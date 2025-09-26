Трагедия на терена: Футболният синдикат в Англия настоява за спешни мерки за безопасност след смъртта на млад играч

Светът на английския футбол е разтърсен от трагичната загуба на 21-годишния Били Вигар, бивш играч на Арсенал и настоящ състезател на Чичестър, който почина вследствие на тежка мозъчна травма, получена по време на мач. Инцидентът, при който Вигар се сблъсква с бетонна стена в опит да задържи топката в игра, отново извади на преден план въпросите за сигурността на футболистите по английските терени.

След трагедията, Асоциацията на професионалните футболисти в Англия и Уелс (PFA) излезе с категорично изявление, подчертавайки, че играчите имат неотменното право да очакват безопасна работна среда, свободна от излишни и предотвратими рискове. Главният изпълнителен директор на синдиката, Махета Моланго, настоя за цялостно и прозрачно разследване на обстоятелствата около смъртта на Вигар, като подчерта, че всяка възможност за подобряване на сигурността на стадионите трябва да бъде използвана.

"Това е момент, в който мислите ни са със семейството и близките на Били. Ще окажем пълна подкрепа и ще съдействаме на разследването, предоставяйки цялата необходима информация, особено по отношение на безопасността на съоръженията," заяви Моланго.

Той припомни, че подобни инциденти не са изолирани – през ноември 2022 г. Алекс Флетчър от Бат Сити също пострада тежко след сблъсък с бетонно рекламно пано, което доведе до фрактура на черепа.

Още през юни 2023 г. PFA и правителството изпратиха официални писма до ръководителите на Футболната асоциация, Висшата лига, Английската футболна лига и Националната лига, с призив за по-активни действия и превантивни мерки за защита на играчите. Въпреки това, според синдиката, все още има пропуски в стандартите за безопасност, които трябва да бъдат адресирани незабавно.

"Футболистите трябва да се чувстват сигурни, когато излизат на терена – независимо дали за тренировка или официален мач. Не бива да допускаме трагични инциденти, за да се предприемат промени," категоричен е Моланго. Той подчерта, че всяко забавяне в подобряването на условията може да коства човешки живот.

Случаят с Били Вигар е болезнено напомняне, че безопасността на футболистите трябва да бъде абсолютен приоритет за всички клубове и футболни институции.