Локомотив София продължава стабилното си представяне, не се даде на ЦСКА

27 Септември, 2025 22:08 532 3

Столичното дерби завърши наравно

Локомотив София продължава стабилното си представяне, не се даде на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Столичното дерби между Локомотив София и ЦСКА завърши без победител – 1:1, в среща от десетия кръг на Първа лига. Мачът в квартал "Надежда" бе белязан от първия официален двубой на Христо Янев начело на „червените“, но промяната в треньорския щаб не донесе желания тласък на отбора.

Гостите от "Борисовата градина" поведоха в края на първата част, когато кипърският нападател Йоанис Питас се разписа след бърза контраатака. Въпреки ранното предимство, футболистите на ЦСКА не успяха да наложат контрол върху играта и допуснаха множество неточности, които разочароваха верните им привърженици.

След почивката домакините от Локомотив София заиграха по-настойчиво и логично стигнаха до изравнителен гол. В 77-ата минута Георги Минчев реализира дузпа, отсъдена за нарушение в наказателното поле, и върна интригата в срещата.

До последния съдийски сигнал двата тима не успяха да намерят път към победата, а равенството остави горчив вкус и за двете страни.

След този резултат Локомотив София се изкачи на шеста позиция във временното класиране с актив от 12 точки, докато ЦСКА остава на незавидното 12-о място с едва 9 точки.



Standings provided by Sofascore


  • 1 Член

    3 4 Отговор
    Сички са прасета

    22:11 27.09.2025

  • 2 Опааа

    1 1 Отговор
    Браво на ФК “Етрополе!” Престижно реми и престижно 12-то място! Слава!

    22:20 27.09.2025

  • 3 Тц, тц, тц!

    0 1 Отговор
    Целият свят е във възторг от бг волейболисти, нашите сороси плачат, че сме победили САЩ! Два реда и толкоз! Омразата им към България е по голяма от тази към Русия!

    22:28 27.09.2025

