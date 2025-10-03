Новини
Джошуа Зиркзее на прага на сензационно завръщане в Серия А: Ювентус и Милан в надпревара за подписа му

3 Октомври, 2025 17:23 455 1

Пазарната му стойност според Transfermarkt е 30 милиона евро

Джошуа Зиркзее на прага на сензационно завръщане в Серия А: Ювентус и Милан в надпревара за подписа му - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее е все по-близо до ново приключение на Апенините. Според авторитетни източници от ESPN, 24-годишният нидерландски таран е попаднал в полезрението на два от грандовете на италианския футбол – Ювентус и Милан, които усилено работят по привличането му за следващия сезон.

Любопитното е, че интерес към Зиркзее проявява и амбициозният тим на Комо, който обмисля да го привлече под наем през зимния трансферен прозорец на 2026 година. Това допълнително разпалва интригата около бъдещето на нападателя, чийто договор с "червените дяволи" е валиден до 30 юни 2029 година.

Въпреки високите очаквания, Зиркзее не успя да се наложи в състава на Манчестър Юнайтед през кампанията 2025/26, като записа едва 82 игрови минути в рамките на четири срещи във всички турнири, без да се разпише във вратата на съперниците. Това явно е накарало ръководството на английския клуб да преосмисли бъдещето му на "Олд Трафорд".

Пазарната стойност на нидерландския нападател, според данни на Transfermarkt, възлиза на внушителните 30 милиона евро – сума, която не би затруднила водещите италиански клубове, жадуващи за свежа голова мощ в предни позиции.


  • 1 Читател

    0 0 Отговор
    Да отива в Милан при маестро Модрич.При Оморим всичко е загубено той не знае къде се намира.

    17:32 03.10.2025

