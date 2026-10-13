БОЕЦ: Забравиха случая с убийството на Илиян Филипов

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Гражданското движение БОЕЦ обяви, че случаят с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е останал извън обществения фокус, въпреки че по делото има обвиняем и разследването продължава. Позицията е на председателя на организацията Георги Георгиев, който критикува институциите за липсата на публични резултати.

„Случаят с убийството на Илиян Филипов е напълно забравен“, заяви Георгиев според публикуваната позиция на БОЕЦ. Организацията посочва, че оръжието не е открито, а мотивите за престъплението остават неясни. БОЕЦ задава и въпроса защо началникът на специализираните полицейски сили в Пловдив Виктор Елшишки се е появил пръв на местопрестъплението с личния си автомобил. Твърдението е на гражданското движение и не е потвърдено от МВР или прокуратурата.

Обвиняемият обжалва ареста

Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в Пловдив. За убийството е обвинен 51-годишният Славчо Мегеров. Пловдивският окръжен съд го остави в ареста на 4 октомври, като прие, че събраните косвени доказателства и записите от охранителни камери са достатъчни за обосновано предположение за съпричастност.

Съдът отчете, че оръжието на престъплението не е намерено и няма преки свидетели, но прецени, че съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Защитата обжалва мярката, а Апелативният съд в Пловдив трябва да разгледа жалбата на 13 октомври.

Какво твърди прокуратурата

Наблюдаващият прокурор Димитър Молев определи мотива като личен и свързан с финансови отношения. „Мотивът е личен, породен от финансови отношения“, каза Молев пред журналисти. Според прокуратурата убийството е било предумишлено и е извършено с огнестрелно оръжие. Държавното обвинение не изключва и съпричастност на други лица, а разследването продължава.

До момента са извършени седем претърсвания и изземвания в София и Пловдив, а разпитаните свидетели са повече от 31. Липсата на намерено оръжие не е попречила на съда да определи най-тежката мярка за неотклонение, но окончателната оценка на доказателствата ще бъде направена в рамките на наказателното производство.

Към този момент твърдението на БОЕЦ за „дръпнат шалтера“ не съвпада с процесуалното развитие по делото: има повдигнато обвинение, съдебно решение за задържане под стража и насрочено разглеждане на жалбата на обвиняемия. Не е публично съобщено обаче кога ще приключи разследването и дали ще бъдат установени други участници или поръчител на убийството.

Източници: dunavmost.com, nova.bg, bta.bg