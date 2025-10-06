Малкият Мбапе спаси Лил срещу ПСЖ

Лил и Пари Сен Жермен не излъчиха победител в интригуващ сблъсък от седмия кръг на Лига 1, завършил при резултат 1:1. Срещата предложи качествен футбол, много емоции и едно любопитно фамилно съвпадение – голът на Лил бе дело на Итън Мбапе, по-малкият брат на суперзвездата Килиан.

След равностойно първо полувреме, ПСЖ поведе в 66-ата минута. Нуно Мендеш изпълни прецизен свободен удар и с мощен шут в горния десен ъгъл остави стража на домакините без шанс – 0:1. Парижани можеха да решат всичко малко по-късно, но пропуски на нападателите им оставиха мача отворен.

В последните минути Лил натисна и усилията им се отплатиха. Само на 18 години, Итън Мбапе показа зрялост и усет, засичайки подаване в наказателното поле за 1:1. Голът му предизвика буря от емоции на трибуните – не само заради равенството, а и защото младият талант е юноша на ПСЖ, откъдето тръгна и по-големият му брат.

След равенството, Пари Сен Жермен временно заема втора позиция в класирането с 15 точки, докато Лил е на седмо място с актив от 10.