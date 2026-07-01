Безпрецедентен скок в цените на бензина и дизела! Над 100 рубли за литър гориво в бензиностанции в Русия

Малки бензиностанции в Русия за първи път започнаха да продават гориво за над 100 рубли (1,27 долара) на литър, съобщава "Ройтерс".
Недостигът, причинен от украинските атаки срещу петролни рафинерии, води до безпрецедентен скок в цените на бензина и дизела.
Засилващите се удари по руската енергийна инфраструктура наложиха ограничения върху горивата в голяма част от страната, като особено строги са те в голяма част от Южна Русия и Сибир, както и в цяла окупирана от Русия Украйна.
До края на юни влошаващите се пазарни условия принудиха тези бензиностанции да направят техническите актуализации, за да могат да предлагат бензин и дизел до 120-140 рубли на литър.
Цените на верижните бензиностанции, управлявани от вертикално интегрирани петролни компании, се различават малко от нивата преди кризата: АИ-92 струва около 63-66 рубли за литър, а АИ-95 - около 70-73 рубли за литър.
Тези компании се придържат към неформално споразумение с регулаторните органи, че увеличението на цените трябва да остане в рамките на темпото на инфлацията, казаха търговците.
Разликата в цените доведе до бързо изчерпване на горивата на бензиностанциите на петролните компании, което ги накара да спрат дейността си до следващата доставка.
В неделя президентът Владимир Путин призна, че кампанията с дронове в Украйна е довела до недостиг, но настоя, че властите се справят с проблема.
Производството на бензин в Русия остава под нивото на потребление от май насам, докато производството на дизел е приблизително на нивото на потребление, според оценки на специалисти в индустрията.
На едро търсенето значително надвишава предлагането, като повечето оферти за покупка са неизпълнени, съобщиха източници от индустрията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуфи
Коментиран от #9, #28, #35
12:14 01.07.2026
2 В Украйна
12:14 01.07.2026
3 Бъдете спокойни деца...
Коментиран от #45
12:14 01.07.2026
4 Дедо ви
12:15 01.07.2026
5 Швейк
Коментиран от #12, #52
12:15 01.07.2026
6 Гост
Коментиран от #29
12:15 01.07.2026
7 Многоходовото
Коментиран от #54
12:15 01.07.2026
8 ъъъъъъххххх
Атаките срещу руски петролни рафинерии няма да засегнат руската икономика и няма да намалят боеспособността на руските въоръжени сили.
Това заяви военният анализатор, бившият председател на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна полковник Владислав Селезньов в коментар на РБК-Украйна, предава кореспондентът на PolitNavigator.
Коментиран от #34
12:15 01.07.2026
9 В Русия бензина е
До коментар #1 от "Пуфи":много по-скъп от България.
12:16 01.07.2026
10 да питам
Коментиран от #25
12:17 01.07.2026
11 новина
а) Антарктида внася лед от Африка
б) Африка внася пясък от Антрактида
в) Руслямска държава внася бензин от Индия
12:17 01.07.2026
12 хахахаха
До коментар #5 от "Швейк":Ройтерс: Без рафинерията в Кременчуг, Украйна премина на дизел от руски петрол
Ответните удари на руската армия по рафинерията в Кременчуг доведоха до остър недостиг на горив., а украинските търговци увеличиха покупките си на дизелово гориво през Румъния и Турция.
„Загубата на украински рафинерии това лято принуди търговците да компенсират загубите с внос, купувайки дизел дори от Индия, която внася голяма част от суровия си петрол от Русия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински анализатор.
„През юни нефтената рафинерия в Кременчук, (която) пое десетки крилати и балистични ракети, беше окончателно унищожена“, написа Сергий Куюн от украинската консултантска компания А-95 във Facebook
Коментиран от #14, #33
12:17 01.07.2026
13 Кобзон рекърдс
12:18 01.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Град Козлодуй
12:23 01.07.2026
16 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ
До коментар #14 от "хо хо хо":Ето и една руска новина от 2026 год.
12:24 01.07.2026
17 Демократ
Коментиран от #21
12:24 01.07.2026
18 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
12:26 01.07.2026
19 А КАК СА ЦЕНИТЕ
12:27 01.07.2026
20 Айде
12:28 01.07.2026
21 Кйгдьбххб
До коментар #17 от "Демократ":Ти нали имаш банани,какво се притесняваш,остави ги да си мизерстват
Коментиран от #32
12:29 01.07.2026
22 Ама
12:29 01.07.2026
23 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
100 Russian Ruble equals 1.13 Euro, Jul 1, 09:23 UTC · Disclaimer
Цената на 1 литър бензин (А95) в България варира средно между 1,40 € и 1,50 €
12:30 01.07.2026
24 БРЕЙ
12:33 01.07.2026
25 Да питам
До коментар #10 от "да питам":пуснаа ли токЪ ф кииийюф ???!
12:33 01.07.2026
26 Спортист
Коментиран от #46
12:34 01.07.2026
27 Смешник
12:34 01.07.2026
28 Запознат
До коментар #1 от "Пуфи":ама ганю си иска православния рашистки газ и петрол, нищо че е по-скъп
Коментиран от #36
12:34 01.07.2026
29 В Русия горивото е много
До коментар #6 от "Гост":по-скъпо от БГ. Техните доходи са 3 пъти по-ниски от нашите.
Коментиран от #41, #48
12:35 01.07.2026
30 Розав пудел с бустер
Коментиран от #43, #49
12:36 01.07.2026
31 хххх
12:38 01.07.2026
32 Така де
До коментар #21 от "Кйгдьбххб":Все за банани говориш. Вземи си купи един чувал с банани и седни ги изяж. Белким ти олекне!
12:38 01.07.2026
33 Ти пък нищо не каза :)
До коментар #12 от "хахахаха":Новина от май 2024 г. :)
Коментиран от #42
12:39 01.07.2026
34 Русофилите са м амок :)
До коментар #8 от "ъъъъъъххххх":Несъществуваща новина. :)
Твърдението, че Киев признава пълна неспособност, противоречи на реалните събития и обстановка.. Всъщност украинските удари с дронове в дълбокия руски тил достигнаха рекорден обхват (над 1500 км) и деактивираха над една пета от руския рафинериен капацитет. Това принуди самия руски президент Владимир Путин да признае за сериозен дефицит на горива и хаос на вътрешния пазар.
Коментиран от #39
12:40 01.07.2026
35 По точно
До коментар #1 от "Пуфи":За цените не знам, но Путин е велик лидер. Успя да възстанови в голяма степен СССР. Ето там няма вече интернет, няма бензин, появиха се огромните опашки за всякакви хранителни и нехранителни стоки, дефицити във всичко. Появиха се и купоните – това велико завоевание на социализЪма. Ликвидирани са всякакви опозиционни медии, несъгласните с режима изчезват. Всичко върви по план.
Коментиран от #44
12:41 01.07.2026
36 Голяма мравка и малък слон
До коментар #28 от "Запознат":Преди 5 години плащахме по договор 70 евро за 1000 куба, днес 350.. има ли разлика?
12:42 01.07.2026
37 Един
12:42 01.07.2026
38 Не ми дреме АКУ ще и 100000 ръбли
12:42 01.07.2026
39 Иван
До коментар #34 от "Русофилите са м амок :)":Кажи това на кореспондента, бре. Написан е източника.
Коментиран от #47
12:42 01.07.2026
40 Ердоган
12:43 01.07.2026
41 К.о.т.А.К.А.
До коментар #29 от "В Русия горивото е много":Останалият безработен портиер на БабаАлино е в К(л)УБа на богатите и вече троли за пробити шекели и банани, хахахах
12:44 01.07.2026
42 видиш ми се негр. мотен
До коментар #33 от "Ти пък нищо не каза :)":Отричането е първата стъпка , преди откачането/ полудяването
12:45 01.07.2026
43 да питам
До коментар #30 от "Розав пудел с бустер":верно ли Пуся много се страхува не само от НАТО, но и от КОВИД и е с 4 руски ваксини Спутник и 6 бустера ?
12:46 01.07.2026
44 Не се хаби
До коментар #35 от "По точно":Русия е война и пак на 4-то място всета по покупателна способност. Всичко необходимо си имат и си е тяхно.
12:48 01.07.2026
45 Да това е вярно
До коментар #3 от "Бъдете спокойни деца...":и то се отнася за всички..
12:49 01.07.2026
46 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ
До коментар #26 от "Спортист":Зависи от гледната точка.
Минимална заплата за 2026 год.:
Русия - 27 093 рубли или около 304,92 евро (днешен курс).
България - 620,20 евро.
12:50 01.07.2026
47 Няма такова твърдение никъде в
До коментар #39 от "Иван":интернет пространство по света :) Измислила си го :)
Твърдението, че Киев признава пълна неспособност, противоречи на реалните събития и обстановка.. Всъщност украинските удари с дронове в дълбокия руски тил достигнаха рекорден обхват (над 1500 км) и деактивираха над една пета от руския рафинериен капацитет. Това принуди самия руски президент Владимир Путин да признае за сериозен дефицит на горива и хаос на вътрешния пазар.
12:51 01.07.2026
48 Добре ли си?
До коментар #29 от "В Русия горивото е много":Затова ли пълнят скъпите курорти и карат огромни коли.
Коментиран от #50, #53
12:51 01.07.2026
49 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #30 от "Розав пудел с бустер":Аз пък съм розово пони, но даже ме избраха за президент. 🦄👯♂️😂
12:52 01.07.2026
50 ма как така
До коментар #48 от "Добре ли си?":В Русия бе беше ли евтино? Кви тия скъпи курорти? Огромните коли Чаййа ли са? Или Волга?
12:53 01.07.2026
51 А лелеййй..
12:53 01.07.2026
52 Не се грижи
До коментар #5 от "Швейк":Сами ще си произведат и на Украйна ще продадат..
12:54 01.07.2026
53 малиии
До коментар #48 от "Добре ли си?":Не мога се на азмина с руснаци в Монако и на Малдивите. Сите с големи коли.
12:55 01.07.2026
54 ИИ "Папапал"
До коментар #7 от "Многоходовото":Повтарям глупости, чакам оферти.
12:56 01.07.2026