Новини
Спорт »
Бг футбол »
Привържениците на ЦСКА от "Сектор Г" настояват за яснота относно евентуално сливане с ЦСКА 1948

Привържениците на ЦСКА от "Сектор Г" настояват за яснота относно евентуално сливане с ЦСКА 1948

6 Октомври, 2025 17:34 317 1

  • цска-
  • сектор г-
  • фенове-
  • обединение-
  • цска 1948-
  • слухове-
  • опровержение-
  • футбол-
  • българия

Вълна от въпроси и коментари в социалните мрежи

Привържениците на ЦСКА от "Сектор Г" настояват за яснота относно евентуално сливане с ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от въпроси и напрежение заля социалните мрежи, след като най-верните фенове на ЦСКА, обединени в "Трибуна Сектор Г", отправиха публично обръщение към ръководството на клуба. В пост, публикуван в официалните им канали, запалянковците настояват за категоричен отговор относно разпространяващите се слухове за евентуално обединение с т.нар. "проект от Бистрица" – ЦСКА 1948.

Привържениците не крият тревогата си и директно питат собствениците на "червените" дали действително се водят разговори за сливане между двата клуба. Те подчертават, че подобна стъпка би имала сериозни последици за идентичността и бъдещето на любимия им отбор.

"Сектор Г" настоява, ако тези информации не отговарят на истината, ръководството на ЦСКА незабавно да излезе с официално опровержение, за да разсее всякакви съмнения сред феновете.

Ето изявлението на "Трибуна Сектор Г":

„Армейци,

На първо място ще благодарим на Христо Янев и играчите за себераздаването и труда вчера - така трябва да играе ЦСКА във всеки един мач без изключение! Това желание и хъс искаме да виждаме във всеки един наш футболист на терена, както сигурни сме и вие.

Въпреки това през последните седмици в общественото пространство се тиражират меко казано притеснителни слухове, свързани с едно друго отборче, носещо чуждо име, неговият финансов благодетел и нашия любим отбор. Не можем да подминем този "шум" току-така и бихме искали да се обърнем директно към ръководството на ЦСКА с няколко конкретни и ясни въпроса:

Истина ли е, че се обсъжда "обединение" с проекта от Бистрица? Как точно ще се оформи и реализира този акт? Как и под каква форма се очаква армейската общност да приеме човек, работил толкова дълго време против нашите ценности, идеали и разбирания? Ако тези неща не отговорят на истината ще излезете ли с директно и ясно опровержение, за да успокоите и без това меко казано неспокойната обстановка около клуба ни?

Благодарни сме за всичко, направено до момента - строящия се наш нов дом, базите, цялостните инфраструктурни подобрения и инвестиции, но въпреки това няма как да подминем подобни, надяваме се спекулации, с лека ръка и искаме да чуем конкретни отговори.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Цитат:
    "нашите ценности, идеали и разбирания"
    Викаха никога няма да признаят друг отбор и точно това направиха. За да си гарантират фалита при Ганчев прекръщаваха фирмата Ф.К. Лупи. И тези имали "ценности и идеали"?
    Като цскар за мен ЦСКА 1948 е нещо като детето на ЦСКА, а другите са унищожителите му. Не че огромната част от клубовете да не са преправяни и да няма съществена разлика.
    Чисто може да стане ако ЦСКА 1948 изкупи активите и емблемата от тези. Тогава няма да има общо с други клубове. Не броя за някога със Септември. Но според мен трудно ще стане и с негативи и от двете страни.
    Не ме не съществуват разделения по света. Атлетико Мадрид е бил клон на Атлетик Билбао в Мадрид, но дори го отчитат и празнуват.

    17:42 06.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ