Георги Иванов с ключова роля във ФИФА: България с двама представители в световната футболна централа

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов официално стана част от елитния Комитет за техническо развитие към ФИФА, който ще ръководи стратегическите проекти за глобалния напредък на футбола до 2029 година. Новината бе потвърдена след заседание на Съвета на ФИФА, проведено на 2 октомври в швейцарския град Цюрих, където бяха одобрени новите управленски структури на организацията за следващия четиригодишен период.

Иванов не само влиза в престижния комитет, но и заема позицията на заместник-председател, което подчертава нарастващото му влияние в европейските и световни футболни среди.

Начело на Комитета за техническо развитие застава Леван Кобиашвили – президент на Грузинската футболна федерация и водеща фигура във Футболната комисия на УЕФА, която отговаря за развитието на играта на клубно и национално ниво.

Още един български представител ще работи в структурите на ФИФА – Ивета Банкова-Стоянова, заместник-изпълнителен директор на БФС и дългогодишен експерт в международния отдел на съюза. Тя ще бъде част от Комисията по футзал, като нейното участие е в синхрон с усилията на ФИФА за по-широко включване на жени в управлението и експертните екипи на световната футболна организация.