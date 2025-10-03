Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти за световните квалификации с Турция и Испания

Лудогорец II шокира Миньор насред Перник и си тръгна с пълен актив от "Стадиона на мира"

Вторият отбор на Лудогорец поднесе неприятна изненада на Миньор в Перник, като го победи с категоричното 2:0 в двубой от 11-ия кръг на Втора лига. ...