„Безплатен секс“: Шокиращи чатове разпалиха скандала с групово изнасилване в университета „Корнел“

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Прокурори от щата Ню Йорк са подновили разследването по случай за предполагаемо групово изнасилване в университета „Корнел“, след като жена заведе гражданско дело, обвинявайки университета и правоохранителните органи, че не са направили достатъчно. Според съдебни документи, внесени по делото на 16 септември, в които са включени и скрийншотове от групов чат, за който се твърди, че е между членове на университетското братство, станало център на обвиненията, жената, обозначена като Джейн Доу, твърди, че е била упоена с наркотици и изнасилена в сградата на братството през 2024 г., обобщи safenews.bg.

Случаят предизвика гняв в социалните мрежи срещу „Корнел“ и прокуратурата на окръг Томпкинс, щата Ню Йорк, заради начина, по който са били разгледани обвиненията.

В понеделник окръжният прокурор Матю Ван Хаутен заяви, че макар по време на предполагаемото нападение неговата служба да е преценила, че доказателствата от първоначалните показания на подателката на сигнала не отговарят на законовия праг за повдигане на обвинения, сега ще остави решението на голямо жури.

„След като определим подходящите обвинения, делото ще бъде разгледано по най-обективния и безпристрастен начин, с който разполагаме – чрез представяне на свидетелски показания пред голямото жури на окръг Томпкинс“, каза Ван Хаутен.

За какво става дума?

Според исковата молба от 101 страници, на 19 октомври 2024 г. подателката на сигнала посетила приятел в сградата на братството „Чи Фи“ в университета „Корнел“ в Итака, щата Ню Йорк. По това време тя вече била в нетрезво състояние, след като пила в местен бар извън територията на университета.

Твърди, че двама членове на братството ѝ предложили да прави секс и с двамата, а по-късно я притиснали да употреби кетамин и да пуши марихуана.

Доу, която по това време била на 20 години, твърди, че след това е била изнасилена от седем мъже в сградата на братството „Чи Фи“ в продължение на седем часа, преди да изпадне в безсъзнание около 5.45 часа сутринта.

В исковата молба тя заявява, че заради въздействието на веществата не е била в състояние да даде съгласие.

Доу добавя, че макар да е съобщила за случилото се на полицията на университета на 8 ноември 2024 г., прокуратурата не е повдигнала наказателни обвинения.

В понеделник адвокатът на Доу Томас Джуфра заяви пред телевизия CBS News, че тя е отишла в полицията, защото е смятала, че е „жертва на престъпление“.

„Освен първоначалния ѝ контакт с полицията на „Корнел“, с нея не са се свързали разследващи от прокуратурата на окръг Томпкинс или други следователи, обучени да разговарят с жертви на изнасилване“, посичи Джуфра.

Той добави, че „Корнел“ е изключил двама членове на братството след вътрешно разследване на обвиненията, докато други петима са получили по-леки наказания, включително отстраняване от занятия, участие в обучителни семинари и писане на есета.

„Нито един от тези мъже не беше арестуван. Нито един. Това мога да ви го кажа със сигурност“, заяви Джуфра.

Той добави, че след преживяното Доу е напуснала университета.

В исковата молба са посочени Матю Ингълс, Джонатан Нюел, Уинстън Лий, Джилио Лопес, Диего Сарабия, Скот Норис и Скот Кречмар като мъжете, за които се отнасят обвиненията.

Ответници по делото са също университетът „Корнел“, братството „Чи Фи“, женското студентско общество „Делта Делта Делта“, барът извън кампуса и седемте мъже. Те са обвинени в нарушение на договорни задължения, небрежност и нарушения на законите на щата.

Доу търси парично обезщетение, включително компенсационни и наказателни вреди. В исковата молба не е посочена конкретна сума.

Какво е съдържал груповият чат?

Исковата молба включва изображения от групов чат в Snapchat между членове на братството, в който един от участниците по груб начин уведомява останалите, че могат да правят секс с жертвата „безплатно“.

На изображение от чата се вижда съобщение от човек, който пише:

„Аз, по дяволите, обичам „Чи Фи““.

Скот Кречмар, който по това време е бил член на братството, се твърди, че е изпратил две съобщения в групата в Snapchat, но отрича да е бил замесен.

Отговорили ли са някои от обвинените?

Да. Адвокатът на Кречмар, Джереми Саланд, заяви пред CBS News, че съобщенията са били неуместни, но не представляват доказателство за сексуално насилие.

„Това е ситуация, в която е имало отвратителен Snapchat – отвратителен, точка. Но това не прави моя клиент изнасилвач и със сигурност не го прави сексуален престъпник“, каза Саланд.

Той добави, че клиентът му за кратко е влязъл в стаята, където се е намирала Доу, но не я е докосвал „по никакъв начин“ и скоро след това е излязъл.

По отношение на обвинението за употреба на кетамин Саланд заяви, че Кречмар е преминал тест на космен фоликул, който е показал, че в организма му не е имало наркотика. По думите му никой не се е свързвал с клиента му във връзка с подновеното разследване.

„Ние сме готови да представим доказателства, които го оневиняват. Просто се надявам в крайна сметка да бъде направено правилното нещо, случаят да бъде приключен и клиентът ми да може да живее живота си, без да бъде подложен на това егоистично, отвратително, мерзко твърдение на тази жена за него“, добави той.

Междувременно Андрю Милтенбърг, адвокат на Лопес, също заяви пред CBS New York, че клиентът му категорично отрича обвиненията срещу него.

Какво заяви университетът?

В изявление, публикувано в понеделник, „Корнел“ заяви, че подкрепя решението на окръжния прокурор случаят на Доу да бъде представен пред голямо жури.

От университета обясниха, че първоначално са провели собствено разследване на обвиненията в продължение на няколко месеца, след което са изпратили случая на изслушване. На него специално обучена комисия от преподаватели и служители е изслушала доказателствата, представени от Доу и обвинените.

„В края на изслушването комисията наложи различни санкции, включително изключване и отстраняване от „Корнел“. На нито един от обвинените не е било предложено писането на есета като единствена последица от участието му“, се казва в изявлението.

От университета допълват, че братството „Чи Фи“ е било закрито през 2024 г. и все още няма право да извършва дейност в кампуса.

„Всяко твърдение, че университетът не е наложил съществени наказания на замесените, е невярно. Продължаването на фалшивия разказ, че в този случай е имало минимални последствия, е безотговорно, ще накара жертвите да се чувстват по-малко сигурни и подкрепени и ще допринесе за недостатъчното съобщаване на случаите на сексуално насилие“, се добавя в изявлението.

Какво заяви окръжният прокурор?

Според изявлението на Ван Хаутен от понеделник в първоначалните показания на Доу от ноември 2024 г. тя не е твърдяла, че е била упоена против волята си или че е била жертва на групово изнасилване.

„Напротив, в показанията си Джейн Доу описва участието си в употребата на наркотици и сексуалните действия като доброволни, съзнателни и по взаимно съгласие. Очевидно е, че моята служба не е могла и не е взела решението си през ноември 2024 г. въз основа на твърденията в гражданско дело, което щеше да бъде заведено почти две години по-късно. Признавам реалността, че за жертвите на сексуално насилие може да са необходими години терапия и възстановяване, за да осмислят напълно и разберат случилото се с тях. Търсенето на справедливост понякога изисква да преразглеждаме или подновяваме случаи, когато получим допълнителни доказателства“, каза той.

Ван Хаутен заяви, че прокурорка от неговата служба, която има значителен опит в преследването на сексуални престъпления и е участвала в съдебни процеси по дела за сексуално насилие в университети, ще подготви случая за голямото жури.

Колко разпространено е сексуалното насилие в американските университети?

Според проучване за университетския климат на Асоциацията на американските университети от 2019 г. общо 13% от жените, учещи във висши учебни заведения в САЩ, са съобщили за несъгласуван сексуален контакт, осъществен чрез физическа сила или в ситуация, в която не са били способни да дадат съгласие.

Сред жените, учещи за бакалавърска степен, делът е бил 26,4% – приблизително една на всеки четири студентки. При мъжете, учещи за бакалавърска степен, делът е бил 6,9%.

Сред жените в следдипломни програми 10,8% са съобщили за сексуален контакт, осъществен чрез физическа сила или в ситуация, в която не са били способни да дадат съгласие.

Източник: safenews.bg