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Пратеник на Путин предупреди: Военната икономика на Русия може да подивее
  Тема: Украйна

Пратеник на Путин предупреди: Военната икономика на Русия може да подивее

2 Септември, 2026 09:48 1 913 32

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин

На 21 септември 2022 г. в Русия беше обявена частична мобилизация — тогава подлежаха на призив гражданите, намиращи се в резерва

Пратеник на Путин предупреди: Военната икономика на Русия може да подивее - 1
Reuters Reuters

Руската икономика рискува да премине в своеобразен "режим на подивяване", ако бъде подчинена изцяло на нуждите на военно-промишления комплекс, предупреди Борис Титов, специален представител на президента Владимир Путин за връзките с международните организации по въпросите на устойчивото развитие, цитиран от "Ройтерс".

Изказването на Титов пред руското делово издание РБК е необичаен публичен сигнал за безпокойство от човек, близък до Кремъл, заради нарастващия натиск на войната в Украйна върху забавящата се руска икономика.

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"Военната и гражданската икономика винаги и навсякъде са съществували в симбиоза. Много технически изобретения, полезни за всички, са възникнали именно във военно-промишления комплекс. Ключът е в запазването на баланса", заяви Титов.

Той предупреди срещу модел, при който практически всички икономически ресурси се насочват към постигането на военни цели.

"Това вече изобщо не е икономика, а някакъв "режим на подивяване", който може да съществува само много ограничено време и необходимостта от него трябва да бъде преценявана изключително внимателно", заяви Титов.

РБК отбелязва, че използваният от него термин произлиза от берсерките в скандинавските предания - воини, които според легендите изпадали в състояние на ярост, позволяващо им да се сражават ожесточено и без да усещат болка.

Титов направи коментарите си непосредствено преди големия икономически форум във Владивосток тази седмица, в който се очаква да участва Путин.

Борис Титов е заможен руски предприемач и бивш собственик на един от водещите производители на пенливи вина в страната. В продължение на години той оглавяваше влиятелна бизнес организация, а през 2018 г. се кандидатира за президент. През 2024 г. Путин го назначи за свой специален представител за отношенията с международните организации за постигане на целите за устойчиво развитие.

Предупреждението идва на фона на все по-силното пренасочване на руската икономика към нуждите на войната. Москва увеличи данъците, предприе мащабно преразпределение на собствеността, насърчава бизнеса да участва във финансирането на военните усилия, а наскоро властите заплашиха със санкции собственици на предприятия, които според тях не правят достатъчно за защитата на обектите си от украински дронове.

Привържениците на твърдата линия и някои представители на властта често посочват като пример преструктурирането на съветската икономика при Йосиф Сталин през Втората световна война и тогавашния лозунг "Всичко за фронта, всичко за победата".

Подобен подход обаче среща предпазлива, но нарастваща съпротива в част от руския политически и икономически елит.

Миналия месец кметът на Москва Сергей Собянин също отправи необичайно остро предупреждение за състоянието на икономиката.

"Да убиеш нормалната икономика е равносилно на това да убиеш цялата страна", заяви тогава Собянин.

Андрей Клепач, главен икономист на държавната банка за развитие ВЕБ, загуби поста си през август, след като в публично изказване обърна внимание на икономическите проблеми, породени от продължителната война.

Руската икономика се очаква да нарасне само с 0,4% през 2026 г., като редица сектори извън военното производство вече стагнират или се свиват.

Допълнителен натиск оказват украинските атаки срещу икономическата инфраструктура. През последните месеци Украйна засили ударите срещу руски петролни рафинерии, складове и логистични центрове, както и инфраструктура, използвана за износ на петрол и зърно. Продължаването на атаките може допълнително да понижи икономическия растеж.

Предупреждението на Титов идва и само седмици преди парламентарните избори в Русия. Единствената политическа партия, която открито призоваваше за прекратяване на войната, не беше допусната до участие във вота.

Социологическите проучвания показват нарастваща умора сред руснаците от продължаващата вече четири години и половина война и увеличаване на подкрепата за мирно уреждане.

В Русия същевременно се разпространяват слухове, че след изборите властите могат да обявят нова мащабна мобилизация с цел последен голям опит за завземане на цялата територия на Донбас. Кремъл отхвърля тези твърдения и ги определя като измислица.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    6 16 Отговор
    Е, накъде повече?

    Коментиран от #21

    09:50 02.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    22 8 Отговор
    по-добре питайте ИИ отколкото да четете
    глупостите на тия глyпаци от фикции беге

    09:50 02.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 8 Отговор
    Тези пет години война разориха България.

    Коментиран от #32

    09:50 02.09.2026

  • 4 Крива копейка

    15 16 Отговор
    Очаква се да се случи до няколко месеца.
    Теглете бързо рублите докато още можете.
    Много вече се усетиха.

    Коментиран от #7

    09:53 02.09.2026

  • 5 С други думи

    7 12 Отговор
    се чува тихо мрънкане. За повече нямат смелост.

    09:54 02.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 18 Отговор
    то на тая територия всичко подивява...проклятие някакво

    09:54 02.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "Крива копейка":

    Вчера в Русия влезе в обръщение Цифровата рубла.Изпревариха Урсула.

    Коментиран от #11

    09:55 02.09.2026

  • 8 скучно и точка.

    10 15 Отговор
    Капеите освен че не ходят в раша почнаха да бяхат от там

    09:56 02.09.2026

  • 9 Раша е Северна Корея

    8 18 Отговор
    Военна икономика с дървени кен ефи.

    Коментиран от #29

    09:56 02.09.2026

  • 10 Аеееее

    7 16 Отговор
    Русорастите марш на фронта!

    09:57 02.09.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    мчи нормално-не им стигат парите да печатат пари

    09:57 02.09.2026

  • 12 Дон Корлеоне

    5 14 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:58 02.09.2026

  • 13 БЛЯ БЛЯ И СКАЗКИ

    16 2 Отговор
    ОТ РОЙТЕРС.НИЕ КЪЛВЕМ НА ГОЛИ КУКИЧКИ.

    09:58 02.09.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    5 15 Отговор
    Хаяско що не печата долари?

    Коментиран от #18

    09:59 02.09.2026

  • 15 1223344

    7 12 Отговор
    Нека нефта се задържи 6 месеца над 100 долара за барел и ще видим каква песен ще запеят всички икономически анализатори. Даже такива икономически недоразумения като Набиулина и Силуанов.

    10:04 02.09.2026

  • 16 Друго мнение

    15 17 Отговор
    Загубите на руснаците са колосални - всеки месец на фронта умират около 30 000 руски войници. НАТО може да зарежда Украйна до безкрай с технологии, пари, и хора. Урсула само да каже и българските мъже от 18 до 60 години ще бъдат изпратени на фронта под аплодисментите на всички български политици.

    10:05 02.09.2026

  • 17 Коментар

    18 13 Отговор
    В Раша всичко ще се срине нацяло и изведнъж и ще стане същото като при разпада на СССР.

    10:06 02.09.2026

  • 18 Рамбо

    13 12 Отговор

    До коментар #14 от "Дон Корлеоне":

    Дон Корлеоне, забележи как никой не пита кой е Хаяско, понеже всеки го знае оня мъник Путаарника дето се хили като наасран!

    10:07 02.09.2026

  • 19 АБВ

    10 8 Отговор
    Малиии, Русия пак фалира ! За 20-ти път от 2022 г. насам. Рублата се срина до 100 000 за долар. Разпадът на Русия приключи още 2022 г. Или 2023 г.

    10:08 02.09.2026

  • 20 АБВ

    13 2 Отговор
    Някои заглавия от евроатлантическите медии:
    "Руското военно поражение започна“, "Путин загуби войната“, "Киев бие руския гигант", "Путин шокиран от украинската армия", "Путин изолиран в задънена улица", "До дни олигарсите свалят Путин", "Превратът срещу Путин е незибежен", "Наблюдаваме началото на края на Путин", "Руснаците са против Путин и войната", ...
    "Путин полудя, остава му година или може би две", "Той умира от рак на червата", "Има рак на щитовидната жлеза и го лекува, като се къпе в кръв от елени", "Лекува рака с клизми", "Подуване на лицето, проблем с крака, затруднено движение на ръката", "Подуване и изблици на гняв от лекарства и стероиди", "Сенилна деменция или Паркинсон", "Проблеми с гръбначния стълб, дължащи се на предишни спортни травми или тумор на гръбначния мозък, съвместим с трудности при ходене, депресия и маниакална екзалтация", "За Путин не е сигурно, че е още жив. Този на екраните е двойник",...
    Всичко това са малка част от заглавията и коментарите на “свободните, цивилизовани, евроатлантически и абсолютно независми” медии в България, Европа и САЩ през последните 4 години, от “независими експерти, анализатори и познавачи на Русия, които не са получили нито един лев от САЩ”, а същественият въпрос е чия клинична картина и политическо бъдеще са описвали след като стана ясно, че Путин е в отлично здраве и по-силен от всякога...

    Коментиран от #25, #26

    10:10 02.09.2026

  • 21 като питаш, да ти кажа

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    От лошото винаги има и по лошо. Проблема започва да става сериозен когато в дългосрочен план след лошото следва по лошо5483, а не обратно.

    10:11 02.09.2026

  • 22 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Да си див е добре ,много по добре отколкото да си модерен джендър

    Коментиран от #24

    10:15 02.09.2026

  • 23 Стивън Коткин

    0 11 Отговор
    Има един изследовател на Сталин и Русия - Стивън Коткин който казва "Русия е велика страна, но никога не е имала капацитета да бъде велика сила. И всеки опит да се докаже като такава завършва с велика руска трагедия." Примери много от Борис Годунов, до войните с Наполеон, Кримската война, Първата и Втората световни до разпада на СССР.

    И сега пак същото със СВО на Путин и опитът му да възстанови СССР. Милиони умрели, унищожена икономика, заобградени от изкуствено създадени врагове.

    10:16 02.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Чалгатрон с БМВ

    0 7 Отговор

    До коментар #20 от "АБВ":

    Чуееек! От Марвел или DC знаят ли, че има нов супергерой?

    10:17 02.09.2026

  • 26 Ха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "АБВ":

    Като прочета някой да пише "евроатлантически" веднага ми ставя ясно, че са го били по главата с лопата орешник.

    10:20 02.09.2026

  • 27 млад еврас

    1 0 Отговор
    Дивата военна икономика на Русия е много по добре от изпадналата като цяло а не само военната икономика на ЕС, европейската западаща икономика в рецесия и затънала в заеми е нещо като изпаднал германски джендър.

    10:43 02.09.2026

  • 28 Хи хи

    1 0 Отговор
    Нас руската икономика не ни интересува, ама ИЗОБЩО !! Нас ни интересува нашата българска икономика !! Ние се храним с българската икономика, не руската !!

    10:45 02.09.2026

  • 29 Реално

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Раша е Северна Корея":

    Се дървени кенефи са ти в главата?
    Ти въобще знаеш ли къде се намира Русия бе мухъл?

    10:50 02.09.2026

  • 30 Свободен

    0 0 Отговор
    То пък една икономика...
    По-малка е от тази на Холандия!

    10:50 02.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Първият Перничанин!

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И Европа и Европа...!

    10:51 02.09.2026

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