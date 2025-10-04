Ангел Русев остана далеч от очакванията на Световното по вдигане на тежести в Норвегия

Българският щангист Ангел Русев преживя разочароващ старт в новата за него категория до 60 килограма на Световното първенство по вдигане на тежести, което се провежда във Фьорде, Норвегия. Въпреки богатия си опит и петте европейски титли в по-леката категория до 55 кг, Русев не успя да разгърне потенциала си на световната сцена.

Още в първото движение – изхвърлянето, българинът се нареди едва 13-и, след като успя да вдигне само 118 килограма. Опитите му на 121 кг се оказаха неуспешни, а в изтласкването Русев не успя да запише резултат, след като се провали на 150 и 152 кг. Така той остана без класиране в двубоя, като реализира само един успешен опит от общо шест.

Това бе пето участие на Ангел Русев на световен шампионат, като най-доброто му постижение до момента остава бронзовият медал от Ташкент през 2021 година. За съжаление, този път амбициите му за призово класиране се изпариха още в началната фаза на надпреварата.

Световната титла в категория до 60 кг спечели Хао Ван от Китай с впечатляващ двубой от 302 килограма (138 кг в изхвърлянето и 164 кг в изтласкването). Среброто отиде при тайландеца Тиерапонг Силачай, който завърши с 299 кг, а бронзът – при представителя на Северна Корея Пан Ун-чол с 295 кг.