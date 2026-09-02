Пратеник на Путин предупреди: Военната икономика на Русия може да подивее

Руската икономика рискува да премине в своеобразен "режим на подивяване", ако бъде подчинена изцяло на нуждите на военно-промишления комплекс, предупреди Борис Титов, специален представител на президента Владимир Путин за връзките с международните организации по въпросите на устойчивото развитие, цитиран от "Ройтерс".
Изказването на Титов пред руското делово издание РБК е необичаен публичен сигнал за безпокойство от човек, близък до Кремъл, заради нарастващия натиск на войната в Украйна върху забавящата се руска икономика.
"Военната и гражданската икономика винаги и навсякъде са съществували в симбиоза. Много технически изобретения, полезни за всички, са възникнали именно във военно-промишления комплекс. Ключът е в запазването на баланса", заяви Титов.
Той предупреди срещу модел, при който практически всички икономически ресурси се насочват към постигането на военни цели.
"Това вече изобщо не е икономика, а някакъв "режим на подивяване", който може да съществува само много ограничено време и необходимостта от него трябва да бъде преценявана изключително внимателно", заяви Титов.
РБК отбелязва, че използваният от него термин произлиза от берсерките в скандинавските предания - воини, които според легендите изпадали в състояние на ярост, позволяващо им да се сражават ожесточено и без да усещат болка.
Титов направи коментарите си непосредствено преди големия икономически форум във Владивосток тази седмица, в който се очаква да участва Путин.
Борис Титов е заможен руски предприемач и бивш собственик на един от водещите производители на пенливи вина в страната. В продължение на години той оглавяваше влиятелна бизнес организация, а през 2018 г. се кандидатира за президент. През 2024 г. Путин го назначи за свой специален представител за отношенията с международните организации за постигане на целите за устойчиво развитие.
Предупреждението идва на фона на все по-силното пренасочване на руската икономика към нуждите на войната. Москва увеличи данъците, предприе мащабно преразпределение на собствеността, насърчава бизнеса да участва във финансирането на военните усилия, а наскоро властите заплашиха със санкции собственици на предприятия, които според тях не правят достатъчно за защитата на обектите си от украински дронове.
Привържениците на твърдата линия и някои представители на властта често посочват като пример преструктурирането на съветската икономика при Йосиф Сталин през Втората световна война и тогавашния лозунг "Всичко за фронта, всичко за победата".
Подобен подход обаче среща предпазлива, но нарастваща съпротива в част от руския политически и икономически елит.
Миналия месец кметът на Москва Сергей Собянин също отправи необичайно остро предупреждение за състоянието на икономиката.
"Да убиеш нормалната икономика е равносилно на това да убиеш цялата страна", заяви тогава Собянин.
Андрей Клепач, главен икономист на държавната банка за развитие ВЕБ, загуби поста си през август, след като в публично изказване обърна внимание на икономическите проблеми, породени от продължителната война.
Руската икономика се очаква да нарасне само с 0,4% през 2026 г., като редица сектори извън военното производство вече стагнират или се свиват.
Допълнителен натиск оказват украинските атаки срещу икономическата инфраструктура. През последните месеци Украйна засили ударите срещу руски петролни рафинерии, складове и логистични центрове, както и инфраструктура, използвана за износ на петрол и зърно. Продължаването на атаките може допълнително да понижи икономическия растеж.
Предупреждението на Титов идва и само седмици преди парламентарните избори в Русия. Единствената политическа партия, която открито призоваваше за прекратяване на войната, не беше допусната до участие във вота.
Социологическите проучвания показват нарастваща умора сред руснаците от продължаващата вече четири години и половина война и увеличаване на подкрепата за мирно уреждане.
В Русия същевременно се разпространяват слухове, че след изборите властите могат да обявят нова мащабна мобилизация с цел последен голям опит за завземане на цялата територия на Донбас. Кремъл отхвърля тези твърдения и ги определя като измислица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #21
09:50 02.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
глупостите на тия глyпаци от фикции беге
09:50 02.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #32
09:50 02.09.2026
4 Крива копейка
Теглете бързо рублите докато още можете.
Много вече се усетиха.
Коментиран от #7
09:53 02.09.2026
5 С други думи
09:54 02.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:54 02.09.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Крива копейка":Вчера в Русия влезе в обръщение Цифровата рубла.Изпревариха Урсула.
Коментиран от #11
09:55 02.09.2026
8 скучно и точка.
09:56 02.09.2026
9 Раша е Северна Корея
Коментиран от #29
09:56 02.09.2026
10 Аеееее
09:57 02.09.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Последния Софиянец":мчи нормално-не им стигат парите да печатат пари
09:57 02.09.2026
12 Дон Корлеоне
09:58 02.09.2026
13 БЛЯ БЛЯ И СКАЗКИ
09:58 02.09.2026
14 Дон Корлеоне
Коментиран от #18
09:59 02.09.2026
15 1223344
10:04 02.09.2026
16 Друго мнение
10:05 02.09.2026
17 Коментар
10:06 02.09.2026
18 Рамбо
До коментар #14 от "Дон Корлеоне":Дон Корлеоне, забележи как никой не пита кой е Хаяско, понеже всеки го знае оня мъник Путаарника дето се хили като наасран!
10:07 02.09.2026
19 АБВ
10:08 02.09.2026
20 АБВ
"Руското военно поражение започна“, "Путин загуби войната“, "Киев бие руския гигант", "Путин шокиран от украинската армия", "Путин изолиран в задънена улица", "До дни олигарсите свалят Путин", "Превратът срещу Путин е незибежен", "Наблюдаваме началото на края на Путин", "Руснаците са против Путин и войната", ...
"Путин полудя, остава му година или може би две", "Той умира от рак на червата", "Има рак на щитовидната жлеза и го лекува, като се къпе в кръв от елени", "Лекува рака с клизми", "Подуване на лицето, проблем с крака, затруднено движение на ръката", "Подуване и изблици на гняв от лекарства и стероиди", "Сенилна деменция или Паркинсон", "Проблеми с гръбначния стълб, дължащи се на предишни спортни травми или тумор на гръбначния мозък, съвместим с трудности при ходене, депресия и маниакална екзалтация", "За Путин не е сигурно, че е още жив. Този на екраните е двойник",...
Всичко това са малка част от заглавията и коментарите на “свободните, цивилизовани, евроатлантически и абсолютно независми” медии в България, Европа и САЩ през последните 4 години, от “независими експерти, анализатори и познавачи на Русия, които не са получили нито един лев от САЩ”, а същественият въпрос е чия клинична картина и политическо бъдеще са описвали след като стана ясно, че Путин е в отлично здраве и по-силен от всякога...
Коментиран от #25, #26
10:10 02.09.2026
21 като питаш, да ти кажа
До коментар #1 от "Един":От лошото винаги има и по лошо. Проблема започва да става сериозен когато в дългосрочен план след лошото следва по лошо5483, а не обратно.
10:11 02.09.2026
22 Kaлпазанин
Коментиран от #24
10:15 02.09.2026
23 Стивън Коткин
И сега пак същото със СВО на Путин и опитът му да възстанови СССР. Милиони умрели, унищожена икономика, заобградени от изкуствено създадени врагове.
10:16 02.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Чалгатрон с БМВ
До коментар #20 от "АБВ":Чуееек! От Марвел или DC знаят ли, че има нов супергерой?
10:17 02.09.2026
26 Ха ха
До коментар #20 от "АБВ":Като прочета някой да пише "евроатлантически" веднага ми ставя ясно, че са го били по главата с лопата орешник.
10:20 02.09.2026
27 млад еврас
10:43 02.09.2026
28 Хи хи
10:45 02.09.2026
29 Реално
До коментар #9 от "Раша е Северна Корея":Се дървени кенефи са ти в главата?
Ти въобще знаеш ли къде се намира Русия бе мухъл?
10:50 02.09.2026
30 Свободен
По-малка е от тази на Холандия!
10:50 02.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Първият Перничанин!
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И Европа и Европа...!
10:51 02.09.2026