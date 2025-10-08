Илиян Филипов не остана длъжен на Венци Стефанов

В българския футболен свят отново пламнаха искри, след като напрежението между две от най-колоритните фигури на родната сцена – Илиян Филипов, основен спонсор на Ботев Пловдив и Венцеслав Стефанов - дългогодишен президент на Славия София, достигна връхната си точка.

Днес социалните мрежи се превърнаха в арена на словесни престрелки, след като Филипов не остана длъжен на Стефанов. Повод за разразилия се конфликт стана изявление на Стефанов, в което той директно обвини хора, близки до Филипов, че са се опитали да склонят футболисти на Славия да играят не на пълни обороти срещу Ботев Пд.

Тези думи предизвикаха буря от реакции сред феновете и футболната общественост. В отговор Илиян Филипов използва личния си профил във Facebook, за да защити името си и да отхвърли категорично всички обвинения. Той не спести критики към Стефанов, като го обвини в разпространяване на неоснователни слухове и опит за манипулиране на общественото мнение.

„Бати Венци е изнервен!

Защо ли?

Може би заради Кабаков? Или просто му тежат някои стари „навици“ от последните 20 години?

Бати Венци, цялата футболна общественост знае кой и как урежда мачове в България. Не ни поучавай и не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил от страната на феърплея и честната игра.

Ботев Пловдив не урежда, Ботев се бори – на терена и извън него.

А нервите на някои явно идват от това, че вече има клуб, който не им се кланя, написа Филипов във Фейсбук.