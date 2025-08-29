Новини
Александър Симов: Опозицията воюва… ама след морето

Александър Симов: Опозицията воюва… ама след морето

29 Август, 2025

Ако имаме завладяване и похищение, то къде бяха рицарите от светлина цяло лято?

Александър Симов: Опозицията воюва… ама след морето - 1
Снимка: Нова телевизия
Александър Симов Александър Симов журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Можете ли да си представите ситуация в която терорист похищава заложници. Спецчастите идват, обграждат го, но после някой казва: "Ааа, ама то след два дни е август, хайде да продължим операцията през септември, че плажовете на Гърция ме зоват неудържимо..."

Точно това ми дойде наум като чух как днес Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" обяви, че темата на Вот Номер Пет ще е "завладяната държава". Аз съм най-големият фен на помпозните формулировки. Но подобно на онзи стар тиранин от Света на диска, настоявам политическите поети да носят отговорност за създадените образи.

Това коментира във "Фейсбук" Александър Симов.

Ако имаме завладяване и похищение, то къде бяха рицарите от светлина цяло лято?

Нима си спестиха цял месец от тази епична битка.

И, да, знам колко много се дразнят градските вегани от този въпрос, но не съм чувал по време на война да има отпуска. Това като минимум означава, че нито един от тях не вярва истински в завладяването. А това е политически маркетинг за стригане на соевия електорат.

Но понеже Вот Номер Пет ми звучи като "Трамвай номер 5" се сетих за старата песен "Усмивката" и установих колко лесно текстът може да бъде пригоден, за да ни разкрие опозиционното величие на градското дясно:

Не знае никой от колко века

Вот Номер Пет се мъдри у човека,

но ето че в парламентарна нощ студена

идеята във мъки е родена.

Припев:

Вот номер 5 - той води двама млади

към пиар-агенции и есенни площади

Вот номер 5 - след лятната забрава

се сещаме за завладяната държава

И днес на твойте устни вот цъфти,

внясай вот, за да бъдеш важен ти.

Не бива партия без вот да има,

че иначе какво ще правим цяла зима?


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рицар без броня

    9 0 Отговор
    Краят на Лятото не е Цяло Лято!

    Коментиран от #13

    16:06 29.08.2025

  • 2 Трол

    6 8 Отговор
    Опозицията воюва само през лятото, защото зимата е прекалено студено.

    16:08 29.08.2025

  • 3 Ха,ха,ха

    7 0 Отговор
    Кво лято бе, цели 35 годин

    16:10 29.08.2025

  • 4 И ПРЕЗ ЛЯТО И ПРЕЗ ЗИМА

    3 4 Отговор
    ВОТ ВИНАГИ ЩЕ ИМА
    ВАЖНОТО Е ЗА ЕЛЕКТОРАТА
    ДА ЗНАЕ ЧЕ ОЩЕ СМЕ В ИГРАТА

    16:11 29.08.2025

  • 5 От село

    8 0 Отговор
    Прокуратурата и тя ли е на море?

    Коментиран от #6

    16:12 29.08.2025

  • 6 До село

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "От село":

    Тя не е излизала от отпуска.

    16:13 29.08.2025

  • 7 Сила

    6 1 Отговор
    как се казва жена ти бе Шашко ....какво работи , къде ??!

    16:17 29.08.2025

  • 8 Коце от Възраждане

    7 3 Отговор
    е отпуска!
    Като се върне ще изкара бабичките по площадите!

    16:23 29.08.2025

  • 9 Наглост симова

    5 4 Отговор
    Наглост Симова, граничеща с цинизъм! Не се правят протести през август, защото хората са на море бе, Бръсната червена кратуно, задръстена с ръждясали сърпове и чукове! Само че, новината от днес е, че твоята престъпна и кърваева партия е паднала под 4%! Така че, затваряй си мръсната уста и носи перука, понеже кратуната ти прилича на задн@к!

    16:24 29.08.2025

    16:25 29.08.2025

  • 11 Цитати за Rheinmetall и Еврогария

    4 4 Отговор
    Rheinmetall заводи... и къде, коя община в Германия, Италия, Испания или Португалия се е съгласила на нейна територия да има такива? Сицилия категорично отказа .... не са "заводи за барути" за CL-20 става дума, за диаминоазоксифуразан позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив".
    "66% от акциите на Rheinmetall AG се държат от институционални инвеститори, 48% от които идват от Северна Америка, 21% от Европа и 3% от останалия свят. 23 % от акциите на Rheinmetall са собственост на частни акционери и 92% от тях пак са от Северна Америка".
    "ще нанесе огромни щети на България. Всеки килограм замърсява между 80 и 400 кубични метра вода и това е най малкото ".
    Финансово елитът зароби трайно Еврогария към ЕЦБ, ако политиците са против участието ни в бъдещ конфликт, ЕЦБ дирекгто блокира еврошийта към търговските банки, частните спестявания на българите, пример Гърция. Триморъцът се хвали с бъдещото мръсно производство на CL-20 и замърсяването на водите, не дай Боже, инциденти близки по сила на ядрени вз ривове? Има някакъв шанс, минимален българите да отстоят правата си, иначе ни закопават, както ПСВ и ВСВ.
    България и Румъния са готвени за пряко участие в бъдещ конфликт, румънците се усетиха и гласуваха, но им провалиха изборите. Посещението на лидерката на ЕС в Еврогария не е случайно. Вероятно ни готвят за пушечно месо, изнасяйки Мръсните си производства тровещо водите в Еврогария, Сопот

    Коментиран от #16

    16:26 29.08.2025

  • 12 К.К

    5 4 Отговор
    А вие, къде бяхте цяло лято- орахте и копахте на нивата? Изпокрихте се във партийните, евтини станции по морето и сега сте седнали да плюете и да храчите. Само, че платените ви мисирки, тичат само след опозиционните политици. Нещастници!

    16:26 29.08.2025

  • 13 Да де, ама

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Рицар без броня":

    през 2020 г. когато протестирахме срещу Тиквата Борисов, призовавахме БСП да напусне парламента, но Симов се беше вкопчил в заплатата си и в депутатските привилегии и стоя до края в парламентарната зала.

    16:29 29.08.2025

  • 14 Анджо

    4 1 Отговор
    Това стихотворение важи и за него. Като беше с курнела в парламента само вот на недоверие пръскаха и нищо, само за да се разбере ,че е имало БКП. Тоя много добре знае, че от него нищо не стае. Тоя кафе спа цяло лето.

    16:37 29.08.2025

  • 15 Симчо

    1 2 Отговор
    Слузест черевй, ангъл, гроезн, портивен и мръсен! Не се къпе и той като чалгар Тошко Африкански, "коалиционният му партньор" и затова от тях се носи задушлива воня! Видите ли ги, бягайте надалече, опасни са за околните! И двамата са парче простаци!

    16:39 29.08.2025

  • 16 Я по добре

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Цитати за Rheinmetall и Еврогария":

    да викаме русняко, той има по убаво производство. Какво си тръгнал да плашиш хората с толкова писане. Турция се превъоръжава, гърците и те, сърбите и те, ти какво искаш не ми стана ясно.

    16:45 29.08.2025

  • 17 Бейби Шарк

    2 1 Отговор
    Що ти на море не ходи ли или тази година не можа защото остана да воюваш, смешник!

    16:48 29.08.2025

  • 18 Стенли

    1 1 Отговор
    Айде айде Сашко при едни нови избори много е съмнително дали вие и има такъв и иот изобщо ще влезете в парламента освен ако вашите господари Боко и Пеевски не ви дадат много мощна подкрепа

    16:57 29.08.2025

  • 19 Ха ха ха а така

    1 1 Отговор
    Един път и Симов да каже цялата истина без грим и помади , и всички викат срещу него . Що така бе, дали не сте се припознали и вие в пост морските протестърчета жалки ....

    16:59 29.08.2025

  • 20 И Кой

    0 0 Отговор
    Си мисли ,че на някой му пука за вас

    17:09 29.08.2025