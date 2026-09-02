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Дмитрий Медведев: Русия няма никакви планове за мобилизация
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев: Русия няма никакви планове за мобилизация

2 Септември, 2026 10:18 497 45

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий медведев-
  • владимир путин

Медведев оглавява Междуведомствената комисия към Съвета за сигурност за набиране на военнослужещи по договор във Въоръжените сили на Русия

Дмитрий Медведев: Русия няма никакви планове за мобилизация - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия няма никакви планове за мобилизация. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

Той отговари на въпроси на участниците във фестивала за нови медии. Той публикува откъс от изказването си в канала си в "Макс".

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"В нашата страна няма никакви планове за мобилизация. На нас напълно ни стигат онези наши момчета, които воюват, подписали договор, и го правят доброволно, водени от своите патриотични убеждения", — каза бившият президент.

Според Медведев, когато в Украйна "нещастниците биват натъпквани в автобуси, бити и влачени", на украинската страна "не остава нищо друго, освен да пусне тази тема за мобилизацията в Русия в информационния оборот, за да извлече дивиденти".

Дмитрий Медведев оглавява Междуведомствената комисия към Съвета за сигурност за набиране на военнослужещи по договор във Въоръжените сили на Русия.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков определи съобщенията за подготовка за мобилизация в Русия като "информационни фалшиви новини, които целенасочено се разпространяват в информационното пространство".

На 21 септември 2022 г. в Русия беше обявена частична мобилизация — тогава подлежаха на призив гражданите, намиращи се в резерва. Повече от месец по-късно, на 28 октомври, Министерството на отбраната съобщи за нейното приключване, но съответният указ така и не беше подписан.

По-късно военното ведомство обясни липсата на документа с това, че действието на указа осигурява на мобилизираните и на членовете на техните семейства социални гаранции и парични компенсации. В Кремъл, коментирайки продължаването на действието на указа за мобилизацията, също свързаха това с юридическа особеност за социално подпомагане.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 111111

    4 0 Отговор
    Днес Последния софиянец и Котарака нападат новините с коментарите си като патица как лапа дуди!

    10:20 02.09.2026

  • 2 Коментар

    9 5 Отговор
    Прав е пияницата, защото мобилизацията е скрита и няма да се обявява официално.

    10:21 02.09.2026

  • 3 Ха ха ха

    9 5 Отговор
    Щом казва че няма планове за мобилизация значи има планове

    10:22 02.09.2026

  • 4 Пиян Медведь

    8 5 Отговор
    Значи мобилизацията е решена.

    10:22 02.09.2026

  • 5 Скороснята

    4 3 Отговор
    друго вика. Пуснаха им опорка. И от безсилие това драскат.Те по добре знаят. Подслушвали Путин...под леглото:))

    10:22 02.09.2026

  • 6 12...34

    4 4 Отговор
    Избихте народа си без мобилизация па ако ги бяхте мобилизирали

    10:22 02.09.2026

  • 7 медведев

    5 4 Отговор
    русия няма никакви планове за мобилизация, а който мисли, че ще нападне украйна е луд!

    10:23 02.09.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 4 Отговор
    То и без мобилизация пратихте над милион руснаци на оня свят...

    Коментиран от #11

    10:23 02.09.2026

  • 9 Те укрите

    4 2 Отговор
    за да прикрият своята БУСовизация, пускат димки за руска. То е ясно, че пропагандират населението на 404

    Коментиран от #16, #41

    10:25 02.09.2026

  • 10 Медведев, чадо

    3 4 Отговор
    Че кой тогава са бие в Украйна бре...

    10:25 02.09.2026

  • 11 Цеко

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Много руска смрадт измре.Много нещо е това.За нищо.

    10:27 02.09.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор
    човек на пияна глава споделя всичко..друг е въпроса , че му дават грешно инфо

    10:27 02.09.2026

  • 13 Тоа на снимката

    4 4 Отговор
    Скоро не бе хвърлял атома

    Коментиран от #31

    10:27 02.09.2026

  • 14 Дачко Кулезич

    3 4 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    10:28 02.09.2026

  • 15 Путин например

    2 4 Отговор
    до последно отричаше, че ще напада Украйна, а струпаните армии просто били на умение. А когато навлезе и наближи Киев, Сергей Лавров най-отговорно заяви, че нападение няма. Що се отнася до Медведев, той отдавна обещава да унищожи колективния запад, но нищо такова не се случва.

    10:29 02.09.2026

  • 16 Мдаа

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Те укрите":

    Киев за два дня...

    Коментиран от #21, #39

    10:29 02.09.2026

  • 17 Ами добре

    4 1 Отговор
    Ако и мобилизация се въведе, няма да има кой да ги спре! Ще стигнат до Брюксел този път. А Хасан, Мохамед.... и останалите "европейци " не могат да боравят с модерни оръжия и не могат да воюват с Русия...

    10:30 02.09.2026

  • 18 Да бе ,да ! 🤔

    1 0 Отговор
    Медведев кво се обяснява ? Когато трябва - каквото трябва !

    10:32 02.09.2026

  • 19 Сафари Трон

    0 1 Отговор
    В Украйна има занижен контрол на носенето на оръжие и всички туристи се възползват от това! Особено трудно им е на митничарите по източната граница

    10:32 02.09.2026

  • 20 Помните ли заразните бойни комари

    4 0 Отговор
    разработени в американските лаборатории в Украйна, за да заразяват смъртоносно само хората с руски гени? А дресираните заразни диви патици, също украинско дело?

    Коментиран от #22, #40

    10:33 02.09.2026

  • 21 И кво ?

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мдаа":

    Кой и кога го е казал ?

    10:34 02.09.2026

  • 22 гру гайтанджиева

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Помните ли заразните бойни комари":

    Руски фейкове.

    10:34 02.09.2026

  • 23 наздорове Дима

    2 4 Отговор
    Освен това РФ никога, повтарям - НИКОГА не е нападала нашите братя в Украйна!

    Коментиран от #25, #28

    10:34 02.09.2026

  • 24 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор
    Ватенките каталясаха от бой😁😁😁

    10:35 02.09.2026

  • 25 Въпрос че

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "наздорове Дима":

    Кои братя ? Тези , от Десен сектор и Азов започнаха да избиват рускоезични ли ?

    Коментиран от #26

    10:36 02.09.2026

  • 26 мане

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос че":

    Ние сме от Леф сектор бе. И Димата и фюреpa му

    Коментиран от #35

    10:37 02.09.2026

  • 27 алкохолизиран Фашист

    3 5 Отговор
    Това мизерно жуже Дима, не смее да спомене че русия има Ядрени бомби! Китай му забрани!

    10:39 02.09.2026

  • 28 111111

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "наздорове Дима":

    Що не помогнеш на един от твоите украйнски братя да го вземеш у Вас? Лесно е да се пише ама кога трябват действия няма! Затова Ви смятат за ........

    10:39 02.09.2026

  • 29 Моряка

    5 1 Отговор
    А ми те плановете за мобилизация са строго секретни.Как Медведев ще ги разгласява по СМИ.Който има поне малко понятие от военните науки,веднага ще разбере,че това е дезинформация,един от способите за осигуряване на предстояща война.Даже и Стоянчо,дето е бил артелчик,ще го потвърди.Изучава се и детските градини,в четвърта група.

    10:40 02.09.2026

  • 30 МОЛИТВАТА

    3 0 Отговор
    Най-трудното нещо на света е човек да си създаде хубави, съзнателни навици, та който и да дойде при него, винаги да се радва. Съзнанието на хората още не е толкова будно, че да могат веднага да се въздържат. Щом съзнанието в някой човек не е много будно, той не може да се възпре от някаква лоша проява, но след като излезе из релсите си, тогава се спира. Е, защо ти е спирачката тогава? Аз мисля, че всичките причини за нещастията в света се дължат на това, че не се молите усърдно. Рядко съм срещал хора в света да се молят. Да се молиш – това е най-красивото състояние! Човек навсякъде може да се моли. Може да си на банкет, между приятели, и пак да си на молитва: все ще има един малък промеждутък, през който ще можеш да се молиш. Онзи, който знае, ще намери този промеждутък, в който да изпрати своята молитва. Туй значи да използваме времето съзнателно!
    Бих желал постоянно да се молите, т. е. в тия промеждутъци да сте във връзка с Бога. Само така ще дойде върху вас онова въздействие отгоре. Тогава вие ще усетите онова Божествено облагородяване и закрепване. Само когато човек се моли, тялото му укрепва, чувствата и мислите му също укрепват. Онзи човек, който се моли, не може да има жестоко сърце. По конструкция той може да е деликатен, но тялото му е здраво, мислите му – устойчиви, и чувствата му – силни. Не е възможно да сме в общение с Бога и да сме хилави!
    Казва се в Писанието: „Бъдете постоянно в молитва!“ Защо? – Тази Светлина, тази топлина, която иде от

    Коментиран от #42

    10:40 02.09.2026

  • 31 русия китайска губерния

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Тоа на снимката":

    Смее ли вече? Китай е строго забранил използването на ядрени бомби от русия!

    10:41 02.09.2026

  • 32 За какво и е на Русия мобилизация

    5 2 Отговор
    Като наборна военна служба има и само с 2 месеца задръжка и ще преизпълнят 3 пъти нуждите си от военнослужещи? ....Нещо да не са с ментални отклонения тея атлантенцата случайно ? А?

    10:41 02.09.2026

  • 33 Изкуствен интелект

    2 4 Отговор
    Мобилизацията в Русия никога не е спирала. Указът за мобилизация на Путин от 2022 г. никога не е отменян. В Русия работи единна електронна система за повиквателни. Ако не се явиш получаваш забрана за напускане на страната, блокират ти банковата сметка и ти отнемат книжката. Мобилизацията се цели в уязвими групи - длъжници, студенти, мигранти, като се извършва предимно в по-бедните и по-отдалечени от Москва райони. Полицията провежда масови акции. Мъже биват задържани по улиците, в градския транспорт или работните им места и под тежък натиск са принуждавани да подписват договори с армията.

    10:42 02.09.2026

  • 34 Бум на строителството и имотния пазар

    4 2 Отговор
    Социалните гаранции за руските доброволци в оставка станаха причина за бум на строителството и имотния пазар. Това дърпа напред цялата икономика и въпреки войната тя има ръст.

    Коментиран от #37

    10:43 02.09.2026

  • 35 Знаем

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "мане":

    левски сектор фенове заминаха да се бият срещу Русия и сега.....
    събират пари да им върнат остатъците тук.

    10:43 02.09.2026

  • 36 Свободен

    1 4 Отговор
    Прав е!
    Старата мобилизация не е приключила, а просто ще се ускори!
    Но нова няма да има!

    10:44 02.09.2026

  • 37 Ай майкуууу

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Бум на строителството и имотния пазар":

    😂😂😂😂😂😂

    10:44 02.09.2026

  • 38 в Украйна

    5 0 Отговор
    "нещастниците биват натъпквани в автобуси, бити и влачени" Точно там сега се обсъждат варианти инвалиди, пенсионери и студенти също да бъдат мобилизирани. Впрочем обещаното че на воювалите ще бъдат раздадени по 5 декара земя, миналата седмица в украинската Рада беше отменено. Че честито на печалившите бъдещи кандидат земеделци... Ако не вярвате си го проверете

    Коментиран от #43

    10:46 02.09.2026

  • 39 мдаа, така

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мдаа":

    каза Марк Мили, ма не позна.

    10:46 02.09.2026

  • 40 А нееее бе

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Помните ли заразните бойни комари":

    А щъркелите обучени да хвърлят гранати по далекопроводите? А гларусите хранени с лютиви чушки кво правят да знаеш ....

    10:50 02.09.2026

  • 41 Зильонъй папугай

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Те укрите":

    404, 404, 404.

    10:50 02.09.2026

  • 42 Най-после

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "МОЛИТВАТА":

    нещо наистина смислено в нагнетеното напрежение в този загиващ свят.

    10:51 02.09.2026

  • 43 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "в Украйна":

    Богата фантазия или повтаряш думички. на руски блогър бе моносинапсиков?

    10:52 02.09.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Мужика руски ДОБРОВОЛНО отива да мре за дъртака кремълски...нема мобилизация бре....

    10:52 02.09.2026

  • 45 За разлика от Украйна,

    0 0 Отговор
    Русия честно плаща по договорите на доброволците и на техните семейства при смъртен случай. Децата им се учат безплатно, получават жилища и други социални придобивки. Това не може да замести на децата техните бащи и синовете на старите им майки, но е много по-добре от Украйна, където ги обявяват за изчезнали и не плащат нищо.

    10:52 02.09.2026

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