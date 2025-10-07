Новини
Холгер Руне за първи път на четвъртфинал в Шанхай

Датчанинът преодоля френския талант Джовани Мпечи Перикар

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Датската тенис сензация Холгер Руне постигна нов връх в кариерата си, след като за първи път се класира за четвъртфиналите на престижния турнир от сериите ATP 1000 в Шанхай. Световният номер 11 демонстрира хладнокръвие и издръжливост, преодолявайки френския талант Джовани Мпечи Перикар в драматичен трисетов сблъсък – 6:4, 6(7):7, 6:3.

Двубоят продължи два часа и половина, изпълнен с напрежение и обрати. Макар Перикар да впечатли с мощните си сервиси и да реализира цели 16 аса, Руне показа завидна стабилност и не допусна нито една двойна грешка, за разлика от съперника си, който сбърка пет пъти при начален удар. Датчанинът се отличи с безупречна защита, отразявайки всичките три възможности за пробив, които французинът си изработи.

В същото време Руне успя да пробие сервиса на Перикар два пъти, което се оказа решаващо за крайния изход на срещата.

В следващия кръг младият скандинавец ще се изправи срещу победителя от двубоя между нидерландеца Талон Грийкспор и представителя на Монако Валентин Вашеро.


