 093 рубли или около 304,92 евро (днешен курс).
    България - 620,20 евро.

    12:50 01.07.2026

  • 47 Няма такова твърдение никъде в

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Иван":

    интернет пространство по света :) Измислила си го :)

    Твърдението, че Киев признава пълна неспособност, противоречи на реалните събития и обстановка.. Всъщност украинските удари с дронове в дълбокия руски тил достигнаха рекорден обхват (над 1500 км) и деактивираха над една пета от руския рафинериен капацитет. Това принуди самия руски президент Владимир Путин да признае за сериозен дефицит на горива и хаос на вътрешния пазар.

    12:51 01.07.2026

  • 48 Добре ли си?

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "В Русия горивото е много":

    Затова ли пълнят скъпите курорти и карат огромни коли.

    Коментиран от #50, #53

    12:51 01.07.2026

  • 49 Розовото пони Путин 🦄

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Розав пудел с бустер":

    Аз пък съм розово пони, но даже ме избраха за президент. 🦄👯‍♂️😂

    12:52 01.07.2026

  • 50 ма как така

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Добре ли си?":

    В Русия бе беше ли евтино? Кви тия скъпи курорти? Огромните коли Чаййа ли са? Или Волга?

    12:53 01.07.2026

  • 51 А лелеййй..

    1 0 Отговор
    Психопат след психопат списват в този форум

    12:53 01.07.2026

  • 52 Не се грижи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Швейк":

    Сами ще си произведат и на Украйна ще продадат..

    12:54 01.07.2026

  • 53 малиии

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Добре ли си?":

    Не мога се на азмина с руснаци в Монако и на Малдивите. Сите с големи коли.

    12:55 01.07.2026

  • 54 ИИ "Папапал"

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Многоходовото":

    Повтарям глупости, чакам оферти.

    12:56 01.07.2026

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