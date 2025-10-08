Новини
Интер Маями подготвя трансфера на наследника на Жорди Алба

Испанският ляв защитник е в напреднали преговори с клуба

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер Маями е в напреднала фаза на преговори с бившия играч на Реал Мадрид и Тотнъм Хотспър – Серхио Регилон. Испанският защитник може да се присъедини към американския клуб като свободен агент и да заеме мястото на Жорди Алба, който обяви, че ще прекрати кариерата си след края на сезона в Мейджър Лийг Сокър (MLS).

28-годишният Регилон е без отбор от края на юни, когато договорът му с Тотнъм изтече. Бранителят има шест участия за националния отбор на Испания между 2020 и 2021 година и богат опит в две от водещите европейски първенства – Ла Лига и Висшата лига.

Според информация на Фабрицио Романо, Интер Маями вижда в Регилон директно попълнение, което може да подсили отбора дори преди официалното отваряне на трансферния прозорец. Отборът вече си осигури място в плейофите за Купата на MLS и търси начини да укрепи състава си за следващите сезони.

След оттеглянето на Алба в края на 2025 г. ще се освободи едно от местата за „Designated Player“ – категория, позволяваща на клубовете да предлагат по-високи заплати на определени ключови футболисти. Това отваря възможност за привличане на играч от калибъра на Регилон.

По данни на Романо, левият бек е получил оферти от клубове в Ла Лига и от иранския гранд Персеполис на стойност около 4 милиона евро годишно. Въпреки това, испанецът е изразил твърдото си желание да продължи кариерата си в Маями и да се присъедини към проекта, който се гради около Лионел Меси и треньора Хавиер Масчерано. Масчерано, който изведе отбора до трофея от Leagues Cup 2023 и титлата Supporters’ Shield 2024, има амбицията да донесе на клуба първата в историята Купа на MLS.

В момента позицията е заета от младия Ноа Алън, който има 11 мача като ляв бек и 20 като централен защитник във всички турнири през сезона. Очаква се именно той да се конкурира с Регилон за титулярното място след оттеглянето на Алба.

Освен Алба, в края на следващия сезон от футбола ще се сбогува и Серхио Бускетс. Неговото напускане ще отвори още една ключова квота за „Designated Player“, като се очаква тя да бъде заета от аржентинеца Родриго де Пол, който трябва да пристигне през лятото.


