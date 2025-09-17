Трима млади български спортисти отличени с "Почетен знак на Столична община" за изключителни постижения

Столичният общински съвет днес отличи трима изгряващи таланти – Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев – с престижния "Почетен знак на Столична община". Това признание идва като заслужена награда за техните впечатляващи успехи и заради приноса им към издигането на името на България на международната спортна сцена.

Инициативата за награждаването бе предложена от председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, който подчерта значимостта на техните постижения и вдъхновяващия им пример за младото поколение.

Никола Цолов, който тази година стана вицешампион във Формула 3, вече гледа към следващото голямо предизвикателство – участие във Формула 2 през идния сезон. Младият пилот не спира да покорява нови върхове и да доказва, че българските таланти имат място сред най-добрите в света на автомобилните състезания.

Тенисистът Иван Иванов записа името си със златни букви, след като спечели титлите на Уимбълдън и US Open за младежи през тази година. С този изключителен успех той стана първият българин, който печели два поредни "мейджър" трофея в рамките на един сезон – истинско постижение, което вдъхновява цялата нация.

Александър Василев също впечатли спортната общественост, достигайки до полуфиналите на младежкия Уимбълдън и финала на US Open, където се изправи срещу Иван Иванов. Освен това, Василев изигра ключова роля за историческата победа на България над Финландия в Купа "Дейвис", която осигури на страната ни място в квалификациите за Световната група през февруари догодина. За съжаление, Иванов и Василев не успяха да присъстват лично на тържествената церемония, но тяхното отсъствие не помрачи празничната атмосфера и гордостта от техните постижения.

С тези отличия Столична община не само отдава заслужено признание на младите спортисти, но и изпраща силно послание за подкрепа и вяра в бъдещето на българския спорт. Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев са живото доказателство, че с труд, талант и упоритост мечтите се превръщат в реалност.