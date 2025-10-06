Привържениците на ЦСКА от "Сектор Г" настояват за яснота относно евентуално сливане с ЦСКА 1948

Вълна от въпроси и напрежение заля социалните мрежи, след като най-верните фенове на ЦСКА, обединени в "Трибуна Сектор Г", отправиха публично обръщение към ръководството на клуба. В пост, публикуван в официалните им канали, запалянковците настояват за категоричен отговор относно разпространяващите се слухове за евентуално обединение с т.нар. "проект от Бистрица" – ЦСКА 1948.

Привържениците не крият тревогата си и директно питат собствениците на "червените" дали действително се водят разговори за сливане между двата клуба. Те подчертават, че подобна стъпка би имала сериозни последици за идентичността и бъдещето на любимия им отбор.

"Сектор Г" настоява, ако тези информации не отговарят на истината, ръководството на ЦСКА незабавно да излезе с официално опровержение, за да разсее всякакви съмнения сред феновете.

Ето изявлението на "Трибуна Сектор Г":

„Армейци,

На първо място ще благодарим на Христо Янев и играчите за себераздаването и труда вчера - така трябва да играе ЦСКА във всеки един мач без изключение! Това желание и хъс искаме да виждаме във всеки един наш футболист на терена, както сигурни сме и вие.

Въпреки това през последните седмици в общественото пространство се тиражират меко казано притеснителни слухове, свързани с едно друго отборче, носещо чуждо име, неговият финансов благодетел и нашия любим отбор. Не можем да подминем този "шум" току-така и бихме искали да се обърнем директно към ръководството на ЦСКА с няколко конкретни и ясни въпроса:

Истина ли е, че се обсъжда "обединение" с проекта от Бистрица? Как точно ще се оформи и реализира този акт? Как и под каква форма се очаква армейската общност да приеме човек, работил толкова дълго време против нашите ценности, идеали и разбирания? Ако тези неща не отговорят на истината ще излезете ли с директно и ясно опровержение, за да успокоите и без това меко казано неспокойната обстановка около клуба ни?

Благодарни сме за всичко, направено до момента - строящия се наш нов дом, базите, цялостните инфраструктурни подобрения и инвестиции, но въпреки това няма как да подминем подобни, надяваме се спекулации, с лека ръка и искаме да чуем конкретни отговори.“