Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиян Филипов не остана длъжен на Венци Стефанов

Илиян Филипов не остана длъжен на Венци Стефанов

8 Октомври, 2025 21:43 520 2

  • илиян филипов-
  • спонсор -
  • ботев пловдив-
  • венцеслав стефанов-
  • президент-
  • славия-
  • футбол-
  • нападки-
  • обвинения

Напрежение между две от най-колоритните фигури на родната футболна сцена

Илиян Филипов не остана длъжен на Венци Стефанов - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В българския футболен свят отново пламнаха искри, след като напрежението между две от най-колоритните фигури на родната сцена – Илиян Филипов, основен спонсор на Ботев Пловдив и Венцеслав Стефанов - дългогодишен президент на Славия София, достигна връхната си точка.

Днес социалните мрежи се превърнаха в арена на словесни престрелки, след като Филипов не остана длъжен на Стефанов. Повод за разразилия се конфликт стана изявление на Стефанов, в което той директно обвини хора, близки до Филипов, че са се опитали да склонят футболисти на Славия да играят не на пълни обороти срещу Ботев Пд.

Тези думи предизвикаха буря от реакции сред феновете и футболната общественост. В отговор Илиян Филипов използва личния си профил във Facebook, за да защити името си и да отхвърли категорично всички обвинения. Той не спести критики към Стефанов, като го обвини в разпространяване на неоснователни слухове и опит за манипулиране на общественото мнение.

„Бати Венци е изнервен!

Защо ли?

Може би заради Кабаков? Или просто му тежат някои стари „навици“ от последните 20 години?

Бати Венци, цялата футболна общественост знае кой и как урежда мачове в България. Не ни поучавай и не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил от страната на феърплея и честната игра.

Ботев Пловдив не урежда, Ботев се бори – на терена и извън него.

А нервите на някои явно идват от това, че вече има клуб, който не им се кланя, написа Филипов във Фейсбук.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    2 0 Отговор
    Венци ДИбелия да ПРОДАДЕ мач на Славия??

    ТЕ ТАВА, БАЦЕ нема го повервам НИКОГИШ!!

    21:56 08.10.2025

  • 2 Бати Венци е торба с

    2 0 Отговор
    лана

    21:56 08.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ