Нулево равенство класира Саудитска Арабия за трети пореден път на Световно по футбол

Нулево равенство класира Саудитска Арабия за трети пореден път на Световно по футбол

15 Октомври, 2025 09:35 465 0

Саудитите извъртяха удобен хикс с Ирак

Снимка: YouTube
Отборът на Саудитска Арабия се класира за трети пореден и общо седми път за участие на световното първенство по футбол, предаде БТА.

В решителен мач от четвъртата фаза на квалификациите в зона Азия, игран в Джеда, саудитите, водени от френския специалист Ерве Ренар, удържаха равенство 0:0 като домакини на Ирак. И двата отбора завършват с по 4 точки квалификационната група, но Саудитска Арабия продължава към Мондиала през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада благодарение на повечето си вкарани голове. За Ирак пък предстои бараж на разменено гостуване срещу ОАЕ през ноември, който ще определи участника в интерконтиненталния плейоф през март.

Саудитска Арабия е осмият отбор, който се класира за финалите на световното първенство догодина от зона Азия. Преди това това сториха Япония, Република Корея, Австралия, Иран, Узбекистан и Йордания в редовната фаза на квалификациите, както и Катар в допълнителната фаза.


Саудитска Арабия
