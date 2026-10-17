Нито един член, дори пети, не може да запълни липсите ви

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Българското пони либерално пространство се държи като дете-идиотче. Не, че не му отива, но вече започва да е вредно. Държи се като онези изродчета в училище, които, като видят бой, се нареждат около биещите се и започват да насъскват положението. Създават тревога, притеснение, гледат да събудят най-атавистичните човешки чувства и ние, като едни примерни евромаймуни, да грабнем по един клон и да влезем в мелето. Засега това не се случва. Причините са две. Първо – понитата не владеят властта. Второ – на понитата не им стиска. Това, че дават пръчки и камъни на едната страна, не значи, че са миротворци, молим. Значи, че ние, под ние имам предвид всички, участваме в конфликт и това е видно и никаква евролиберална шизофрения не може да ни прикрие.

Не разчитайте на Урсула и Кая. Едната е изпечена гад, а другата е biological bot.

Последният пропаганден напън на розовото утре е, че скоро български кораб ще бъде ударен. Затова, момчета, а защо не и момичета, давайте да ходим да се бием… Манолите ще ви изпроводят до гарата, но не по-далече. Защото по-натам става опасно. Но вие вървете и се бийте. Де да знам как… Нещо дронове, ракети, самолети, чертежи на самолети, гумени лодки, тапицирани с ламарини… Всякак. Мрете, бе! Умирайте, че украинци не останаха. Месомелачката си иска своето. Месомелачката произвежда пари, но иска кръв.

Нека ви изненадам с моето коравосърдечие и да се съглася с твърдението, че скоро и български кораб ще го отнесе. Да! Логиката говори, че скоро и български кораб ще бъде ударен. Български кораб, който ще ни бъде представен, че е натоварен със зърно или слама за бедните животни в Украйна или плюшени мечета. Кораб, на който е разположена болница и детска градина и е управляван от капитан, който е набожен добър човек със семейство и болна майка. А в детската градина на кораба има само деца, които са гладни…

Всъщност, никой не се интересува от витиеватите ни розови тъпотии. И на пеликаните по Дунав им е ясно, че огромният процент боеприпаси в Украйна са с български произход. В България се взривяват военни заводи. Не сте ли чували? Аварии – какво да се прави. Леля Пенка не спазва условията за безопасен труд. Нали? На това кълвете ли? Ако на това кълвете, значит и легендата за кораба-болница, натоварен с плюшени мечета, ще мине.

Така че, ако не искате български кораб да цуне дъното, не го товарете с оръжие и да го пращате на война. Няма значение от лицемерните лъжи, с които ще го налепите. Кораба, имам предвид. Няма значение под какъв флаг ще пътува и какъв ще му бъде екипажът. Няма значение, че е пълен с жито, което ще образува вторични взривове.

Вижте колко е просто и ясно!?