Евгений Кънев: ЕС няма да позволи реанимацията на модела Пеевски-Борисов в бюджета на Румен Радев

Намеренията за реанимация на модела Пеевски-Борисов с елементи на соц реставрация в бюджета на Радев срещна стената на Европа.
Европейската комисия започна процедура по свръхдефицит, официално потвърдена от Съвета на ЕС на 26 юни 2026 г. Този ход на европейските институции слага край на периода, в който България можеше сама и без външен контрол да определя макроикономическата си рамка.
За това предупреди във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Брюксел вече не дава просто препоръки, а налага конкретни, юридически обвързващи лимити върху темповете на растеж на нетните държавни разходи в България за години напред. ￼
Целта е България да преодолее състоянието на прекомерен дефицит и да се върне устойчиво под границата от 3% от БВП най-късно до 2029 г.
България разполага точно с половин година, за да предприеме ефективни действия и реформи, които да докажат на Брюксел, че публичните финанси се стабилизират. България е длъжна да представи пред ЕК подробен коригиращ бюджетен план. Това означава, че заложеният от финансовия министър Гълъб Донев проект за дефицит от 5,7% за 2026 г. ще трябва да бъде сериозно ревизиран или компенсиран със структурни мерки още по време на дебатите в Народното събрание.
Някой би си помислил, че прогресивните икономисти се занимават именно с корекцията на бюджета. Или да закриват касичките на Борисов - Пеевски
Нищо подобно!
Те са получили задачата да видят как политиката на Асен Василев за увеличение на пенсиите е довела до сегашната криза!
Апропо, кога за последен път сте чули някой прогресист да прошепва имената на дуета “Магнитски”? Може би без последния мохикан - шефа на МВР…
Не, прекалено са заети със запазване на модела. Нищо чудно - същото се случва сега и в Сърбия.
Чакаме заблудените от вота на 19 април обратно на площада.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кънев, тъпак неолеиберален
Коментиран от #8
13:02 29.06.2026
2 честен ционист
13:03 29.06.2026
3 име
13:05 29.06.2026
4 Хааххх
13:07 29.06.2026
5 ЦИТАТ
Намирисва ми на някакви копейки, които се опитват да дестабилизират и отклонят България от европейския път. Да всеят паника че имало уж голяма инфлация и дефицит. Правителството спря да подарява на Украйна оръжие и вече ще се заплаща изпратеното, но копейките искат да продължим да подаряваме, че да ни фалират. Така, ли бе, протестиращи, излиза че вие сте копейки, нали!?
13:07 29.06.2026
6 Урсула фон дер лейкенкухен
13:08 29.06.2026
7 Доктора
13:09 29.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да дойдат те да видят бакиите
Ако те могат по добре, нека кажат
13:13 29.06.2026
10 Интерпретацията -
13:15 29.06.2026
11 Емил
И дори се радват че еврочиновниците които участваха активно в тази стъкмистика за еврозоната ще притискат правителството на Радев за бързо сваляне на дефицита, а може би тайничко се надяват това да свали правителството и те отново да започнат да крадат в тройната конфигурация!!!
13:15 29.06.2026
12 СЗО
13:21 29.06.2026
13 Независим
13:21 29.06.2026
14 КЪНЕВ КЪНЕВ
13:23 29.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 СВО 1 586 дни РЕЗИЛ
13:29 29.06.2026
17 дундьо2026
той та дори ние обикновените граждани да обявим масови
протести! омръзна ми от "боковци свинщини копейкцини" и най новото мнозинство " копринковци"
Коментиран от #19
13:34 29.06.2026
18 ей тараланкоолу
До коментар #15 от "живей си у филмите":реалния живот е продукт на такива тпаци като вас!
13:34 29.06.2026
19 АЛО ФИЛОСОФА
До коментар #17 от "дундьо2026":В КАКВО ОБВИНЯВАШ КОПРИНКОВЦИ ЗА ТОВА ЧЕ ТВОЙТО ЛЮБИМЦИ ШАРЛАТАНИТЕ ПОДКРЕПИХА МУТРЮ БАНКЕНСКИЯ ИЛИ СИ ЗАБРАВИЛ.
13:38 29.06.2026
20 Така е
13:42 29.06.2026
21 Зеления
1. Малтин се жали от бюджета
2. Статия на ниското чело относно инициативата: "как да станем регулировчик в Лозенец"
3. Преди обед статия на гном-генерал с препоръки "как да изгоним Путин скрил се под леглото ни"
4. Платена статия за Вигенин, под която не може да се коментира
6. Около обед статия на Илиян Василев за руската пропаганда
7. Статия за ДАРА /опсс, за да сме по-готини я пишем на латиница DARA /
8 . В ранния след обяд, тъй като не сме прогонили руската пропаганда, чрез статията на Илиян Василев, пускаме статия на Евгений Кънев с продължението
9. Време е за следобедно кафе по розов пеньоар
10. Наше момче - евролибералче е Крум Зарков нека пуснем една статия и за него
11. Около 15:00 часа третополова журналистка напомня за себе си от страницата на DW
12. За разтуха следва статия за "Любима на Неймар" или "Отказала на Роналдо" разпуска на плажа /със снимки/
13:43 29.06.2026
22 Тук не е Москва
Да допълня само...
На площада ДА, но при Манол Глишев, а не при ония розови понита, ДБ и ПП, дето могат само декларации да четат, да ни наричат ПРОВОКАТОРИ на протеста и да ни казват прибирайтее се, лека нощ мина.
Дето в НС мислят, че дъжд ги вали, като ги плюят в НС, не схващайки, че плюят нас и трябва да ни защитят.
Коментиран от #25
13:46 29.06.2026
23 мучо
13:52 29.06.2026
24 Цък
13:54 29.06.2026
25 Цък
До коментар #22 от "Тук не е Москва":Прав си тук е София. Всички украйнци които участват във митинги против законно избраното правителство на влака и на фронта. В България ще протестират българските граждани- българи , турци, цигани …
13:58 29.06.2026
26 МДАМ
14:15 29.06.2026
27 дядото
14:32 29.06.2026
28 Чета какво каза Манол Глишев
За да няма санкции от ЕС
За да не се редим на опашки по бензиностанциите като рускините, които спят в момента в колите и ги опикаха.
Петък 3 юли пред президенството!
Не на путинското правителство на Радев
Не на народната милицията на Дерменжиев
Вън руснаците от ЕС
Не на съботирането на еврозоната и ЕС
14:54 29.06.2026