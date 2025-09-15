Новини
Спорт »
Бг футбол »
Черно море триумфира над Добруджа във Варна

Черно море триумфира над Добруджа във Варна

15 Септември, 2025 22:35 491 2

  • черно море -
  • варна-
  • добруджа -
  • първа лига-
  • бг футбол

Мачът беше последен от осмия кръг на Първа лига

Черно море триумфира над Добруджа във Варна - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Черно море Варна излезе победител с 2:0 срещу тима на Добруджа в последния двубой от осмия кръг на Първа лига.

Ситуацията за гостите от Добрич се усложни още повече в 38-ата минута, когато младият нападател Антон Иванов напусна преждевременно терена с директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко.

Първото попадение за "моряците" дойде малко преди почивката – в 44-ата минута португалският халф Селсо Сидни се разписа след прецизно подаване от капитана Васил Панайотов, с което даде тон на успеха за варненци.

В добавеното време на срещата резервата Асен Чандъров сложи точка на спора, реализирайки хладнокръвно дузпа в добавеното време и фиксира крайния резултат – 2:0 за Черно море.

С този успех варненци вече имат 15 точки и заемат пета позиция във временното класиране на Първа лига, докато Добруджа остава на 13-о място с едва 6 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧеКа

    1 0 Отговор
    Във Варна нещо им става на съдиите, сякаш някаква тъмна сила ги кара да подпират домакините .

    22:53 15.09.2025

  • 2 Комисионера

    1 0 Отговор
    илиев толерира индианците за сметка бг. момчетата, целта е продажба и да лапа комисион ! иначе нищо на терена, 1 атака и 1 удар и гол, само пасове м/у бранителите.......

    23:27 15.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ