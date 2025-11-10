Федерико Валверде от Реал Мадрид с неприятна травма след мача с Райо Валекано

Лоши новини застигнаха Реал Мадрид – един от най-важните играчи в средата на терена, Федерико Валверде, получи контузия след нулевото равенство срещу Райо Валекано в 12-ия кръг на Ла Лига. Уругвайският полузащитник е диагностициран с мускулна травма на десния крак, съобщиха официално от клуба.

Медицинският щаб на „белия балет“ е провел обстойни изследвания, които са потвърдили неприятната новина. В изявлението се подчертава, че специалистите ще наблюдават внимателно състоянието на Валверде и ще работят за неговото възстановяване.

Засега от Реал Мадрид не се ангажират с конкретен срок за завръщането на халфа на терена, което оставя феновете в неизвестност относно участието му в предстоящите важни срещи. Очаква се в следващите дни да има повече яснота за периода на възстановяване.