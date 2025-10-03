Глътка въздух за Славия след победа над Локомотив София в столичното дерби

Славия постигна победа с 2:0 над Локомотив София в мач от 11-ия кръг на Първа лига. „Белите“ сложиха край на серията си без успех, докато „железничарите“ останаха без победа вече седем поредни двубоя.
Още в загрявката Славия трябваше да прави промени – Жордан Варела се контузи и бе заменен в стартовия състав от Ивайло Найденов.
Локомотив започна по-активно, но без чисти положения. В 13-ата минута Ангел Лясков получи първи жълт картон в мача след нарушение срещу Мартин Георгиев.
В 18-ата минута Славия отбеляза. След центриране от статично положение Георгиев продължи топката към Емил Стоев, който я прати във вратата на Мартин Величков. Попадението предизвика спорове, тъй като Георгиев игра с ръка, но след намесата на ВАР голът бе зачетен – 1:0.
Малко след това Локомотив бе близо до изравняване. Спас Делев на два пъти застраши вратата на Леви Нтумба – първо с изстрел в напречната греда в 35-ата минута, а след това с удар, спасен от стража на „белите“. В тези минути вратарят на Славия се превърна в основна фигура, като отрази и опити на Георги Минчев и Ерол Дост.
След почивката гостите опитаха да натиснат, но Славия бе отборът, който отново стигна до гол. В 62-ата минута Емил Стоев организира атака по десния фланг, намери Иван Минчев в наказателното поле и капитанът удвои с прецизен удар по земя – 2:0.
В 70-ата минута попадение на Янис Гермуш не бе зачетено заради нарушение. Локомотив имаше шанс да върне интригата в 76-ата минута, когато Садио Дембеле стреля опасно след корнер, но Нтумба отново се намеси решително. Малко след това Кауе Карузо шутира над вратата.
До края резултатът остана непроменен и Славия заслужено се поздрави с трите точки.
СЛАВИЯ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 2:0
1:0 Емил Стоев 18', 2:0 Иван Минчев 62'
СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 22. Ивайло Найденов, 71. Кристиян Стоянов (84` - 13. Илиян Стефанов), 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев (К) (72' - 8. Исак Соле), 77. Емил Стоев (72' - 88. Тони Тасев), 18. Кристиян Балов (87` - 9. Роберто Райчев), 10. Янис Гермуш (87` - 14. Марко Милетич)
Старши треньор: Златомир Загорчич
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров (К) (67' - 58. Октавио), 4. Садио Дембеле, 91. Райън Бидунга, 14. Ангел Лясков, 13. Диего Рапосо (20' - 5. Ерол Дост), 22. Реян Даскалов, 8. Луан Аугусто, 27. Патрик-Габриел Галчев, 7. Спас Делев (67' - 77. Кауе Карузо), 10. Георги Минчев (67' - 29. Анте Аралица)
Старши треньор: Станислав Генчев
1 Спецназ
първия играч на белите който скочи за топката не я достигна, но игра с
ръка в наказателното и ОТКЛОНИ топката, после тя отиде в друг, който вкара.
Гледах го 10 пъти на стоп- РЪКА! Гола трябваше да се отмени по Правилника!
Ама когато требва да се спасява Славия на Венци Свинята от СИК,
правилата не са това което са. ФАКТ!
Коментиран от #4
22:18 03.10.2025
2 Чичо Менци
22:24 03.10.2025
3 Някой
22:28 03.10.2025
4 Някой
До коментар #1 от "Спецназ":Първо му се удря в крака, но и според мен докосва топката и с ръка. Има движение тип двоен рикошет, макар и много слабо, а не лети в равномерна "балистична" траектория. Но е много малко. А по правилата, когато не е сигурно, не се отменя решение. Имаше такъв случай преди, при който критикувах телевизиите, че слагат камери само от едната страна на терена. От там разни ситуации трудно си личат. При камери от друг ъгъл може да си проличи. БФС трябва да изисква от телевизиите камери и от обратната страна.
22:35 03.10.2025