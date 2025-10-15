Новини
Русия победи Боливия с 3:0 в мач, посветен на 99-годишнината на голмайстора Никита Симонян

Русия победи Боливия с 3:0 в мач, посветен на 99-годишнината на голмайстора Никита Симонян

15 Октомври, 2025 08:27

Това е първата победа на руските национали над отбор от Южна Америка

Русия победи Боливия с 3:0 в мач, посветен на 99-годишнината на голмайстора Никита Симонян - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският национален отбор по футбол победи Боливия с 3:0 в приятелски мач на VTB Arena в Москва. Това беше първата им победа над южноамерикански съперници.

Мачът беше посветен на Никита Симонян, голмайстор на Спартак Москва и олимпийски шампион от 1956 г., който навърши 99 години на 12 октомври. Играчите и на двата отбора носеха специални екипи с неговия лик и номер 99.

Руският отбор взе преднина от два гола през първото полувреме благодарение на головете на Леча Садулаев и Алексей Миранчук. Иван Сергеев отбеляза още един гол през второто полувреме. 20 533 зрители наблюдаваха зрелището. Руският отбор удължи серията си без загуба в мачове, зачитани за класацията за Световното първенство по футбол на ФИФА, до 21. След наказанието, единствените мачове, които не бяха включени в класацията, бяха мачовете срещу Катар (1-1) и олимпийския отбор на Египет (1-1, 1-2) през септември 2023 г.

Старши треньорът на руския национален отбор Валери Карпин каза, че първото полувреме му е харесало повече от второто. „Очакванията за футбола, който боливийците можеха да покажат, бяха изпълнени. Южноамериканските отбори като тези имат стил; те работеха добре с топката. Що се отнася до нашия отбор, първото полувреме ни хареса, но не и второто. Това се дължи на смените и резултата; не изпълнихме добре задачите си“, каза Карпин пред репортери.

Тази победа над южноамерикански отбор беше първата за руския национален отбор. Преди това руските футболисти са се изправяли срещу Бразилия (четири загуби, две равенства), Аржентина (две загуби), Уругвай (една загуба и едно равенство) и Чили (едно равенство).

Старши треньорът на Боливия Оскар Вилегас заяви, че руските футболисти биха имали отличен шанс да се класират за Световното първенство от южноамериканската зона, ако се бяха състезавали там. „Имаме много добри отбори, силни играчи, играещи в най-добрите европейски лиги, и това е много труден въпрос за отговор“, каза Вилегас пред репортери. „Но високото ниво на руския отбор би им позволило да се класират за Световното първенство. От 10-те отбора на нашия континент, шест места винаги са заети от най-силните отбори. Чили, Перу и Боливия се борят за едно и също място.“

„Сблъскахме се с много силен, мощен и физически добре подготвен противник на терена. Допуснахме редица грешки, но руският национален отбор натисна добре и подобни мачове са много полезни. Поучихме се от това и ще разберем как да подобрим представянето си за предстоящите мачове“, добави той.

Боливийският отбор стана 100-ият съперник в историята на руските и съветските национални отбори от 1912 г. насам. Общо националният отбор е изиграл 744 мача.


Русия
