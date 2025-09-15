Черно море триумфира над Добруджа във Варна

Черно море Варна излезе победител с 2:0 срещу тима на Добруджа в последния двубой от осмия кръг на Първа лига.

Ситуацията за гостите от Добрич се усложни още повече в 38-ата минута, когато младият нападател Антон Иванов напусна преждевременно терена с директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко.

Първото попадение за "моряците" дойде малко преди почивката – в 44-ата минута португалският халф Селсо Сидни се разписа след прецизно подаване от капитана Васил Панайотов, с което даде тон на успеха за варненци.

В добавеното време на срещата резервата Асен Чандъров сложи точка на спора, реализирайки хладнокръвно дузпа в добавеното време и фиксира крайния резултат – 2:0 за Черно море.

С този успех варненци вече имат 15 точки и заемат пета позиция във временното класиране на Първа лига, докато Добруджа остава на 13-о място с едва 6 точки.