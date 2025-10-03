Глътка въздух за Славия след победа над Локомотив София в столичното дерби

Славия постигна победа с 2:0 над Локомотив София в мач от 11-ия кръг на Първа лига. „Белите“ сложиха край на серията си без успех, докато „железничарите“ останаха без победа вече седем поредни двубоя.

Още в загрявката Славия трябваше да прави промени – Жордан Варела се контузи и бе заменен в стартовия състав от Ивайло Найденов.

Локомотив започна по-активно, но без чисти положения. В 13-ата минута Ангел Лясков получи първи жълт картон в мача след нарушение срещу Мартин Георгиев.

В 18-ата минута Славия отбеляза. След центриране от статично положение Георгиев продължи топката към Емил Стоев, който я прати във вратата на Мартин Величков. Попадението предизвика спорове, тъй като Георгиев игра с ръка, но след намесата на ВАР голът бе зачетен – 1:0.

Малко след това Локомотив бе близо до изравняване. Спас Делев на два пъти застраши вратата на Леви Нтумба – първо с изстрел в напречната греда в 35-ата минута, а след това с удар, спасен от стража на „белите“. В тези минути вратарят на Славия се превърна в основна фигура, като отрази и опити на Георги Минчев и Ерол Дост.

След почивката гостите опитаха да натиснат, но Славия бе отборът, който отново стигна до гол. В 62-ата минута Емил Стоев организира атака по десния фланг, намери Иван Минчев в наказателното поле и капитанът удвои с прецизен удар по земя – 2:0.

В 70-ата минута попадение на Янис Гермуш не бе зачетено заради нарушение. Локомотив имаше шанс да върне интригата в 76-ата минута, когато Садио Дембеле стреля опасно след корнер, но Нтумба отново се намеси решително. Малко след това Кауе Карузо шутира над вратата.

До края резултатът остана непроменен и Славия заслужено се поздрави с трите точки.

СЛАВИЯ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 2:0

1:0 Емил Стоев 18', 2:0 Иван Минчев 62'

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 22. Ивайло Найденов, 71. Кристиян Стоянов (84` - 13. Илиян Стефанов), 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев (К) (72' - 8. Исак Соле), 77. Емил Стоев (72' - 88. Тони Тасев), 18. Кристиян Балов (87` - 9. Роберто Райчев), 10. Янис Гермуш (87` - 14. Марко Милетич)

Старши треньор: Златомир Загорчич

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров (К) (67' - 58. Октавио), 4. Садио Дембеле, 91. Райън Бидунга, 14. Ангел Лясков, 13. Диего Рапосо (20' - 5. Ерол Дост), 22. Реян Даскалов, 8. Луан Аугусто, 27. Патрик-Габриел Галчев, 7. Спас Делев (67' - 77. Кауе Карузо), 10. Георги Минчев (67' - 29. Анте Аралица)

Старши треньор: Станислав Генчев