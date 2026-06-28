Вече е ясно: войната приключва, а Украйна печели

Тръмп похвали Зеленски, Лукашенко отказа да нападне Украйна, а Крим остана без гориво, ток и вода. Камбата бие не само в прослава на Украйна, но и за края на Русия, пише проф. Евгений Дайнов.
Войната навлиза в своята крайна фаза. Краят ще е за Русия. Това винаги е било ясно, освен за онези, които не си правеха труда да четат с разбиране.
Само преди 15 месеца Доналд Тръмп, следващ линията на атака на своя вицепрезидент Ванс, съобщи на украинския президент Володимир Зеленски: "Нямаш картите". Оня ден същият Тръмп каза, че Зеленски се справя много добре. Часове по-късно Държавният департамент излезе с официално становище: Украйна вече печели войната. Ден по-късно руският ветеран Александър Лунин предупреди Путин, че ако не каже "цялата истина за войната", то руската армия ще напусне фронта, за да "насочи оръжията към Кремъл".
Русия днес не е пълноценна държава
Случва се, че Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.
Как се стига дотук?
Отговорът е: Володимир Зеленски. Огромно количество хора, включително целокупният героичен украински народ, имат принос за това Украйна да побеждава, докато Русия се разпада. Но именно Зеленски в момента всекидневно увеличава натиска върху Путин, върху Тръмп, върху Лукашенко в Беларус, за да приключи ендшпила в полза на Украйна и Европа.
От самото начало Зеленски пое ролята на Чърчил. В първия ден на войната каза на западните сили: Не ми трябва самолет да се евакуирам. Трябват ми муниции да се бия. Това е директна препратка към реч на Чърчил в качеството му на министър-председател, когато всичко изглежда загубено и всички го натискат да отиде да се моли на Хитлер: "Ще се бием на бреговете. Ще се бием на плажовете. Ще се бием в хълмовете и в градовете. Ние никога няма да се предадем."
Днес Зеленски вече минава от Чърчил през 1940 към Чърчил през 1943 година. Вече не е отбраняващият се донякъде обречен герой. Вече е световният лидер, нахлузил примка върху вратовете на своите противници и затягащ я точно толкова и точно тогава, когато той реши. Той е онзи, който в свят, доскоро без правила, създава правила. И принуждава останалите да играят според тях.
Как Зеленски притисна Русия и Беларус до стената
Очевидно е, че някъде миналата есен Зеленски е взел стратегическо решение. Вместо да губи хора във фронтални атаки срещу морето от руски солдати, той реши да премести фокуса. На фронта - да ликвидира максимално количество руски войници, докато не се откажат да нападат. На по-голямата арена: с дълбоки и системни всекидневни удари да ликвидира горивната и стопанската структура на Русия, така щото тя да влезе в обичайната за нея, в такива ситуации, траектория на вътрешен разпад, вътрешен конфликт и в крайна сметка - мащабен метеж или гражданска война.
Започна с логистиката: снабдяването на фронтовите части и подразделения. Послуша големите англоамерикански генерали, които от години в своите анализи повтарят: аматьорите гледат фронта, професионалистите гледат логистиката. Няма снабдяване - няма армия.
Междувременно Зеленски затвори в клетка и беларуския диктатор Лукашенко. Преди седмица му даде ултиматум: или изключваш станциите, които от твоята територия насочват руските дронове да удрят цели по моята територия, или ние ще ги изключим. Защо Зеленски не направи това по-рано? Не знаеше ли, в продължение на последните четири години, че Лукашенко насочва руските дронове? Знаеше. Но нямаше силата да го заплаши. Сега я има.
На следващия ден Путин натисна Лукашенко да вкара беларуската армия във войната, като нападне Киев от север. Лукашенко обаче е стрелян заек. Той е господар на Беларус от 1994 година, а Путин на Московията - едва от 2000-та. Привика руския посланик, за да му съобщи следното: "Оттатък границата са построени украинските подразделения на Териториалната гвардия. Това са доячки, механизатори и работници. Ние с тях спор нямаме. И няма да тръгнем да ги убиваме".
Зеленски напрегна ситуацията, за да накара Лукашенко да избира между силния и слабия - между Зеленски и Путин. Кого избра опитният Лукашенко? Зеленски.
Дори Тръмп побърза да се нареди до Зеленски
Подобна операция Зеленски проведе в Полша.. Преди седмици полският президент Навроцки, позиционирал се като "полския Тръмп", започна шумен скандал с Украйна, подобен на македонския с нас: за историята. Но от оня ден в Гданск заседава група от европейски сили, които мислят как да помагат на Украйна. Зеленски не отиде, но предварително си поговори с полския премиер Доналд Туск, с неговите министри, с лидери на общественото мнение. Резултатът: Туск не покани президента Навроцки на срещата. А на нея Туск категорично застана на страната на Украйна, напомняйки на полските тръмписти, че и за Полша, и за Украйна Русия е вековен враг. И че обединената съпротива срещу този враг е въпрос на живот и смърт както за Полша, така и за Украйна.
Междувременно Зеленски бе намерил начин да съобщи на Тръмп, че вече силата не е в Путин, а в него, а за Тръмп е крайно важно да бъде видян да е до силните. И за дни отношението дори на тръмпистката администрация се промени.
Докато пиша това, което четете, Зеленски обяви 40-дневна кампания на неговата армия по унищожение на руската енергийна и логистична инфраструктура до приключване на войната.
Какво ще стане с Русия?
Нека ви кажа, любезний читателю, какво предстои: Руската армия в Крим, оставена без снабдяване, ще последва съдбата на всички армии преди нея, попадали в това положение: на татарите в края на 18-ти век; на руската армия по време на Кримската война в средата на 19-ти век; на белогвардейците на Врангел през 1920 година; на съветската армия през 1941 година; на германската армия през 1943 година. Каква е тази съдба? Капитулация.
Из Русия ще наблюдаваме ограничени по обхват бунтове срещу властта. Самата власт ще започне откровено да плячкосва собствения си народ - конфискация на банкови влогове и на фирми, печатане на хартиени пари, спиране на пенсии и заплати. Когато властта тръгне в тази посока, редовите руснаци ще разберат, че иде законът на джунглата и ще се включат в него (за да не се минат). Ще се мамят и ограбват един другиго. В руския интернет вече има инструкции за младите, които не помнят нравите в СССР, как да източват гориво от колите на съседите си.
Камбаната не бие само в прослава на украинския народ. Камбаната вече бие за края на Русия.
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Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой си
Коментиран от #13
18:04 28.06.2026
2 налюдател
18:05 28.06.2026
3 Софиянец
18:05 28.06.2026
4 Хихихи
Коментиран от #54
18:07 28.06.2026
5 Цък
18:08 28.06.2026
6 Човек ако слуша
18:08 28.06.2026
7 Простьо
18:09 28.06.2026
8 Най-важното от
“ Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.”
Накратко : написаното може да не е вярно , но го публикуваме защото нямаме интересни новини.
18:10 28.06.2026
9 Бгг
18:11 28.06.2026
10 ВВП
18:12 28.06.2026
11 Мормота
18:12 28.06.2026
12 ВВП
18:13 28.06.2026
13 Соломон
До коментар #1 от "Някой си":Тик так. Тик так. Още 37 дена. Снощи издумкаха две НПЗ та. Едното е до Москва. Утре ще са още две и ще е така до победата
Коментиран от #47
18:13 28.06.2026
14 ВВП
18:14 28.06.2026
15 И запомнете
18:14 28.06.2026
16 Този още с името си отвращава
Кой му пали фитила е ясно
Безцветен неблагодарник
18:14 28.06.2026
17 Зеленски
18:15 28.06.2026
18 Факти
18:16 28.06.2026
19 Тръмп
18:16 28.06.2026
20 Манова
18:16 28.06.2026
21 БеГемот
18:16 28.06.2026
22 хахаха
18:16 28.06.2026
23 Ами
18:18 28.06.2026
24 Съдията
18:18 28.06.2026
25 Гена , Гена , пишман Дайнов
18:20 28.06.2026
26 Дай да уточните
18:22 28.06.2026
27 Тренировъчен център на ВСУ в Киев
Сградите на ГУР и СБУ също с Циркон.
Су 35 от 140 км.ликвидира Миг 29 на ВСУ..2 бр.
18:22 28.06.2026
28 ВВП
18:24 28.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 След срещата Путин..Лукашенко следва
18:24 28.06.2026
31 да не ви е напекло слънцето
18:26 28.06.2026
32 Малко е попрекалил дайнов
18:27 28.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ежко
Коментиран от #38
18:31 28.06.2026
35 Гост
А за Другаря Професор местя!!!
18:32 28.06.2026
36 Дв пак ни расмива
18:32 28.06.2026
37 ВВП
18:34 28.06.2026
38 Гост
До коментар #34 от "ежко":Като Ганя в Европа! Бие се в гърдите и реве Булгар, ама дори и връзки на цървули няма... дисонанс...
18:34 28.06.2026
39 Ако се намери
Коментиран от #43
18:36 28.06.2026
40 Уха
18:38 28.06.2026
41 проф. Евгений Дайнов :
Край на цитата!
P.S....е как да му вярваме сега...?!?!
18:40 28.06.2026
42 бай Шиле
Коментиран от #49
18:41 28.06.2026
43 чети повече
До коментар #39 от "Ако се намери":тпак,никой в света вече няма да посмее да използва ядрено оръжие,всичко ще се решава с конвенционално оръжие!
Коментиран от #48
18:42 28.06.2026
44 ВВП
18:42 28.06.2026
45 Хи хи
18:45 28.06.2026
46 ВВП
18:45 28.06.2026
47 Мнение
До коментар #13 от "Соломон":Ама тя "победата" на фашо-нацягите, дето дърпат конците на зеления, я представят като факт вече от няколко години?!
Първо на Путин му бяха свършили ракетите, после чиповете, та взимал от пералните, а сега вече направо укрия е победила???
ЗАБРАНА ЗА ЛЪЖЛИВОТО ВЕЛЕ (И ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ГО РАЗПРОСТРАНЯВА)!
ТОВА СА ФАЛШИВИ НОВИНИ, СПУСНАТИ ЗА ДА ПОДВЕЖДАТ И МАНИПУЛИРАТ ЧИТАТЕЛИТЕ!
18:47 28.06.2026
48 Хи хи
До коментар #43 от "чети повече":Ще се намери, споко, Путин е мек, но следващия руски президент със сигурност няма да се колебае да го използва. Само трябва да се изчака вятърът да духне в правилната посока.
18:47 28.06.2026
49 Да бе - ...,,камбата"...?!
До коментар #42 от "бай Шиле":Тъкмо и аз това гледах!
Че едно правилно заглавие,като хората не са написали,седнали ми гьобелсова пропаганда да правят...🤣😂😆!
18:50 28.06.2026
50 Кико
18:51 28.06.2026
51 Хаха
18:51 28.06.2026
52 шопо
18:52 28.06.2026
53 зИленски
18:53 28.06.2026
54 спомен
До коментар #4 от "Хихихи":грантаджия
18:53 28.06.2026
55 Скандално.нет
Коментиран от #62
18:54 28.06.2026
56 хи хи хи
18:54 28.06.2026
57 Бай Лисан
Аз ще му платя операцията!
18:55 28.06.2026
58 Хаха
18:56 28.06.2026
59 Дзак
18:56 28.06.2026
60 Хаха
18:57 28.06.2026
61 Хи хи
Коментиран от #76
18:57 28.06.2026
62 Хаха
До коментар #55 от "Скандално.нет":Четох я, Русия започна да воюва сериозно.
Коментиран от #64
18:58 28.06.2026
63 Анонимен
Коментиран от #68, #71
18:58 28.06.2026
64 Скандално.нет
До коментар #62 от "Хаха":😂😂😂😂😀😂😂
19:00 28.06.2026
65 иво христов Пуловера
19:00 28.06.2026
66 Българин
19:03 28.06.2026
67 Хаха
"На западната граница на Украйна се наблюдава истински транспортен и хуманитарен колапс. Контролно-пропускателните пунктове на украинско-полската граница са парализирани от километрични опашки от автомобили и микробуси.
Хиляди украински граждани, които искат да напуснат страната, са принудени да прекарват до половин ден в задушни автомобили, чакайки реда си да тръгнат. Ситуацията се изостря от необичайната гореща вълна в региона, превръщайки преминаването на границата в тежко изпитание за оцеляване.
Според очевидци и местни Telegram канали, опашките на най-натоварените прелези, като Шехини-Медика и Краковец-Корчова, са десетки километри. Времето за чакане в „живите“ опашки на някои места достига 12 часа или повече.
Ситуацията е особено тежка от метеорологичните условия. На фона на необичайно високите температури, обхващащи Източна Европа, хората са в капан: колите са заседнали в „коридори“ за дълги периоди от време, не могат да излязат на банкета, климатиците работят на пълна мощност, а бензинът е на изчерпване.
Хората в микробусите и автомобилите страдат от жега, дехидратация и липса на подходяща инфраструктура, като тоалетни, питейна вода и медицински грижи.
Причини за масовото изселване: бягство от мобилизация и бедност. "
19:03 28.06.2026
68 анонимен
До коментар #63 от "Анонимен":Дайнов мрази Русия, защото са му платили да я мрази.
19:03 28.06.2026
69 Абе, Дайнов,
Не ме е яд на теб, но презирам Факти, че публикуват всичките ти глупости.
19:04 28.06.2026
70 РЕАЛИСТ
19:04 28.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Копейки,
19:05 28.06.2026
73 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ
19:05 28.06.2026
74 Отряд 1
Иначе ако следваме медиите : той Путин поне 3-пъти умря от рак…
19:06 28.06.2026
75 Евгений Онегин
19:06 28.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Евгений Онегин
19:07 28.06.2026
78 Доктор
19:07 28.06.2026
79 Гост
19:08 28.06.2026
80 Бнафур
19:08 28.06.2026
81 МАЛОУМНИ ЛИ СТЕ
19:09 28.06.2026
82 Зеленски е шефа!
19:09 28.06.2026
83 Евгений Онегин
19:09 28.06.2026
84 МАЛОУМНИ ЛИ СТЕ
19:10 28.06.2026
85 хахаха
19:13 28.06.2026
86 Гаварит Масква
Победа нет.
Крим нет.
Путин с помощта на Зеленски ликвидира РФ!
Точка.
19:15 28.06.2026