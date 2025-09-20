Новини
Наказанието на Катир за допинг остава, но ще може да участва на Олимпийските игри в САЩ

Спортният арбитражен съд заяви, че отхвърля жалбата на испанеца срещу санкцията, наложена за пропуснати допинг тестове

Наказанието на Катир за допинг остава, но ще може да участва на Олимпийските игри в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Испанецът Мохамед Катир, двукратен медалист от Световни първенства по лека атлетика в бягането на 1500 и на 5000 метра, не успя да обжалва успешно четиригодишното си наказание за нарушаване на антидопинговите правила, съобщава АП. Но все пак ще може да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, допълва БТА.

Спортният арбитражен съд заяви, че отхвърля жалбата на Катир срещу санкцията, наложена за пропуснати допинг тестове и последващо манипулиране чрез фалшифициране на документи за пътуване в опит да се прикрие нарушението на правилата.

Комисията за интегритет в леката атлетика (AIU) подаде контражалба за удължаване на забраната с пета година до февруари 2029 година. Това също беше отхвърлено от съдиите в КАС, а от съда обясниха, че "няма утежняващи обстоятелства, които да оправдаят увеличението на наказанието".

AIU също поиска анулиране със задна дата на резултатите на Катир от 2023 година, но това също не беше прието от КАС.

Роденият в Мароко Катир запазва сребърния медал, който спечели, състезавайки се за Испания на 5000 метра за мъже на Световното първенство през 2023 година в Будапеща. Той има и бронз на 1500 метра на шампионата на планетата през 2022-а в Юджийн (САЩ).

Първоначалната му двугодишна санкция го извади от Олимпийските игри в Париж миналата година. Той се класира осми на 5000 метра на Игрите в Токио през 2021-а.

Катир ще бъде на 29 години, когато наказанието му изтече в началото на олимпийския сезон за Лос Анджелис 2028.


Испания
