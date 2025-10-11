Дилета отново впечатлява с перфектната си визия

Спортната журналистка и телевизионна звезда Дилета Леота отново привлече вниманието на своите фенове в социалните мрежи с изключително провокативна визия. Половинката на вратаря на Шалке 04 — Лорис Кариус, сподели серия от снимки, на които позира в къса мини рокля, подчертаваща перфектните ѝ форми.

Публикацията ѝ в Instagram предизвика истински фурор — за броени часове снимките събраха над 200 000 харесвания и стотици коментари от нейните 9.2 милиона последователи.

Феновете на Дилета, която е сред най-популярните спортни журналистки в Италия, не пропуснаха да я засипят с комплименти за външния ѝ вид и стил. Леота често впечатлява публиката не само със своите телевизионни изяви, но и с елегантния си моден вкус, превръщайки се в една от най-коментираните личности в италианския спортен и светски живот.