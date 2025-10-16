Новини
Исторически интерес към Мондиал 2026: Над милион билети разпродадени още преди старта

16 Октомври, 2025 21:45 482 2

До момента 28 национални отбора вече са си осигурили място на шампионата

Исторически интерес към Мондиал 2026: Над милион билети разпродадени още преди старта - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол през 2026 година вече чупи рекорди по интерес, след като над един милион билета бяха изкупени още в първия етап на предварителните продажби, съобщиха от ФИФА, цитирани от Ройтерс.

Футболната треска обхвана фенове от цели 212 държави, които се включиха в надпреварата за пропуски още от средата на септември. Най-голямо е търсенето сред запалянковците от страните-домакини – САЩ, Канада и Мексико, които ще посрещнат най-мащабния Мондиал в историята. След тях по брой закупени билети се нареждат почитатели от Англия, Германия, Бразилия, Испания, Колумбия, Аржентина и Франция – истинска футболна мозайка от всички краища на света.

„С огромно вълнение гледаме към 2026 година. Прескочихме прага от един милион продадени билета още в предварителната фаза – това е категорично доказателство, че най-голямото Световно първенство предизвиква невиждан ентусиазъм“, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

До момента 28 национални отбора вече са си осигурили място сред 48-те участници, които ще се борят за световната титла в 104 мача, разпределени в 16 различни града.


  • 1 Нимой да бъде

    2 0 Отговор
    Долна инсинуация, няма никакъв интерес...нашите не се класираха,ха ха

    22:07 16.10.2025

  • 2 Е га ти

    2 0 Отговор
    На нашия национален отбор, не му ли омръзна да гледа първенствата по телевизията? ...е га ти мафията,е га ти туристите

    22:09 16.10.2025

