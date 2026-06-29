Новини
Мнения »
Евгений Кънев: ЕС няма да позволи реанимацията на модела Пеевски-Борисов в бюджета на Румен Радев

Евгений Кънев: ЕС няма да позволи реанимацията на модела Пеевски-Борисов в бюджета на Румен Радев

29 Юни, 2026 13:00 1 318 28

  • евгений кънев-
  • ес-
  • позволи-
  • реанимация-
  • модела пеевски-борисов-
  • бюджет-
  • румен радев-
  • мнения българия-
  • българия

Целта е България да преодолее състоянието на прекомерен дефицит и да се върне устойчиво под границата от 3% от БВП най-късно до 2029 г.

Евгений Кънев: ЕС няма да позволи реанимацията на модела Пеевски-Борисов в бюджета на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Намеренията за реанимация на модела Пеевски-Борисов с елементи на соц реставрация в бюджета на Радев срещна стената на Европа.

Европейската комисия започна процедура по свръхдефицит, официално потвърдена от Съвета на ЕС на 26 юни 2026 г. Този ход на европейските институции слага край на периода, в който България можеше сама и без външен контрол да определя макроикономическата си рамка.

За това предупреди във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Брюксел вече не дава просто препоръки, а налага конкретни, юридически обвързващи лимити върху темповете на растеж на нетните държавни разходи в България за години напред. ￼

Целта е България да преодолее състоянието на прекомерен дефицит и да се върне устойчиво под границата от 3% от БВП най-късно до 2029 г.

България разполага точно с половин година, за да предприеме ефективни действия и реформи, които да докажат на Брюксел, че публичните финанси се стабилизират. България е длъжна да представи пред ЕК подробен коригиращ бюджетен план. Това означава, че заложеният от финансовия министър Гълъб Донев проект за дефицит от 5,7% за 2026 г. ще трябва да бъде сериозно ревизиран или компенсиран със структурни мерки още по време на дебатите в Народното събрание.

Някой би си помислил, че прогресивните икономисти се занимават именно с корекцията на бюджета. Или да закриват касичките на Борисов - Пеевски

Нищо подобно!

Те са получили задачата да видят как политиката на Асен Василев за увеличение на пенсиите е довела до сегашната криза!

Апропо, кога за последен път сте чули някой прогресист да прошепва имената на дуета “Магнитски”? Може би без последния мохикан - шефа на МВР…

Не, прекалено са заети със запазване на модела. Нищо чудно - същото се случва сега и в Сърбия.

Чакаме заблудените от вота на 19 април обратно на площада.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кънев, тъпак неолеиберален

    21 14 Отговор
    корумпираните ви тукашни боклуци са проекция на корумпираните ви брюкселски неолиберални боклуци

    Коментиран от #8

    13:02 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    1 12 Отговор
    Само цифровото Евро може вече да спаси Ганчо от свръхдефицита.

    13:03 29.06.2026

  • 3 име

    13 5 Отговор
    А на бас, че ЕССР ще позволи абсолютно всичко, стига да не им се пречи на схемите за зелени измами, пЛандемии, златни тоалетни, всяване на страх от руснаците и квото още измислят само за да крадат повече пари. Именно затова, че тиквоча им играеше по схемите, никога не му спряха никакви фондове и само симулераха за пред раята, че са загрижени за правовия ред.

    13:05 29.06.2026

  • 4 Хааххх

    21 3 Отговор
    17 години ЕС финансира и стимулира бою циганина

    13:07 29.06.2026

  • 5 ЦИТАТ

    4 18 Отговор
    "Чакаме заблудените от вота на 19 април обратно на площада."

    Намирисва ми на някакви копейки, които се опитват да дестабилизират и отклонят България от европейския път. Да всеят паника че имало уж голяма инфлация и дефицит. Правителството спря да подарява на Украйна оръжие и вече ще се заплаща изпратеното, но копейките искат да продължим да подаряваме, че да ни фалират. Така, ли бе, протестиращи, излиза че вие сте копейки, нали!?

    13:07 29.06.2026

  • 6 Урсула фон дер лейкенкухен

    16 2 Отговор
    ЕНП дълго време подкрепяше герп и дъпъсъ, ако не модела, то поне вдлъбнатините им евродепутати.

    13:08 29.06.2026

  • 7 Доктора

    15 11 Отговор
    Генчо, Генчо, За два месеца сегашните управляващи направиха в пъти повече отколкото вие за няколко години за отстраняване модела Борисов-Пеевски. Разбираме, че те боли за бившите ви партньори, в чиито скутове пиехте кафе всекидневно, но процесите са необратими, а жалкият ти либерален плач е музика за ушите ни...

    13:09 29.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да дойдат те да видят бакиите

    9 2 Отговор
    Набъркани от предишното правителство
    Ако те могат по добре, нека кажат

    13:13 29.06.2026

  • 10 Интерпретацията -

    8 1 Отговор
    измишльотина , е червен балон ! Нищо друго , другарю ! Това ли ти роди главата ?

    13:15 29.06.2026

  • 11 Емил

    10 10 Отговор
    Значи ППДБ+ГЕРБ+ДПС, омазаха финансите на България, излъгаха в доглада за еврозоната направиха дефицита 7,5% и сега искат новите управляващи за една година да им изчистят авгиевите обори!?
    И дори се радват че еврочиновниците които участваха активно в тази стъкмистика за еврозоната ще притискат правителството на Радев за бързо сваляне на дефицита, а може би тайничко се надяват това да свали правителството и те отново да започнат да крадат в тройната конфигурация!!!

    13:15 29.06.2026

  • 12 СЗО

    5 1 Отговор
    Няма как да реанимираш нещо което не е умряло. Модела Боко-Шиши си е жив и здрав.

    13:21 29.06.2026

  • 13 Независим

    6 11 Отговор
    Не сме свободен народ, а робска сбирщина от тъпанари, ако позволим на един путинофил със зелени чорапи да приеме този анти български бюджет.

    13:21 29.06.2026

  • 14 КЪНЕВ КЪНЕВ

    11 3 Отговор
    БАНКЕНСКИЯ ПЛЕЙБОЙ МУТРЕЦИЗИРА 90 ПРОЦЕНТА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЗАЩО НИ ПРИНУДИХА НАСИЛА ДА ВЛИЗАМЕ В ЕВРОТО ДЪРЖАВАТА НЕ БЕШИ ГОТОВА НУША ФИНАНСОВАТА Е ЗА ЗАТВОРА ИЗЛЪГАХА НАРОДА А ХАЯШИТО Е ЗА ВЪЖЕ ЯСНОЛИТИЕ ДРАГИ МИ ЕВГЕНИ.

    13:23 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 СВО 1 586 дни РЕЗИЛ

    7 0 Отговор
    Тежка работа очаква прогресивните "бюджетари".

    13:29 29.06.2026

  • 17 дундьо2026

    4 3 Отговор
    време е някой който и да е
    той та дори ние обикновените граждани да обявим масови
    протести! омръзна ми от "боковци свинщини копейкцини" и най новото мнозинство " копринковци"

    Коментиран от #19

    13:34 29.06.2026

  • 18 ей тараланкоолу

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "живей си у филмите":

    реалния живот е продукт на такива тпаци като вас!

    13:34 29.06.2026

  • 19 АЛО ФИЛОСОФА

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "дундьо2026":

    В КАКВО ОБВИНЯВАШ КОПРИНКОВЦИ ЗА ТОВА ЧЕ ТВОЙТО ЛЮБИМЦИ ШАРЛАТАНИТЕ ПОДКРЕПИХА МУТРЮ БАНКЕНСКИЯ ИЛИ СИ ЗАБРАВИЛ.

    13:38 29.06.2026

  • 20 Така е

    7 1 Отговор
    Вече е модела Гергов-Бобокови.

    13:42 29.06.2026

  • 21 Зеления

    1 4 Отговор
    Програмата за деня:
    1. Малтин се жали от бюджета
    2. Статия на ниското чело относно инициативата: "как да станем регулировчик в Лозенец"
    3. Преди обед статия на гном-генерал с препоръки "как да изгоним Путин скрил се под леглото ни"
    4. Платена статия за Вигенин, под която не може да се коментира
    6. Около обед статия на Илиян Василев за руската пропаганда
    7. Статия за ДАРА /опсс, за да сме по-готини я пишем на латиница DARA /
    8 . В ранния след обяд, тъй като не сме прогонили руската пропаганда, чрез статията на Илиян Василев, пускаме статия на Евгений Кънев с продължението
    9. Време е за следобедно кафе по розов пеньоар
    10. Наше момче - евролибералче е Крум Зарков нека пуснем една статия и за него
    11. Около 15:00 часа третополова журналистка напомня за себе си от страницата на DW
    12. За разтуха следва статия за "Любима на Неймар" или "Отказала на Роналдо" разпуска на плажа /със снимки/

    13:43 29.06.2026

  • 22 Тук не е Москва

    1 7 Отговор
    И не искаме управление тип Путин, Лукашенко, Ким, Чен.
    Да допълня само...
    На площада ДА, но при Манол Глишев, а не при ония розови понита, ДБ и ПП, дето могат само декларации да четат, да ни наричат ПРОВОКАТОРИ на протеста и да ни казват прибирайтее се, лека нощ мина.
    Дето в НС мислят, че дъжд ги вали, като ги плюят в НС, не схващайки, че плюят нас и трябва да ни защитят.

    Коментиран от #25

    13:46 29.06.2026

  • 23 мучо

    6 1 Отговор
    евгений, евгений....титан на мисълта...

    13:52 29.06.2026

  • 24 Цък

    4 4 Отговор
    Болни фантазии. Радев е отлично приет в Брюксел и Европа. Акушерката първа го поздрави за победата. Мерц и Макрон го приеха първи. При всяко ходене на Радев до Брюксел ни размразяват средства , толкова ефективен МП не сме имали . Радев идва ли ще промени съществено нещата, но поне малко справедливост и да доведе до по ниски нива корупцията ще е добре.

    13:54 29.06.2026

  • 25 Цък

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Тук не е Москва":

    Прав си тук е София. Всички украйнци които участват във митинги против законно избраното правителство на влака и на фронта. В България ще протестират българските граждани- българи , турци, цигани …

    13:58 29.06.2026

  • 26 МДАМ

    1 2 Отговор
    Предишният "лош" бюджет на Баце бе с 3% дефицит. "Добрият" бюджет на Мунчо с 5.7%. Смех!

    14:15 29.06.2026

  • 27 дядото

    2 0 Отговор
    господарите ви от европа драги кънев,няма да позволят поява на нова държава с не робско поведение и управление

    14:32 29.06.2026

  • 28 Чета какво каза Манол Глишев

    0 0 Отговор
    За да няма санкции от Зеленски за Лукойл
    За да няма санкции от ЕС
    За да не се редим на опашки по бензиностанциите като рускините, които спят в момента в колите и ги опикаха.
    Петък 3 юли пред президенството!
    Не на путинското правителство на Радев
    Не на народната милицията на Дерменжиев
    Вън руснаците от ЕС
    Не на съботирането на еврозоната и ЕС

    14:54 29.06.2026