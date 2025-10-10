Новини
Спорт »
Световен футбол »
Георги Иванов с ключова роля във ФИФА: България с двама представители в световната футболна централа

10 Октомври, 2025 11:41 510 8

България вече има силен глас в най-високите етажи

Георги Иванов с ключова роля във ФИФА: България с двама представители в световната футболна централа - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов официално стана част от елитния Комитет за техническо развитие към ФИФА, който ще ръководи стратегическите проекти за глобалния напредък на футбола до 2029 година. Новината бе потвърдена след заседание на Съвета на ФИФА, проведено на 2 октомври в швейцарския град Цюрих, където бяха одобрени новите управленски структури на организацията за следващия четиригодишен период.

Иванов не само влиза в престижния комитет, но и заема позицията на заместник-председател, което подчертава нарастващото му влияние в европейските и световни футболни среди.

Начело на Комитета за техническо развитие застава Леван Кобиашвили – президент на Грузинската футболна федерация и водеща фигура във Футболната комисия на УЕФА, която отговаря за развитието на играта на клубно и национално ниво.

Още един български представител ще работи в структурите на ФИФА – Ивета Банкова-Стоянова, заместник-изпълнителен директор на БФС и дългогодишен експерт в международния отдел на съюза. Тя ще бъде част от Комисията по футзал, като нейното участие е в синхрон с усилията на ФИФА за по-широко включване на жени в управлението и експертните екипи на световната футболна организация.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симеон Иванов

    4 0 Отговор
    Всички пари от тотото трябва да отиват за т.нар. "масов спорт", а не за групичка богоизбрани!

    11:43 10.10.2025

  • 2 Интересно

    4 0 Отговор
    И той ли ще ползва гугъл преводач
    Хахаха
    Щот едвам български говори

    11:44 10.10.2025

  • 3 Трол

    0 0 Отговор
    Объркали са го с Луиш Фиго.

    11:45 10.10.2025

  • 4 Гонзо със

    3 1 Отговор
    Завършен 8-ми клас и някаква кака са сред елита на фифа - егати и тюрлю гювечът е вече и футболът!

    11:54 10.10.2025

  • 5 Мисля че

    1 0 Отговор
    Кокаинозависимият Иванов ще бъде скоро арестуван

    12:01 10.10.2025

  • 6 политически коректен

    1 0 Отговор
    явно момчето е кадърно

    12:10 10.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Необяснимо

    2 0 Отговор
    Колкото повече е зле футбола, повече ръководители имаме. Нямаме футбол, унищожен е, а нищоправците ги назначават чак в УЕФА. Можеби за точене на пари, да се огледат, че без футбол няма какво да точиш.

    12:15 10.10.2025

