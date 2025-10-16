Новини
Скандал в Болоня: Баскетболна звезда и съпругата му задържани след бурен инцидент с екип на спешна помощ

16 Октомври, 2025 16:04 396 1

Двойката бе арестувана

Скандал в Болоня: Баскетболна звезда и съпругата му задържани след бурен инцидент с екип на спешна помощ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В нощта след драматичната победа на Виртус Болоня над Байерн Мюнхен, градът стана свидетел на неочакван скандал, в който главни действащи лица се оказаха аржентинският баскетболист Лука Вилдоса и неговата съпруга – сръбската волейболистка Милица Вилдоса.

Двойката бе арестувана след напрегнат сблъсък с медицински екип, разиграл се в близост до известната зала „Паладоца“, съобщава авторитетното издание „Il Resto del Carlino“.

Всичко започва на улица „Виа Калори“, където линейка, отзовала се на спешен сигнал, временно блокира пътя. В този момент автомобилът на Вилдоса се оказва зад медицинското превозно средство. Ядосан от забавянето, баскетболистът започва да присветва с фаровете и да отправя обидни реплики към екипа в линейката. Ситуацията ескалира, когато двата автомобила отново се засичат на „Виале Силвани“, близо до „Порта Сан Феличе“. Вилдоса, видимо афектиран, започва да маневрира опасно, възпрепятствайки движението на линейката. Когато парамедиците спират, за да потърсят обяснение за агресивното поведение, напрежението достига връхната си точка.

По информация на очевидци, 30-годишният гард на Виртус Болоня напада една от парамедичките – 54-годишна жена, като я хваща за врата. В разразилия се хаос се включва и съпругата му Милица, която дърпа косата на пострадалата. Колеги на медицинската служителка се намесват, за да я защитят. Сцената не остава незабелязана – патрул на карабинерите и полицията пристигат светкавично и задържат спортистите. Двамата са отведени в полицейското управление, където след разпит са арестувани по обвинения в нападение над медицински лица.

Пострадалата парамедичка е прегледана в спешното отделение и след медицински изследвания е освободена за домашно лечение. Към момента от ръководството на Виртус Болоня не са излезли с официално становище по случая.

Само часове преди инцидента, Вилдоса бе сред ключовите играчи за победата на Виртус Болоня над Байерн Мюнхен с резултат 77:73, като се отчете с 8 точки и 3 асистенции за 15 минути игра.


  • 1 Простотията

    ходи по хората, а не по гората. И това е поредното доказателство. Вилдоса иначе е талантлив играч, но явно славата малко му е замаяла главата. Жалкото е, че такова поведение се наказва с глоба, която за топ спортисти е нищожна, а те не си взимат поука и продължават по същия начин.

    16:17 16.10.2025

