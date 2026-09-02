Дмитрий Медведев: Русия няма никакви планове за мобилизация

Русия няма никакви планове за мобилизация. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

Той отговари на въпроси на участниците във фестивала за нови медии. Той публикува откъс от изказването си в канала си в "Макс".

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"В нашата страна няма никакви планове за мобилизация. На нас напълно ни стигат онези наши момчета, които воюват, подписали договор, и го правят доброволно, водени от своите патриотични убеждения", — каза бившият президент.

Според Медведев, когато в Украйна "нещастниците биват натъпквани в автобуси, бити и влачени", на украинската страна "не остава нищо друго, освен да пусне тази тема за мобилизацията в Русия в информационния оборот, за да извлече дивиденти".

Дмитрий Медведев оглавява Междуведомствената комисия към Съвета за сигурност за набиране на военнослужещи по договор във Въоръжените сили на Русия.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков определи съобщенията за подготовка за мобилизация в Русия като "информационни фалшиви новини, които целенасочено се разпространяват в информационното пространство".

На 21 септември 2022 г. в Русия беше обявена частична мобилизация — тогава подлежаха на призив гражданите, намиращи се в резерва. Повече от месец по-късно, на 28 октомври, Министерството на отбраната съобщи за нейното приключване, но съответният указ така и не беше подписан.

По-късно военното ведомство обясни липсата на документа с това, че действието на указа осигурява на мобилизираните и на членовете на техните семейства социални гаранции и парични компенсации. В Кремъл, коментирайки продължаването на действието на указа за мобилизацията, също свързаха това с юридическа особеност за социално подпомагане.