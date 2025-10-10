Новини
Тодор Янчев стартира начело на младежкия национален отбор с тежко изпитание срещу Португалия

10 Октомври, 2025 12:53 406 0

  • българия u21-
  • национален отбор -
  • португалия -
  • портимао-
  • тодор янчев-
  • футбол-
  • квалификации

Двубоят е от 21:45 часа българско време днес

Тодор Янчев стартира начело на младежкия национален отбор с тежко изпитание срещу Португалия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес българският национален отбор до 21 години се изправя пред сериозно предизвикателство – гостуване на силния тим на Португалия в квалификационен двубой за Евро 2027. Срещата ще се проведе в Портимао, като началният сигнал ще прозвучи в 21:45 часа българско време.

Този мач бележи нова ера за "лъвчетата", тъй като начело на отбора застава Тодор Янчев. Той поема щафетата от Александър Димитров, който наскоро бе назначен за селекционер на мъжкия национален тим.

Под ръководството на Янчев младите ни надежди ще се опитат да затвърдят добрия старт в група "В", където след първите два кръга България заема трета позиция с актив от 4 точки. До момента нашите момчета записаха убедителна победа с 3:0 над Гибралтар у дома и равенство 1:1 като гости на Азербайджан.

Португалците, водени от Луиш Фрейре, демонстрират отлична форма и оглавяват класирането с пълен актив от 6 точки. "Мореплавателите" разгромиха Азербайджан с 5:0 на собствен терен и се наложиха с 2:0 при визитата си на Шотландия.

Очаква се сблъсъкът в Портимао да бъде истинско изпитание за младите български таланти, които ще се стремят да изненадат фаворита и да запазят шансовете си за класиране напред.

