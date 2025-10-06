Новини
Спорт »
Тенис »
Адриан Андреев се завърна на корта след 6-месечно отсъствие

Адриан Андреев се завърна на корта след 6-месечно отсъствие

6 Октомври, 2025 22:39 404 0

  • адриан андреев-
  • турнир-
  • чалънджър -
  • херсонисос -
  • гърция-
  • тенис

Българинът загуби от Жил Арно Баи

Адриан Андреев се завърна на корта след 6-месечно отсъствие - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Адриан Андреев отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Андреев, който се завърна на корта след 6-месечно лечение на контузия, беше елиминиран от поставения под №6 белгиец Жил Арно Баи с 2:6, 4:6. Срещата продължи 89 минути.


24-годишният българин за последно игра в началото на април, когато се отказа заради травма на дясното коляно в мача си срещу австриеца Себастиан Офнер. Срещу 252-ия в световната ранглиста Баи днес Андреев взе първия гейм, но загуби следващите пет, след което и първия сет. Втората част започна малко по-равностойно, но липсата на игрова практика на българина повлия и 20-годишният белгиец направи нова серия от четири поредни гейма, за да дръпне с 5:2, което се оказа решаващо.

Заради дългото си отсъствие българинът падна на 786-ата позиция в класацията на АТП, в която достигал до 183-ото място.


Димитър Кузманов е пети в схемата на сингъл и ще стартира утре срещу Денис Новак (Австрия).


В надпреварата на двойки Антъни Генов (България) и Ерик Гревелиус (Швеция) са поставени под №1 и започват срещу участващите с "уайлд кард" Димитрис Азоидис (Гърция) и Хенри Хаупт (Германия).


Андреев и представителят на домакините Петрос Циципас, по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас, също получиха "уайлд кард" за основната схема при дуетите и ще стартират срещу №3 Алберто Баросо Кампос и Иняки Монтес-Де Ла Торе (Испания).


Кузманов и Новак, които са съперници на сингъл, ще играят в тандем на двойки, като в първия кръг ще се изправят срещу индийците Сай Ганта и Каран Синг.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ