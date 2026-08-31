Човек на Путин! Руските власти свалят всички обвинения срещу бизнесмена Иля Трабер

Руските разследващи органи свалиха обвиненията в убийство срещу известния бизнесмен Иля Трабер и го освободиха от ареста, съобщиха днес руски държавни медии, цитирани от Ройтерс, пише БТА.

Седемдесет и пет годишният Трабер от десетилетия е водеща фигура в руските бизнес среди в Санкт Петербург, където е направил сериозни инвестиции в пристанища и логистика. Той бе задържан през юни във връзка с убийството на бизнесмена и политик Александър Петров, застрелян през 2020 г., съобщиха тогава руски медии.

Руските държавни телеграфни агенции ТАСС и РИА съобщиха днес, че всички обвинения срещу Трабер са свалени и разследването срещу него е прекратено. Още преди това той е бил освободен от предварителния арест по съображения, свързани със здравословното му състояние, посочва ТАСС.

Засега няма официална реакция от страна на властите по случая.

Името на Трабер за пръв път стана широко известно през 90-те години на миналия век, след разпада на Съветския съюз, след като той придоби контрол над морското пристанище и петролния терминал на Санкт Петербург, по време когато заместник-кмет на града бе настоящият президент Владимир Путин.

Кремъл неведнъж е отричал всякакви близки контакти и бизнес връзки на Трабер с Путин, отбелязва Ройтерс.