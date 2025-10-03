Новини
Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти за световните квалификации с Турция и Испания

3 Октомври, 2025 18:44 534 3

Националният ни отбор ще е на лагер в Правец

Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти за световните квалификации с Турция и Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания. На 11 октомври тимът ни посреща селекцията, водена от Винченцо Монтела, на Националния стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а на 14 октомври гостува на стадион “Хосе Сория” във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн),

Светослав Вуцов (Левски),

Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Защитници:

Петко Христов (Специя),

Атанас Чернев (Ещрела Амадора),

Росен Божинов (Роял Антверп),

Eмил Ценов (Оренбург),

Християн Петров (Хееренвеен),

Виктор Попов (Корона Киелце),

Димитър Велковски (Арда),

Иван Турицов (ЦСКА)

Полузащитници:

Андриан Краев (Апоел Тел Авив),

Илия Груeв (Лийдс),

Станислав Шопов (Осиек),

Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед),

Марин Петков (Левски),

Ивайло Чочев (Лудогорец),

Кристиян Стоянов (Славия)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК),

Здравко Димитров (Бодрум),

Лукас Петков (Елверсберг),

Владимир Николов (Корона Киелце),

Мартин Минчев (Краковия),

Радослав Кирилов (Левски)


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрБр

    1 0 Отговор
    Няма смисъл

    19:13 03.10.2025

  • 3 кУмУнист

    0 0 Отговор
    Само заради Турчинов, тоя треньор трябва да го уволнява веднага, да не говорим за анонимните ни играещи в Европа, или по точно търкания пейки в 5та дивизия в някоя държава

    19:55 03.10.2025

