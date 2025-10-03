Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти за световните квалификации с Турция и Испания

Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания. На 11 октомври тимът ни посреща селекцията, водена от Винченцо Монтела, на Националния стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а на 14 октомври гостува на стадион “Хосе Сория” във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).
Ето и пълния списък с повиканите играчи:
Вратари:
Димитър Митов (Абърдийн),
Светослав Вуцов (Левски),
Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)
Защитници:
Петко Христов (Специя),
Атанас Чернев (Ещрела Амадора),
Росен Божинов (Роял Антверп),
Eмил Ценов (Оренбург),
Християн Петров (Хееренвеен),
Виктор Попов (Корона Киелце),
Димитър Велковски (Арда),
Иван Турицов (ЦСКА)
Полузащитници:
Андриан Краев (Апоел Тел Авив),
Илия Груeв (Лийдс),
Станислав Шопов (Осиек),
Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед),
Марин Петков (Левски),
Ивайло Чочев (Лудогорец),
Кристиян Стоянов (Славия)
Нападатели:
Кирил Десподов (ПАОК),
Здравко Димитров (Бодрум),
Лукас Петков (Елверсберг),
Владимир Николов (Корона Киелце),
Мартин Минчев (Краковия),
Радослав Кирилов (Левски)
