Английският футбол пред буря: Висшата лига обмисля революционен лимит на заплатите

Ожесточени дебати заливат английския футбол, след като Висшата лига е на прага да въведе безпрецедентен таван на заплатите – мярка, която може да преобърне из основи най-гледаното първенство в света. Очаква се още през следващия месец клубовете да гласуват по спорното предложение, известно като „закотвяне“, което цели да ограничи разходите за възнаграждения на играчи и треньори, съобщава Daily Mail.

Двете футболни сили от Манчестър – Юнайтед и Сити – вече изразиха категоричното си несъгласие с идеята. Те алармират, че подобно ограничение ще отслаби позициите на Висшата лига на световната сцена и ще отвори вратите за масово изтичане на звезди към чуждестранни клубове. Според тях, ако таванът на заплатите стане реалност, английските отбори ще загубят битката за най-големите имена срещу испанските и германските колоси като Реал Мадрид, Барселона и Байерн Мюнхен, които не са обект на подобни рестрикции.

Критиците не крият тревогата си и за съдбата на отборите от Чемпиъншип. Финансовият натиск, породен от новите правила, може да се окаже непосилен за новопромотираните тимове, които и без това се борят за оцеляване сред елита. Допълнително напрежение внасят и т.нар. „парашутни плащания“, които могат да доведат до неравнопоставеност между изпадащите и оставащите в лигата клубове.

Новата система, наречена „закотвяне отгоре надолу“, ще фиксира максималните разходи за заплати на петкратната стойност на бюджета на последния в класирането. Това включва не само възнагражденията на футболисти и треньори, но и разходите по трансфери и агентски такси. За сезон 2023/2024 таванът би бил около 600 милиона евро. Нарушителите ще бъдат изправени пред строги санкции – от отнемане на точки до допълнителни наказания при рецидив.

Съществува реална опасност топ играчи като Ерлинг Халанд и Мохамед Салах да потърсят нови предизвикателства в чужбина, където финансовите ограничения не са толкова строги. Подобен отлив би могъл да намали качеството на първенството и да удари приходите от телевизионни права – сценарий, който мнозина определят като пагубен за английския футбол.

Съсобственикът на Манчестър Юнайтед, сър Джим Ратклиф, не спести критиките си към предложението: „Това би вързало ръцете на водещите клубове. Последното, което искаме, е да не можем да се конкурираме с европейските грандове. Това е абсурдно!“, заяви той.

Ръководството на лигата защитава идеята, подчертавайки, че целта е да се запази конкурентният баланс и да се предотвратят финансови кризи при евентуални пазарни сътресения. Според тях, правилото ще се прилага само при сериозни промени на пазара.

Опозицията обаче е категорична – английското първенство не страда от липса на конкуренция, а въвеждането на таван на заплатите може да предизвика лавина от негативни последици, както за елита, така и за по-долните дивизии.