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Нито един член, дори пети, не може да запълни липсите ви

Нито един член, дори пети, не може да запълни липсите ви

17 Октомври, 2026 19:00 979 30

  • емил йотовски-
  • липси-
  • член пети-
  • български кораб

Нека ви изненадам с моето коравосърдечие и да се съглася с твърдението, че скоро и български кораб ще го отнесе. Да! Логиката говори, че скоро и български кораб ще бъде ударен. Български кораб, който ще ни бъде представен, че е натоварен със зърно или слама за бедните животни в Украйна или плюшени мечета.

Нито един член, дори пети, не може да запълни липсите ви - 1
Снимка: Фейсбук
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Българското пони либерално пространство се държи като дете-идиотче. Не, че не му отива, но вече започва да е вредно. Държи се като онези изродчета в училище, които, като видят бой, се нареждат около биещите се и започват да насъскват положението. Създават тревога, притеснение, гледат да събудят най-атавистичните човешки чувства и ние, като едни примерни евромаймуни, да грабнем по един клон и да влезем в мелето. Засега това не се случва. Причините са две. Първо – понитата не владеят властта. Второ – на понитата не им стиска. Това, че дават пръчки и камъни на едната страна, не значи, че са миротворци, молим. Значи, че ние, под ние имам предвид всички, участваме в конфликт и това е видно и никаква евролиберална шизофрения не може да ни прикрие.
Не разчитайте на Урсула и Кая. Едната е изпечена гад, а другата е biological bot.
Последният пропаганден напън на розовото утре е, че скоро български кораб ще бъде ударен. Затова, момчета, а защо не и момичета, давайте да ходим да се бием… Манолите ще ви изпроводят до гарата, но не по-далече. Защото по-натам става опасно. Но вие вървете и се бийте. Де да знам как… Нещо дронове, ракети, самолети, чертежи на самолети, гумени лодки, тапицирани с ламарини… Всякак. Мрете, бе! Умирайте, че украинци не останаха. Месомелачката си иска своето. Месомелачката произвежда пари, но иска кръв.
Нека ви изненадам с моето коравосърдечие и да се съглася с твърдението, че скоро и български кораб ще го отнесе. Да! Логиката говори, че скоро и български кораб ще бъде ударен. Български кораб, който ще ни бъде представен, че е натоварен със зърно или слама за бедните животни в Украйна или плюшени мечета. Кораб, на който е разположена болница и детска градина и е управляван от капитан, който е набожен добър човек със семейство и болна майка. А в детската градина на кораба има само деца, които са гладни…
Всъщност, никой не се интересува от витиеватите ни розови тъпотии. И на пеликаните по Дунав им е ясно, че огромният процент боеприпаси в Украйна са с български произход. В България се взривяват военни заводи. Не сте ли чували? Аварии – какво да се прави. Леля Пенка не спазва условията за безопасен труд. Нали? На това кълвете ли? Ако на това кълвете, значит и легендата за кораба-болница, натоварен с плюшени мечета, ще мине.
Така че, ако не искате български кораб да цуне дъното, не го товарете с оръжие и да го пращате на война. Няма значение от лицемерните лъжи, с които ще го налепите. Кораба, имам предвид. Няма значение под какъв флаг ще пътува и какъв ще му бъде екипажът. Няма значение, че е пълен с жито, което ще образува вторични взривове.
Вижте колко е просто и ясно!?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво

    37 7 Отговор
    Мнооого добре казано!

    19:05 17.10.2026

  • 4 Бягай в мацква не ни ги пробутвай тия

    7 32 Отговор
    И да не товарим кораби ще ни удрят, защото главнокомандващите са удобно разкрачени и не реагират.

    19:07 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    29 6 Отговор
    За всички тези взривове през годините ,дето все се опитват да ги представят някои като диверсии на руския Джеймс Бонд не е лошо да се видят заключенията на военна прокуратура.Не е като да няма информация в интернет.Но пък е удобно на видните ни атлантици и бивши военни министри да плещят врели-некипели.

    19:08 17.10.2026

  • 7 Авторът

    8 34 Отговор
    Е генетичният резултат от 40 години социализЪм в България.

    19:09 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Емил Йотовски

    34 8 Отговор
    Браво много хубава публикация ако на някои не им харесва е техен проблем толкова им е акъла

    19:10 17.10.2026

  • 10 Дзак

    3 6 Отговор
    А пита ли какво работи Шефа ти?

    Коментиран от #14

    19:11 17.10.2026

  • 11 Рубли

    30 2 Отговор

    До коментар #2 от "Липси":

    в България не вървят,но виж долари и евра много ви харесват!Особено когато ги получавате само срещу пропагандни статии и коментари против Русия! Статията е перфектна,само се чудя как факти са го допуснали да види бял свят?!Браво!

    19:11 17.10.2026

  • 12 Хмм

    23 1 Отговор
    от тези четири кораба да бяха намерили поне някакви остатъци от дронове, а то няма и няма, що така?

    19:13 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Помощ от Приятел

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    Ами кои се занимават със следене и подслушване?

    19:18 17.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 морски

    17 1 Отговор
    Ама ние имаме само един кораб под български флаг , и той е ферибота Дружба , и само заради името ,руснаците никога няма да го ударят , а за украинците -не знам

    Коментиран от #19

    19:28 17.10.2026

  • 18 имил гьотоф

    3 5 Отговор
    тече за 5 чл.

    19:34 17.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЕврогэYска МЪКА

    3 1 Отговор
    Корабът, пълен със сол от Египет, потънал за 3 минути.
    Много гърми тая сол бе...

    19:57 17.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 евроGGGеец

    1 1 Отговор
    Някои много обичат да задействат членове - дебели и дълги...

    20:04 17.10.2026

  • 29 България и българите мразят русия

    1 2 Отговор
    Тая мека китка Емил Йотовски е един беzpoден и предателски руски боклук!

    Коментиран от #30

    20:05 17.10.2026

  • 30 Да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "България и българите мразят русия":

    Това изследване в посолството на ул. Козяк ли го прави?

    20:09 17.10.2026