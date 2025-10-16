Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович: Любопитен съм да разбера докъде мога да стигна физически

Новак Джокович: Любопитен съм да разбера докъде мога да стигна физически

16 Октомври, 2025 22:27 362 0

  • рекордьор-
  • титли -
  • големия шлем-
  • новак джокович-
  • тенис -
  • саудитска арабия-
  • дълголетие-
  • спорт

Сърбинът затвърди имиджа си на борец и вдъхновител

Новак Джокович: Любопитен съм да разбера докъде мога да стигна физически - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният номер 5 в и рекордьор с 24 титли от Големия шлем, Новак Джокович, не крие амбицията си да остане на корта възможно най-дълго. Сръбската тенис икона сподели пред Joy Forum в Саудитска Арабия, че именно стремежът към дълголетие и непрекъснато развитие го мотивира да продължава да се състезава на най-високо ниво.

„Дълголетието е движещата ми сила. Любопитен съм да разбера докъде мога да стигна, да изследвам собствените си граници“, разкри Джокович.

Той даде за пример спортни величия като ЛеБрон Джеймс, Кристиано Роналдо и Том Брейди, които продължават да доминират в своите дисциплини и след навършване на 40 години.

„Техният пример е вдъхновение за мен. Те доказват, че възрастта е само число, когато страстта и дисциплината са водещи“, допълни Новак.

Освен личните си цели, Джокович изрази желание да бъде свидетел и участник в еволюцията на тениса.

„Искам да остана активен, за да видя как спортът ни се трансформира, да бъда част от новата ера и да допринеса за бъдещето на тениса. Вярвам, че предстоят значителни промени и искам да съм на първа линия, когато това се случи“, сподели шампионът.

С усмивка и увереност, Джокович отправи послание и към младите таланти: „Младите няма да ме изместят толкова лесно. Съжалявам, но ще трябва да почакат – няма да се предам без битка!“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ