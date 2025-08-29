Александър Симов: Опозицията воюва… ама след морето

Можете ли да си представите ситуация в която терорист похищава заложници. Спецчастите идват, обграждат го, но после някой казва: "Ааа, ама то след два дни е август, хайде да продължим операцията през септември, че плажовете на Гърция ме зоват неудържимо..."
Точно това ми дойде наум като чух как днес Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" обяви, че темата на Вот Номер Пет ще е "завладяната държава". Аз съм най-големият фен на помпозните формулировки. Но подобно на онзи стар тиранин от Света на диска, настоявам политическите поети да носят отговорност за създадените образи.
Това коментира във "Фейсбук" Александър Симов.
Ако имаме завладяване и похищение, то къде бяха рицарите от светлина цяло лято?
Нима си спестиха цял месец от тази епична битка.
И, да, знам колко много се дразнят градските вегани от този въпрос, но не съм чувал по време на война да има отпуска. Това като минимум означава, че нито един от тях не вярва истински в завладяването. А това е политически маркетинг за стригане на соевия електорат.
Но понеже Вот Номер Пет ми звучи като "Трамвай номер 5" се сетих за старата песен "Усмивката" и установих колко лесно текстът може да бъде пригоден, за да ни разкрие опозиционното величие на градското дясно:
Не знае никой от колко века
Вот Номер Пет се мъдри у човека,
но ето че в парламентарна нощ студена
идеята във мъки е родена.
Припев:
Вот номер 5 - той води двама млади
към пиар-агенции и есенни площади
Вот номер 5 - след лятната забрава
се сещаме за завладяната държава
И днес на твойте устни вот цъфти,
внясай вот, за да бъдеш важен ти.
Не бива партия без вот да има,
че иначе какво ще правим цяла зима?
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рицар без броня
Коментиран от #13
16:06 29.08.2025
2 Трол
16:08 29.08.2025
3 Ха,ха,ха
16:10 29.08.2025
4 И ПРЕЗ ЛЯТО И ПРЕЗ ЗИМА
ВАЖНОТО Е ЗА ЕЛЕКТОРАТА
ДА ЗНАЕ ЧЕ ОЩЕ СМЕ В ИГРАТА
16:11 29.08.2025
5 От село
Коментиран от #6
16:12 29.08.2025
6 До село
До коментар #5 от "От село":Тя не е излизала от отпуска.
16:13 29.08.2025
7 Сила
16:17 29.08.2025
8 Коце от Възраждане
Като се върне ще изкара бабичките по площадите!
16:23 29.08.2025
9 Наглост симова
16:24 29.08.2025
10 Наглост симова
16:25 29.08.2025
11 Цитати за Rheinmetall и Еврогария
"66% от акциите на Rheinmetall AG се държат от институционални инвеститори, 48% от които идват от Северна Америка, 21% от Европа и 3% от останалия свят. 23 % от акциите на Rheinmetall са собственост на частни акционери и 92% от тях пак са от Северна Америка".
"ще нанесе огромни щети на България. Всеки килограм замърсява между 80 и 400 кубични метра вода и това е най малкото ".
Финансово елитът зароби трайно Еврогария към ЕЦБ, ако политиците са против участието ни в бъдещ конфликт, ЕЦБ дирекгто блокира еврошийта към търговските банки, частните спестявания на българите, пример Гърция. Триморъцът се хвали с бъдещото мръсно производство на CL-20 и замърсяването на водите, не дай Боже, инциденти близки по сила на ядрени вз ривове? Има някакъв шанс, минимален българите да отстоят правата си, иначе ни закопават, както ПСВ и ВСВ.
България и Румъния са готвени за пряко участие в бъдещ конфликт, румънците се усетиха и гласуваха, но им провалиха изборите. Посещението на лидерката на ЕС в Еврогария не е случайно. Вероятно ни готвят за пушечно месо, изнасяйки Мръсните си производства тровещо водите в Еврогария, Сопот
Коментиран от #16
16:26 29.08.2025
12 К.К
16:26 29.08.2025
13 Да де, ама
До коментар #1 от "Рицар без броня":през 2020 г. когато протестирахме срещу Тиквата Борисов, призовавахме БСП да напусне парламента, но Симов се беше вкопчил в заплатата си и в депутатските привилегии и стоя до края в парламентарната зала.
16:29 29.08.2025
14 Анджо
16:37 29.08.2025
15 Симчо
16:39 29.08.2025
16 Я по добре
До коментар #11 от "Цитати за Rheinmetall и Еврогария":да викаме русняко, той има по убаво производство. Какво си тръгнал да плашиш хората с толкова писане. Турция се превъоръжава, гърците и те, сърбите и те, ти какво искаш не ми стана ясно.
16:45 29.08.2025
17 Бейби Шарк
16:48 29.08.2025
18 Стенли
16:57 29.08.2025
19 Ха ха ха а така
16:59 29.08.2025
20 И Кой
17:09 29.08.2025