Левски посреща Берое Стара Загора с амбиция за запазване на лидерството в Първа лига

Левски посреща Берое Стара Загора в третия двубой от съботната програма на 11-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Георги Аспарухов" започва в 20:15 ч. и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски. Срещата ще бъде предавана на живо по Диема спорт.

"Сините" са водач във временното класиране с 23 точки и при победа със сигурност ще завърши кръга като такъв. "Сините" са вторият най-добър домакин в елита с 4 победи, 1 равенство и нито една загуба на "Герена". Две са липсите в състава на Хулио Веласкес за двубоя със заралии - наказан е левият бранител Майкон, а крилото Карл Фабиен е аут поради мускулен проблем.

Берое пристига в столицата като седми в класирането с 13 точки. "Зелените" са в положителна серия от 4 мача без загуба, записвайки две победи и две ремита. Тимът, воден понастоящем от Алехандро Сагерас, пази добри спомени от миналогодишното си гостуване на "Георги Аспарухов", когато заралии си тръгнаха с успех 2:0. Берое няма загуба в три последователни визити в efbet Лига.

Последният официален мач между двата тима се изигра през месец април тази година, когато Левски надделя над Берое в Стара Загора с 1:0. Автор на единственото попадение бе Мустафа Сангаре.

В деня на мача билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 13:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор „А“.

В деня на срещата билети НЯМА да се продават в официалния магазин на клуба.

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 100 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 46 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 40 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 33 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 27 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 23 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 14 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 20 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 14 лв.

Феновете на отбора гост ще могат да си закупят пропуски от касата пред Сектор Г, която ще отвори един час и половина преди началото на мача.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.