Безпрецедентен скок в цените на бензина и дизела! Над 100 рубли за литър гориво в бензиностанции в Русия

Малки бензиностанции в Русия за първи път започнаха да продават гориво за над 100 рубли (1,27 долара) на литър, съобщава "Ройтерс".

Недостигът, причинен от украинските атаки срещу петролни рафинерии, води до безпрецедентен скок в цените на бензина и дизела.

Още новини от Украйна

Засилващите се удари по руската енергийна инфраструктура наложиха ограничения върху горивата в голяма част от страната, като особено строги са те в голяма част от Южна Русия и Сибир, както и в цяла окупирана от Русия Украйна.

До края на юни влошаващите се пазарни условия принудиха тези бензиностанции да направят техническите актуализации, за да могат да предлагат бензин и дизел до 120-140 рубли на литър.

Цените на верижните бензиностанции, управлявани от вертикално интегрирани петролни компании, се различават малко от нивата преди кризата: АИ-92 струва около 63-66 рубли за литър, а АИ-95 - около 70-73 рубли за литър.

Тези компании се придържат към неформално споразумение с регулаторните органи, че увеличението на цените трябва да остане в рамките на темпото на инфлацията, казаха търговците.

Разликата в цените доведе до бързо изчерпване на горивата на бензиностанциите на петролните компании, което ги накара да спрат дейността си до следващата доставка.

В неделя президентът Владимир Путин призна, че кампанията с дронове в Украйна е довела до недостиг, но настоя, че властите се справят с проблема.

Производството на бензин в Русия остава под нивото на потребление от май насам, докато производството на дизел е приблизително на нивото на потребление, според оценки на специалисти в индустрията.

На едро търсенето значително надвишава предлагането, като повечето оферти за покупка са неизпълнени, съобщиха източници от индустрията.