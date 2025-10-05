Наполи победи Дженоа и се изкачи на върха в Серия "А"

Наполи успя да обърне резултата срещу Дженоа и да се завърне на лидерската позиция в италианския шампионат. На стадион "Диего Армандо Марадона" домакините изоставаха, но с впечатляваща игра през второто полувреме стигнаха до крайното 2:1 в двубой от шестия кръг на Серия "А".

Гостите от Генуа изненадаха всички, когато младият Джеф Ехатор, едва на 18 години, откри резултата в 34-ата минута след прецизно подаване от Брук Нортън-Къфи. Това попадение даде криле на "грифоните", които се надяваха на първа победа за сезона.

След почивката обаче "партенопеите" показаха защо са актуалните шампиони на Италия. Франк Ангиса възстанови равенството в 57-ата минута, след като се възползва от разбъркване в наказателното поле. Натискът на Наполи се засили и логичното се случи – в 75-ата минута датският нападател Расмус Хойлунд донесе пълния обрат и екстаз на трибуните с красиво попадение за 2:1.

С този успех неаполитанци събраха 15 точки и временно оглавиха класирането в Серия "А", изпреварвайки Рома по голова разлика. Дженоа, от своя страна, продължава да изпитва трудности и остава на предпоследното 19-о място с едва 2 точки.







