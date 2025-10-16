Уилиан Пачо преподписа с ПСЖ

Пари Сен Жермен си осигури дългосрочните услуги на един от най-обещаващите си защитници. Еквадорският национал Уилиан Пачо официално удължи договора си с френския гранд, като новото споразумение ще го задържи на „Парк де Пренс“ до лятото на 2030 година, съобщава авторитетното издание L’Equipe.

24-годишният бранител пристигна в Париж през 2024 година, след като впечатли с изявите си в германския Айнтрахт Франкфурт.

Досегашният контракт на еквадореца бе валиден до 2029 година, но ръководството на парижани не губи време и предприе стъпки за по-дългосрочно обвързване с талантливия защитник. Решението идва на фона на стабилните му изяви и нарастващия интерес от други европейски клубове.

С удължаването на договора си, Пачо демонстрира лоялност към ПСЖ и амбиция да продължи развитието си в един от най-успешните клубове във Франция.