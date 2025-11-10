Новини
Спорт »
Световен футбол »
Федерико Валверде от Реал Мадрид с неприятна травма след мача с Райо Валекано

Федерико Валверде от Реал Мадрид с неприятна травма след мача с Райо Валекано

10 Ноември, 2025 17:44 407 0

  • реал мадрид -
  • федерико валверде-
  • контузия -
  • равенство -
  • райо валекано-
  • ла лига

Контузията идва в ключов момент от сезона

Федерико Валверде от Реал Мадрид с неприятна травма след мача с Райо Валекано - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лоши новини застигнаха Реал Мадрид – един от най-важните играчи в средата на терена, Федерико Валверде, получи контузия след нулевото равенство срещу Райо Валекано в 12-ия кръг на Ла Лига. Уругвайският полузащитник е диагностициран с мускулна травма на десния крак, съобщиха официално от клуба.

Медицинският щаб на „белия балет“ е провел обстойни изследвания, които са потвърдили неприятната новина. В изявлението се подчертава, че специалистите ще наблюдават внимателно състоянието на Валверде и ще работят за неговото възстановяване.

Засега от Реал Мадрид не се ангажират с конкретен срок за завръщането на халфа на терена, което оставя феновете в неизвестност относно участието му в предстоящите важни срещи. Очаква се в следващите дни да има повече яснота за периода на възстановяване.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ