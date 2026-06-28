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Вече е ясно: войната приключва, а Украйна печели
  Тема: Украйна

Вече е ясно: войната приключва, а Украйна печели

28 Юни, 2026 19:00 2 294 86

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • крим-
  • беларус-
  • олександър сирски-
  • донбас

Зеленски в момента всекидневно увеличава натиска върху Путин, върху Тръмп, върху Лукашенко в Беларус, за да приключи ендшпила в полза на Украйна и Европа

Вече е ясно: войната приключва, а Украйна печели - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тръмп похвали Зеленски, Лукашенко отказа да нападне Украйна, а Крим остана без гориво, ток и вода. Камбата бие не само в прослава на Украйна, но и за края на Русия, пише проф. Евгений Дайнов.

Войната навлиза в своята крайна фаза. Краят ще е за Русия. Това винаги е било ясно, освен за онези, които не си правеха труда да четат с разбиране.

Само преди 15 месеца Доналд Тръмп, следващ линията на атака на своя вицепрезидент Ванс, съобщи на украинския президент Володимир Зеленски: "Нямаш картите". Оня ден същият Тръмп каза, че Зеленски се справя много добре. Часове по-късно Държавният департамент излезе с официално становище: Украйна вече печели войната. Ден по-късно руският ветеран Александър Лунин предупреди Путин, че ако не каже "цялата истина за войната", то руската армия ще напусне фронта, за да "насочи оръжията към Кремъл".

Русия днес не е пълноценна държава

Случва се, че Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.

В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

Как се стига дотук?

Отговорът е: Володимир Зеленски. Огромно количество хора, включително целокупният героичен украински народ, имат принос за това Украйна да побеждава, докато Русия се разпада. Но именно Зеленски в момента всекидневно увеличава натиска върху Путин, върху Тръмп, върху Лукашенко в Беларус, за да приключи ендшпила в полза на Украйна и Европа.

От самото начало Зеленски пое ролята на Чърчил. В първия ден на войната каза на западните сили: Не ми трябва самолет да се евакуирам. Трябват ми муниции да се бия. Това е директна препратка към реч на Чърчил в качеството му на министър-председател, когато всичко изглежда загубено и всички го натискат да отиде да се моли на Хитлер: "Ще се бием на бреговете. Ще се бием на плажовете. Ще се бием в хълмовете и в градовете. Ние никога няма да се предадем."

Днес Зеленски вече минава от Чърчил през 1940 към Чърчил през 1943 година. Вече не е отбраняващият се донякъде обречен герой. Вече е световният лидер, нахлузил примка върху вратовете на своите противници и затягащ я точно толкова и точно тогава, когато той реши. Той е онзи, който в свят, доскоро без правила, създава правила. И принуждава останалите да играят според тях.

Как Зеленски притисна Русия и Беларус до стената

Очевидно е, че някъде миналата есен Зеленски е взел стратегическо решение. Вместо да губи хора във фронтални атаки срещу морето от руски солдати, той реши да премести фокуса. На фронта - да ликвидира максимално количество руски войници, докато не се откажат да нападат. На по-голямата арена: с дълбоки и системни всекидневни удари да ликвидира горивната и стопанската структура на Русия, така щото тя да влезе в обичайната за нея, в такива ситуации, траектория на вътрешен разпад, вътрешен конфликт и в крайна сметка - мащабен метеж или гражданска война.

Започна с логистиката: снабдяването на фронтовите части и подразделения. Послуша големите англоамерикански генерали, които от години в своите анализи повтарят: аматьорите гледат фронта, професионалистите гледат логистиката. Няма снабдяване - няма армия.

Междувременно Зеленски затвори в клетка и беларуския диктатор Лукашенко. Преди седмица му даде ултиматум: или изключваш станциите, които от твоята територия насочват руските дронове да удрят цели по моята територия, или ние ще ги изключим. Защо Зеленски не направи това по-рано? Не знаеше ли, в продължение на последните четири години, че Лукашенко насочва руските дронове? Знаеше. Но нямаше силата да го заплаши. Сега я има.

На следващия ден Путин натисна Лукашенко да вкара беларуската армия във войната, като нападне Киев от север. Лукашенко обаче е стрелян заек. Той е господар на Беларус от 1994 година, а Путин на Московията - едва от 2000-та. Привика руския посланик, за да му съобщи следното: "Оттатък границата са построени украинските подразделения на Териториалната гвардия. Това са доячки, механизатори и работници. Ние с тях спор нямаме. И няма да тръгнем да ги убиваме".

Зеленски напрегна ситуацията, за да накара Лукашенко да избира между силния и слабия - между Зеленски и Путин. Кого избра опитният Лукашенко? Зеленски.

Дори Тръмп побърза да се нареди до Зеленски

Подобна операция Зеленски проведе в Полша.. Преди седмици полският президент Навроцки, позиционирал се като "полския Тръмп", започна шумен скандал с Украйна, подобен на македонския с нас: за историята. Но от оня ден в Гданск заседава група от европейски сили, които мислят как да помагат на Украйна. Зеленски не отиде, но предварително си поговори с полския премиер Доналд Туск, с неговите министри, с лидери на общественото мнение. Резултатът: Туск не покани президента Навроцки на срещата. А на нея Туск категорично застана на страната на Украйна, напомняйки на полските тръмписти, че и за Полша, и за Украйна Русия е вековен враг. И че обединената съпротива срещу този враг е въпрос на живот и смърт както за Полша, така и за Украйна.

Междувременно Зеленски бе намерил начин да съобщи на Тръмп, че вече силата не е в Путин, а в него, а за Тръмп е крайно важно да бъде видян да е до силните. И за дни отношението дори на тръмпистката администрация се промени.

Докато пиша това, което четете, Зеленски обяви 40-дневна кампания на неговата армия по унищожение на руската енергийна и логистична инфраструктура до приключване на войната.

Какво ще стане с Русия?

Нека ви кажа, любезний читателю, какво предстои: Руската армия в Крим, оставена без снабдяване, ще последва съдбата на всички армии преди нея, попадали в това положение: на татарите в края на 18-ти век; на руската армия по време на Кримската война в средата на 19-ти век; на белогвардейците на Врангел през 1920 година; на съветската армия през 1941 година; на германската армия през 1943 година. Каква е тази съдба? Капитулация.

Из Русия ще наблюдаваме ограничени по обхват бунтове срещу властта. Самата власт ще започне откровено да плячкосва собствения си народ - конфискация на банкови влогове и на фирми, печатане на хартиени пари, спиране на пенсии и заплати. Когато властта тръгне в тази посока, редовите руснаци ще разберат, че иде законът на джунглата и ще се включат в него (за да не се минат). Ще се мамят и ограбват един другиго. В руския интернет вече има инструкции за младите, които не помнят нравите в СССР, как да източват гориво от колите на съседите си.

Камбаната не бие само в прослава на украинския народ. Камбаната вече бие за края на Русия.

***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    103 25 Отговор
    Още мокри сънища имате ли?!

    Коментиран от #13

    18:04 28.06.2026

  • 2 налюдател

    62 18 Отговор
    Щом на Тръмп му е ясно значи не е така

    18:05 28.06.2026

  • 3 Софиянец

    97 20 Отговор
    Бухахаха 😂😂😂 паднах от стола от смях

    18:05 28.06.2026

  • 4 Хихихи

    93 20 Отговор
    Проф. Евгений Дойнов, като проф, е съкратено от профан 😂😂😂

    Коментиран от #54

    18:07 28.06.2026

  • 5 Цък

    82 20 Отговор
    Майко мила , Дойчев зеле малко самоуважение, тази комунистическа издънка за пари ще предаде и родителите си.

    18:08 28.06.2026

  • 6 Човек ако слуша

    74 17 Отговор
    Тези лъжци, ще повярва, че утре слънцето ще изгрее от запад. Действат в стила на своя ментор Гьобелс, че една лъжа като я повториш сто пъти, започва да звучи като истина.

    18:08 28.06.2026

  • 7 Простьо

    65 16 Отговор
    Виждаш автор DW и няма нужда да четеш ;)

    18:09 28.06.2026

  • 8 Най-важното от

    58 14 Отговор
    статията е написано накрая:
    “ Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.”
    Накратко : написаното може да не е вярно , но го публикуваме защото нямаме интересни новини.

    18:10 28.06.2026

  • 9 Бгг

    41 16 Отговор
    Статията на Дойче зеле е лъжа. Не ги бива в пропагандата. Не и по тези ширини. Колкото и да се напъват не става.

    18:11 28.06.2026

  • 10 ВВП

    45 16 Отговор
    Оооооох малиии..2,2 ликвидирани окропа 15млн офейкали,160000 км анексирани.. Бог е с Руссия.!!Слава !

    18:12 28.06.2026

  • 11 Мормота

    15 10 Отговор
    Точно така е.

    18:12 28.06.2026

  • 12 ВВП

    31 15 Отговор
    Евгени е пропаднал мечтател..

    18:13 28.06.2026

  • 13 Соломон

    21 38 Отговор

    До коментар #1 от "Някой си":

    Тик так. Тик так. Още 37 дена. Снощи издумкаха две НПЗ та. Едното е до Москва. Утре ще са още две и ще е така до победата

    Коментиран от #47

    18:13 28.06.2026

  • 14 ВВП

    7 15 Отговор
    Ще ядеш миризливите крака на окропа .!! АХАХА

    18:14 28.06.2026

  • 15 И запомнете

    27 36 Отговор
    Русия няма да спечели тази война

    18:14 28.06.2026

  • 16 Този още с името си отвращава

    31 19 Отговор
    Не го чета
    Кой му пали фитила е ясно
    Безцветен неблагодарник

    18:14 28.06.2026

  • 17 Зеленски

    24 8 Отговор
    Вече виждам кулите на Кремъл през бинокъла.

    18:15 28.06.2026

  • 18 Факти

    21 34 Отговор
    пратете тази статия на нашия премиер. Толкова е задръстен президента- премиер, че не може от устата да му се изтръгне думата победа на героичния украински народ, в това число и на героичните бесарабски и Гаврийски българи, които защитават Украйна и Европа.

    18:16 28.06.2026

  • 19 Тръмп

    21 7 Отговор
    И в Иран спечелих.

    18:16 28.06.2026

  • 20 Манова

    39 10 Отговор
    Хем Дойче Веле се презастраховат, хем вие публикувате малоумен текст. Ами защо тогава имате претенции, че сте информационен сайт? Това да не е помийна яма?! Много ниско ниво и журналистическо падение...

    18:16 28.06.2026

  • 21 БеГемот

    27 7 Отговор
    Абе тоя.човек и патоките ли пие на домошарката....

    18:16 28.06.2026

  • 22 хахаха

    24 6 Отговор
    ха ха ха - "камбата" на ев. дайнов биела за прослава на украина че победила русия

    18:16 28.06.2026

  • 23 Ами

    22 6 Отговор
    Определено Генчо го бие камбаната от всякъде :)

    18:18 28.06.2026

  • 24 Съдията

    31 7 Отговор
    Абе дайте му на тоя некъпания един слънчобран. Направо му се е размекнал мозъка от слънцето. То бива, бива олигофрения, ама либерастската е направо неудържима.😂

    18:18 28.06.2026

  • 25 Гена , Гена , пишман Дайнов

    18 5 Отговор
    Тези са правени на ръчна и изглежда им е останало поч в главите , та мечтаят за под вола теле))))))

    18:20 28.06.2026

  • 26 Дай да уточните

    17 6 Отговор
    Какво печели? ПЕЧЕЛИ ОТ ТРИТЕ ПРЪСТА СРЕДНИЯ.

    18:22 28.06.2026

  • 27 Тренировъчен център на ВСУ в Киев

    21 8 Отговор
    С над 300 обучаващи се и ударен и ликвидиран из основи.
    Сградите на ГУР и СБУ също с Циркон.
    Су 35 от 140 км.ликвидира Миг 29 на ВСУ..2 бр.

    18:22 28.06.2026

  • 28 ВВП

    9 5 Отговор
    Много окропи ще умрат .още 2 млн .

    18:24 28.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 След срещата Путин..Лукашенко следва

    17 12 Отговор
    Пълна ликвидация на Украйна

    18:24 28.06.2026

  • 31 да не ви е напекло слънцето

    17 5 Отговор
    Летните жеги явно не се отразяват добре на дойчовците!

    18:26 28.06.2026

  • 32 Малко е попрекалил дайнов

    9 18 Отговор
    Но е прав

    18:27 28.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ежко

    15 7 Отговор
    Абе Велето, що ни занимавате с идиотщините на Евгени?Ъкрайна победила!И как е победила?С 20% по-малка територия, с 40% по-малко население?Това ли е победата?Разбирам,че на Немското Веле му орезаха едни 26 милиона от финансирането и такъв вой се вдигна, че няма накъде повече,но да плащате на Дайнов за откровени глупости, ей това не го разбирам!

    Коментиран от #38

    18:31 28.06.2026

  • 35 Гост

    7 3 Отговор
    Е, нали надълчавате конструктивни дебати? Къде да ви пратя 2.5 лева за да ме пуснете в чата! Или не можете, оти ви тръгвам истината в мордите!
    А за Другаря Професор местя!!!

    18:32 28.06.2026

  • 36 Дв пак ни расмива

    9 7 Отговор
    Дв извадете главата от пясъка или зад.. Ка на зеления наркоман

    18:32 28.06.2026

  • 37 ВВП

    6 3 Отговор
    Щом като е спечелила окраинските боклуци ,да си отиват в незалежная.. Казах!.

    18:34 28.06.2026

  • 38 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "ежко":

    Като Ганя в Европа! Бие се в гърдите и реве Булгар, ама дори и връзки на цървули няма... дисонанс...

    18:34 28.06.2026

  • 39 Ако се намери

    7 4 Отговор
    Някой с топки в Русия да използва тактическо ядрено оръжие, всичка ще приключи за Зеленски. Хубаво е, че май няма такъв човек.

    Коментиран от #43

    18:36 28.06.2026

  • 40 Уха

    7 3 Отговор
    Те руснаците още си пият водката и не са почнали па уж загубили войната. Па чиповете от пералните не свършиха ли. Само да не вземат да отрежат Харков от баницата заради Рубио който бая унижи месията на РунДьо.

    18:38 28.06.2026

  • 41 проф. Евгений Дайнов :

    9 2 Отговор
    ,,Ако Симеон Сакскобурготски спечели изборите,аз се подстригвам,влизам в манастир и публично заявявам,че нищо не разбирам от политика!"
    Край на цитата!
    P.S....е как да му вярваме сега...?!?!

    18:40 28.06.2026

  • 42 бай Шиле

    9 1 Отговор
    На някой "камбата" му бие на кухо, но това вече не учудва никого.

    Коментиран от #49

    18:41 28.06.2026

  • 43 чети повече

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ако се намери":

    тпак,никой в света вече няма да посмее да използва ядрено оръжие,всичко ще се решава с конвенционално оръжие!

    Коментиран от #48

    18:42 28.06.2026

  • 44 ВВП

    11 1 Отговор
    Веднага да бъдат спрени помощите за хахлята ..България няма пари за ,,победителите,,,Ахаха .

    18:42 28.06.2026

  • 45 Хи хи

    9 2 Отговор
    Глупости, Русия губела войната, пък превзема нови селища, както току що писаха. Ако логистиката и беше толкова пострадала, нямаше да превземат, а щяха да бягат. С кво ще превземат, ако нямат муниции бе, с щтракане на пръсти ли ??!!

    18:45 28.06.2026

  • 46 ВВП

    6 1 Отговор
    Как ги победи само Гената ...сам ,с писалката ..от дивана .. Хехе .

    18:45 28.06.2026

  • 47 Мнение

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Ама тя "победата" на фашо-нацягите, дето дърпат конците на зеления, я представят като факт вече от няколко години?!

    Първо на Путин му бяха свършили ракетите, после чиповете, та взимал от пералните, а сега вече направо укрия е победила???

    ЗАБРАНА ЗА ЛЪЖЛИВОТО ВЕЛЕ (И ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ГО РАЗПРОСТРАНЯВА)!
    ТОВА СА ФАЛШИВИ НОВИНИ, СПУСНАТИ ЗА ДА ПОДВЕЖДАТ И МАНИПУЛИРАТ ЧИТАТЕЛИТЕ!

    18:47 28.06.2026

  • 48 Хи хи

    7 3 Отговор

    До коментар #43 от "чети повече":

    Ще се намери, споко, Путин е мек, но следващия руски президент със сигурност няма да се колебае да го използва. Само трябва да се изчака вятърът да духне в правилната посока.

    18:47 28.06.2026

  • 49 Да бе - ...,,камбата"...?!

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "бай Шиле":

    Тъкмо и аз това гледах!
    Че едно правилно заглавие,като хората не са написали,седнали ми гьобелсова пропаганда да правят...🤣😂😆!

    18:50 28.06.2026

  • 50 Кико

    3 0 Отговор
    Този клоун май не е разбрал че когато Русия бъде много притисната ще се създаде една зона за сигурност доста голяма в която никоя армия няма да влезе а тя ще бъде направена от ядрено оръжие.

    18:51 28.06.2026

  • 51 Хаха

    5 0 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    18:51 28.06.2026

  • 52 шопо

    4 1 Отговор
    зельето па вкисна

    18:52 28.06.2026

  • 53 зИленски

    2 2 Отговор
    СМЕШЕН СИ,КОМУНЯГО ДОЛНА

    18:53 28.06.2026

  • 54 спомен

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хихихи":

    грантаджия

    18:53 28.06.2026

  • 55 Скандално.нет

    2 2 Отговор
    Прочетете статията "Украйна в пламъци."

    Коментиран от #62

    18:54 28.06.2026

  • 56 хи хи хи

    5 0 Отговор
    И кога да очакваме руската капитулация?....хи хи

    18:54 28.06.2026

  • 57 Бай Лисан

    3 0 Отговор
    Не е лошо на Дайню Пушилката да му наместят чакрите.
    Аз ще му платя операцията!

    18:55 28.06.2026

  • 58 Хаха

    3 1 Отговор
    Това Генката го беше написал! Свършила му ракията и започнал да халюцинира!

    18:56 28.06.2026

  • 59 Дзак

    2 0 Отговор
    Съчинение по заявление!

    18:56 28.06.2026

  • 60 Хаха

    3 0 Отговор
    Дайнов,я ми дъхни! Пак ли си пил Евгений?

    18:57 28.06.2026

  • 61 Хи хи

    2 0 Отговор
    Ако Путин удари Кийййф с ЯО, то ударът ще е директно върху Кийййф, а вятърът ще духа от изток на запад, т.е. Европа ще си поеме радиацията, но това няма да е никакъв удар върху нато, щото той вятърът така си духа, и случайно е донесъл неква радиация. Това не е никакво нападение върху нато, а само ветрец !!

    Коментиран от #76

    18:57 28.06.2026

  • 62 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Скандално.нет":

    Четох я, Русия започна да воюва сериозно.

    Коментиран от #64

    18:58 28.06.2026

  • 63 Анонимен

    3 1 Отговор
    Само не разбрах с какво Русия си е спечелила вечен враг в лицето на Евгени Дайнов!

    Коментиран от #68, #71

    18:58 28.06.2026

  • 64 Скандално.нет

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Хаха":

    😂😂😂😂😀😂😂

    19:00 28.06.2026

  • 65 иво христов Пуловера

    0 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    19:00 28.06.2026

  • 66 Българин

    0 1 Отговор
    Путин да заминава на Банкова да проси мир.В противен случай от Русия няма да остане почти нищо.

    19:03 28.06.2026

  • 67 Хаха

    2 1 Отговор
    Ето ка пИчели незалежная:

    "На западната граница на Украйна се наблюдава истински транспортен и хуманитарен колапс. Контролно-пропускателните пунктове на украинско-полската граница са парализирани от километрични опашки от автомобили и микробуси.
    Хиляди украински граждани, които искат да напуснат страната, са принудени да прекарват до половин ден в задушни автомобили, чакайки реда си да тръгнат. Ситуацията се изостря от необичайната гореща вълна в региона, превръщайки преминаването на границата в тежко изпитание за оцеляване.
    Според очевидци и местни Telegram канали, опашките на най-натоварените прелези, като Шехини-Медика и Краковец-Корчова, са десетки километри. Времето за чакане в „живите“ опашки на някои места достига 12 часа или повече.
    Ситуацията е особено тежка от метеорологичните условия. На фона на необичайно високите температури, обхващащи Източна Европа, хората са в капан: колите са заседнали в „коридори“ за дълги периоди от време, не могат да излязат на банкета, климатиците работят на пълна мощност, а бензинът е на изчерпване.
    Хората в микробусите и автомобилите страдат от жега, дехидратация и липса на подходяща инфраструктура, като тоалетни, питейна вода и медицински грижи.
    Причини за масовото изселване: бягство от мобилизация и бедност. "

    19:03 28.06.2026

  • 68 анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Анонимен":

    Дайнов мрази Русия, защото са му платили да я мрази.

    19:03 28.06.2026

  • 69 Абе, Дайнов,

    4 1 Отговор
    Каква е тая “камба”, дето бие в прослава на Украйна? 😂😂😂😂

    Не ме е яд на теб, но презирам Факти, че публикуват всичките ти глупости.

    19:04 28.06.2026

  • 70 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Верно ли има дъмбели, които си мислят, че 80 годишен, импотентен, плешив дядка може да спечели в двубой с 40 годишен, оправен, пръщящ от енергия пич.

    19:04 28.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Копейки,

    1 2 Отговор
    Камбаната бие и за вас.Не се ослушвайте.За вас е.

    19:05 28.06.2026

  • 73 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ

    3 1 Отговор
    Даже и бг бандерите ги е срам от написаното в тази пропаганда.

    19:05 28.06.2026

  • 74 Отряд 1

    1 1 Отговор
    Ще им писне на руснаците, ще хвърлят 2-3 бомби и цяла Европа ще се чуди, ама защо, ама как…

    Иначе ако следваме медиите : той Путин поне 3-пъти умря от рак…

    19:06 28.06.2026

  • 75 Евгений Онегин

    2 1 Отговор
    Роден е на 11 май 1958 г. в Пловдив. Неговият баща, Александър Дайнов, е постоянен кореспондент на вестник „Работническо дело“ в Москва (1961 – 1965) и Лондон (1971 – 1977), а след това е главен редактор на вестник „Софийски новости“. Майка му, Лидия Маринчевска, е дъщеря на активни борци против фашизма и капитализма

    19:06 28.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Евгений Онегин

    2 1 Отговор
    Зачислен от 1 март 1982 г. като редовен аспирант в Института по история на БКП при ЦК на БКП по специалността „История на комунистическото и работническото движение на националноосвободителните движения в Западна Европа след 1945 година“

    19:07 28.06.2026

  • 78 Доктор

    1 1 Отговор
    Малоумна пропаганда от селски помияр, публикувана в неолиберален парцал.

    19:07 28.06.2026

  • 79 Гост

    1 1 Отговор
    Дайнов,пак ли си в изтрезвителното отделение?

    19:08 28.06.2026

  • 80 Бнафур

    1 1 Отговор
    Ба, ти Москвич виждал ли си? ЯОто ще витне като московското ПВО дето удари цистерната в Капотня и я метна на 100 метра във въздуха, така че цял свят да го гледа и да им се смее на вaтниците.

    19:08 28.06.2026

  • 81 МАЛОУМНИ ЛИ СТЕ

    0 1 Отговор
    НАРКОМАНЧИТО ЩЕ ЯДОСА ПУТИН ЩЕ СТАНИ ТАКА ЧЕ ЛУДИТЕ УРСУЛИ ЩЕ ИЗТРЪПНАТ С РУСНАЦИТЕ ШЕГА НЕ БИВА ГЛЕДАЙТЕ ДЖЕНДЪРЛЯ И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ.

    19:09 28.06.2026

  • 82 Зеленски е шефа!

    1 1 Отговор
    Свиквайте.

    19:09 28.06.2026

  • 83 Евгений Онегин

    3 1 Отговор
    Евгений Дайнов - комунде до мозъка на костите си, което мрази тия които са го хранили и поили. .

    19:09 28.06.2026

  • 84 МАЛОУМНИ ЛИ СТЕ

    1 1 Отговор
    НАРКОМАНЧИТО ЩЕ ЯДОСА ПУТИН ЩЕ СТАНИ ТАКА ЧЕ ЛУДИТЕ УРСУЛИ ЩЕ ИЗТРЪПНАТ С РУСНАЦИТЕ ШЕГА НЕ БИВА ГЛЕДАЙТЕ ДЖЕНДЪРЛЯ И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ.

    19:10 28.06.2026

  • 85 хахаха

    0 1 Отговор
    Даже след победата на Укрорайха, Путин се е опитал да се залее с бензин и да се самозапали, но в цяла Русия не намерили останал и литър бензин, и за зла участ на дойчовците продължава да управлява.

    19:13 28.06.2026

  • 86 Гаварит Масква

    0 1 Отговор
    Бензина нет.
    Победа нет.
    Крим нет.
    Путин с помощта на Зеленски ликвидира РФ!
    Точка.

    19:15 28.06.2026