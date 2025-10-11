Новини
Дилета отново впечатлява с перфектната си визия

11 Октомври, 2025 20:59 1 208 4

  • дилета леота-
  • клорис кариус-
  • футбол

Половинката на вратаря на Шалке 04 — Лорис Кариус, сподели серия от снимки, на които позира в къса мини рокля, подчертаваща перфектните ѝ форми

Дилета отново впечатлява с перфектната си визия - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортната журналистка и телевизионна звезда Дилета Леота отново привлече вниманието на своите фенове в социалните мрежи с изключително провокативна визия. Половинката на вратаря на Шалке 04 — Лорис Кариус, сподели серия от снимки, на които позира в къса мини рокля, подчертаваща перфектните ѝ форми.

Публикацията ѝ в Instagram предизвика истински фурор — за броени часове снимките събраха над 200 000 харесвания и стотици коментари от нейните 9.2 милиона последователи.

Феновете на Дилета, която е сред най-популярните спортни журналистки в Италия, не пропуснаха да я засипят с комплименти за външния ѝ вид и стил. Леота често впечатлява публиката не само със своите телевизионни изяви, но и с елегантния си моден вкус, превръщайки се в една от най-коментираните личности в италианския спортен и светски живот.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сър Стенли Ройс

    2 1 Отговор
    Тази е родена само за брутални извращения. Ако ми падне направо ще я изтърбуша. Ще и я обърна с хастара навънка.

    Коментиран от #4

    21:23 11.10.2025

  • 3 бай Бай

    2 1 Отговор
    Ангелче!

    21:47 11.10.2025

  • 4 Цъцъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сър Стенли Ройс":

    Особенно, след като те погледне с този поглед на подострен молив😉

    21:52 11.10.2025

