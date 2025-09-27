Локомотив София продължава стабилното си представяне, не се даде на ЦСКА

Столичното дерби между Локомотив София и ЦСКА завърши без победител – 1:1, в среща от десетия кръг на Първа лига. Мачът в квартал "Надежда" бе белязан от първия официален двубой на Христо Янев начело на „червените“, но промяната в треньорския щаб не донесе желания тласък на отбора.

Гостите от "Борисовата градина" поведоха в края на първата част, когато кипърският нападател Йоанис Питас се разписа след бърза контраатака. Въпреки ранното предимство, футболистите на ЦСКА не успяха да наложат контрол върху играта и допуснаха множество неточности, които разочароваха верните им привърженици.

След почивката домакините от Локомотив София заиграха по-настойчиво и логично стигнаха до изравнителен гол. В 77-ата минута Георги Минчев реализира дузпа, отсъдена за нарушение в наказателното поле, и върна интригата в срещата.

До последния съдийски сигнал двата тима не успяха да намерят път към победата, а равенството остави горчив вкус и за двете страни.

След този резултат Локомотив София се изкачи на шеста позиция във временното класиране с актив от 12 точки, докато ЦСКА остава на незавидното 12-о място с едва 9 точки.







