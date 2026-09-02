Дмитрий Медведев: Русия няма никакви планове за мобилизация

Русия няма никакви планове за мобилизация. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.
Той отговари на въпроси на участниците във фестивала за нови медии. Той публикува откъс от изказването си в канала си в "Макс".
"В нашата страна няма никакви планове за мобилизация. На нас напълно ни стигат онези наши момчета, които воюват, подписали договор, и го правят доброволно, водени от своите патриотични убеждения", — каза бившият президент.
Според Медведев, когато в Украйна "нещастниците биват натъпквани в автобуси, бити и влачени", на украинската страна "не остава нищо друго, освен да пусне тази тема за мобилизацията в Русия в информационния оборот, за да извлече дивиденти".
Дмитрий Медведев оглавява Междуведомствената комисия към Съвета за сигурност за набиране на военнослужещи по договор във Въоръжените сили на Русия.
Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков определи съобщенията за подготовка за мобилизация в Русия като "информационни фалшиви новини, които целенасочено се разпространяват в информационното пространство".
На 21 септември 2022 г. в Русия беше обявена частична мобилизация — тогава подлежаха на призив гражданите, намиращи се в резерва. Повече от месец по-късно, на 28 октомври, Министерството на отбраната съобщи за нейното приключване, но съответният указ така и не беше подписан.
По-късно военното ведомство обясни липсата на документа с това, че действието на указа осигурява на мобилизираните и на членовете на техните семейства социални гаранции и парични компенсации. В Кремъл, коментирайки продължаването на действието на указа за мобилизацията, също свързаха това с юридическа особеност за социално подпомагане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 111111
10:20 02.09.2026
2 Коментар
10:21 02.09.2026
3 Ха ха ха
10:22 02.09.2026
4 Пиян Медведь
10:22 02.09.2026
5 Скороснята
10:22 02.09.2026
6 12...34
10:22 02.09.2026
7 медведев
10:23 02.09.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #11
10:23 02.09.2026
9 Те укрите
Коментиран от #16, #41
10:25 02.09.2026
10 Медведев, чадо
10:25 02.09.2026
11 Цеко
До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Много руска смрадт измре.Много нещо е това.За нищо.
10:27 02.09.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:27 02.09.2026
13 Тоа на снимката
Коментиран от #31
10:27 02.09.2026
14 Дачко Кулезич
10:28 02.09.2026
15 Путин например
10:29 02.09.2026
16 Мдаа
До коментар #9 от "Те укрите":Киев за два дня...
Коментиран от #21, #39
10:29 02.09.2026
17 Ами добре
10:30 02.09.2026
18 Да бе ,да ! 🤔
10:32 02.09.2026
19 Сафари Трон
10:32 02.09.2026
20 Помните ли заразните бойни комари
Коментиран от #22, #40
10:33 02.09.2026
21 И кво ?
До коментар #16 от "Мдаа":Кой и кога го е казал ?
10:34 02.09.2026
22 гру гайтанджиева
До коментар #20 от "Помните ли заразните бойни комари":Руски фейкове.
10:34 02.09.2026
23 наздорове Дима
Коментиран от #25, #28
10:34 02.09.2026
24 Гресирана ватенка
10:35 02.09.2026
25 Въпрос че
До коментар #23 от "наздорове Дима":Кои братя ? Тези , от Десен сектор и Азов започнаха да избиват рускоезични ли ?
Коментиран от #26
10:36 02.09.2026
26 мане
До коментар #25 от "Въпрос че":Ние сме от Леф сектор бе. И Димата и фюреpa му
Коментиран от #35
10:37 02.09.2026
27 алкохолизиран Фашист
10:39 02.09.2026
28 111111
До коментар #23 от "наздорове Дима":Що не помогнеш на един от твоите украйнски братя да го вземеш у Вас? Лесно е да се пише ама кога трябват действия няма! Затова Ви смятат за ........
10:39 02.09.2026
29 Моряка
10:40 02.09.2026
30 МОЛИТВАТА
Бих желал постоянно да се молите, т. е. в тия промеждутъци да сте във връзка с Бога. Само така ще дойде върху вас онова въздействие отгоре. Тогава вие ще усетите онова Божествено облагородяване и закрепване. Само когато човек се моли, тялото му укрепва, чувствата и мислите му също укрепват. Онзи човек, който се моли, не може да има жестоко сърце. По конструкция той може да е деликатен, но тялото му е здраво, мислите му – устойчиви, и чувствата му – силни. Не е възможно да сме в общение с Бога и да сме хилави!
Казва се в Писанието: „Бъдете постоянно в молитва!“ Защо? – Тази Светлина, тази топлина, която иде от
Коментиран от #42
10:40 02.09.2026
31 русия китайска губерния
До коментар #13 от "Тоа на снимката":Смее ли вече? Китай е строго забранил използването на ядрени бомби от русия!
10:41 02.09.2026
32 За какво и е на Русия мобилизация
10:41 02.09.2026
33 Изкуствен интелект
10:42 02.09.2026
34 Бум на строителството и имотния пазар
Коментиран от #37
10:43 02.09.2026
35 Знаем
До коментар #26 от "мане":левски сектор фенове заминаха да се бият срещу Русия и сега.....
събират пари да им върнат остатъците тук.
10:43 02.09.2026
36 Свободен
Старата мобилизация не е приключила, а просто ще се ускори!
Но нова няма да има!
10:44 02.09.2026
37 Ай майкуууу
До коментар #34 от "Бум на строителството и имотния пазар":😂😂😂😂😂😂
10:44 02.09.2026
38 в Украйна
Коментиран от #43
10:46 02.09.2026
39 мдаа, така
До коментар #16 от "Мдаа":каза Марк Мили, ма не позна.
10:46 02.09.2026
40 А нееее бе
До коментар #20 от "Помните ли заразните бойни комари":А щъркелите обучени да хвърлят гранати по далекопроводите? А гларусите хранени с лютиви чушки кво правят да знаеш ....
10:50 02.09.2026
41 Зильонъй папугай
До коментар #9 от "Те укрите":404, 404, 404.
10:50 02.09.2026
42 Най-после
До коментар #30 от "МОЛИТВАТА":нещо наистина смислено в нагнетеното напрежение в този загиващ свят.
10:51 02.09.2026
43 ха ха ха
До коментар #38 от "в Украйна":Богата фантазия или повтаряш думички. на руски блогър бе моносинапсиков?
10:52 02.09.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
10:52 02.09.2026
45 За разлика от Украйна,
10:52 02.09.2026