Евгений Кънев: ЕС няма да позволи реанимацията на модела Пеевски-Борисов в бюджета на Румен Радев

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Намеренията за реанимация на модела Пеевски-Борисов с елементи на соц реставрация в бюджета на Радев срещна стената на Европа.

Европейската комисия започна процедура по свръхдефицит, официално потвърдена от Съвета на ЕС на 26 юни 2026 г. Този ход на европейските институции слага край на периода, в който България можеше сама и без външен контрол да определя макроикономическата си рамка.

За това предупреди във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Брюксел вече не дава просто препоръки, а налага конкретни, юридически обвързващи лимити върху темповете на растеж на нетните държавни разходи в България за години напред. ￼

Целта е България да преодолее състоянието на прекомерен дефицит и да се върне устойчиво под границата от 3% от БВП най-късно до 2029 г.

България разполага точно с половин година, за да предприеме ефективни действия и реформи, които да докажат на Брюксел, че публичните финанси се стабилизират. България е длъжна да представи пред ЕК подробен коригиращ бюджетен план. Това означава, че заложеният от финансовия министър Гълъб Донев проект за дефицит от 5,7% за 2026 г. ще трябва да бъде сериозно ревизиран или компенсиран със структурни мерки още по време на дебатите в Народното събрание.

Някой би си помислил, че прогресивните икономисти се занимават именно с корекцията на бюджета. Или да закриват касичките на Борисов - Пеевски

Нищо подобно!

Те са получили задачата да видят как политиката на Асен Василев за увеличение на пенсиите е довела до сегашната криза!

Апропо, кога за последен път сте чули някой прогресист да прошепва имената на дуета “Магнитски”? Може би без последния мохикан - шефа на МВР…

Не, прекалено са заети със запазване на модела. Нищо чудно - същото се случва сега и в Сърбия.

Чакаме заблудените от вота на 19 април обратно на площада.