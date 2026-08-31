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Човек на Путин! Руските власти свалят всички обвинения срещу бизнесмена Иля Трабер

Човек на Путин! Руските власти свалят всички обвинения срещу бизнесмена Иля Трабер

31 Август, 2026 15:44 476 7

  • иля трабер-
  • кремъл-
  • русия

Името на Трабер за пръв път стана широко известно през 90-те години на миналия век, след разпада на Съветския съюз, след като той придоби контрол над морското пристанище и петролния терминал на Санкт Петербург,

Човек на Путин! Руските власти свалят всички обвинения срещу бизнесмена Иля Трабер - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските разследващи органи свалиха обвиненията в убийство срещу известния бизнесмен Иля Трабер и го освободиха от ареста, съобщиха днес руски държавни медии, цитирани от Ройтерс, пише БТА.

Седемдесет и пет годишният Трабер от десетилетия е водеща фигура в руските бизнес среди в Санкт Петербург, където е направил сериозни инвестиции в пристанища и логистика. Той бе задържан през юни във връзка с убийството на бизнесмена и политик Александър Петров, застрелян през 2020 г., съобщиха тогава руски медии.

Руските държавни телеграфни агенции ТАСС и РИА съобщиха днес, че всички обвинения срещу Трабер са свалени и разследването срещу него е прекратено. Още преди това той е бил освободен от предварителния арест по съображения, свързани със здравословното му състояние, посочва ТАСС.

Засега няма официална реакция от страна на властите по случая.

Името на Трабер за пръв път стана широко известно през 90-те години на миналия век, след разпада на Съветския съюз, след като той придоби контрол над морското пристанище и петролния терминал на Санкт Петербург, по време когато заместник-кмет на града бе настоящият президент Владимир Путин.

Кремъл неведнъж е отричал всякакви близки контакти и бизнес връзки на Трабер с Путин, отбелязва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трабахо

    3 4 Отговор
    Спасибо , товаришч потин .

    15:47 31.08.2026

  • 2 Освободиха го с условие

    3 5 Отговор
    да си подари мангизите на Путин

    15:47 31.08.2026

  • 3 А ОБВИНЕНИЯТА

    2 1 Отговор
    СРЕЩУ ПАПАГАЛА МУ СВАЛЕНИ ЛИ СА
    ЩОТО ДА НЕ Е ПАПАГАЛ НА ПУТИН
    ВСЪЩНОСТ ПОВЕКА Е ОБИКНОВЕН КРАДЕЦ ОТ 90 ТЕ
    А ЖУРНАЛИСТЧЕТО ОБИКНОВЕНА МИСИРКА ОТ ДНЕСКА

    Коментиран от #6

    15:48 31.08.2026

  • 4 Техния

    1 0 Отговор
    тимаджия.

    15:49 31.08.2026

  • 5 Човек на Радев

    1 1 Отговор
    А пък Радев свали обвиненията срещу Божков, който му финансира партията
    Мутренски времена. Пак.

    Коментиран от #7

    15:51 31.08.2026

  • 6 Какво крещиш на форумците ве!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "А ОБВИНЕНИЯТА":

    Те ли са го пуснали?
    Пий успокоителни .

    15:52 31.08.2026

  • 7 Абе ,

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Човек на Радев":

    Честит ви нов 9-ти септември ..

    15:53 31.08.2026

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