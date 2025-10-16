Новини
Спорт »
Световен футбол »
Уилиан Пачо преподписа с ПСЖ

Уилиан Пачо преподписа с ПСЖ

16 Октомври, 2025 23:36 384 0

  • пари сен жермен -
  • национал -
  • уилиан пачо-
  • договора -
  • гранд-
  • парк де пренс-
  • псж-
  • айнтрахт франкфурт

Новият договор на еквадорския национал е до лятото на 2030г.

Уилиан Пачо преподписа с ПСЖ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен си осигури дългосрочните услуги на един от най-обещаващите си защитници. Еквадорският национал Уилиан Пачо официално удължи договора си с френския гранд, като новото споразумение ще го задържи на „Парк де Пренс“ до лятото на 2030 година, съобщава авторитетното издание L’Equipe.

24-годишният бранител пристигна в Париж през 2024 година, след като впечатли с изявите си в германския Айнтрахт Франкфурт.

Досегашният контракт на еквадореца бе валиден до 2029 година, но ръководството на парижани не губи време и предприе стъпки за по-дългосрочно обвързване с талантливия защитник. Решението идва на фона на стабилните му изяви и нарастващия интерес от други европейски клубове.

С удължаването на договора си, Пачо демонстрира лоялност към ПСЖ и амбиция да продължи развитието си в един от най-успешните клубове във Франция.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ