Новак Джокович: Любопитен съм да разбера докъде мога да стигна физически

Световният номер 5 в и рекордьор с 24 титли от Големия шлем, Новак Джокович, не крие амбицията си да остане на корта възможно най-дълго. Сръбската тенис икона сподели пред Joy Forum в Саудитска Арабия, че именно стремежът към дълголетие и непрекъснато развитие го мотивира да продължава да се състезава на най-високо ниво.

„Дълголетието е движещата ми сила. Любопитен съм да разбера докъде мога да стигна, да изследвам собствените си граници“, разкри Джокович.

Той даде за пример спортни величия като ЛеБрон Джеймс, Кристиано Роналдо и Том Брейди, които продължават да доминират в своите дисциплини и след навършване на 40 години.

„Техният пример е вдъхновение за мен. Те доказват, че възрастта е само число, когато страстта и дисциплината са водещи“, допълни Новак.

Освен личните си цели, Джокович изрази желание да бъде свидетел и участник в еволюцията на тениса.

„Искам да остана активен, за да видя как спортът ни се трансформира, да бъда част от новата ера и да допринеса за бъдещето на тениса. Вярвам, че предстоят значителни промени и искам да съм на първа линия, когато това се случи“, сподели шампионът.

С усмивка и увереност, Джокович отправи послание и към младите таланти: „Младите няма да ме изместят толкова лесно. Съжалявам, но ще трябва да почакат – няма да се предам без битка!“