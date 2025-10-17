Новини
Спорт »
Тенис »
Елизара Янева с първи финал на двойки при жените в турнирите на ITF

Елизара Янева с първи финал на двойки при жените в турнирите на ITF

17 Октомври, 2025 20:09 301 0

  • елизара янева-
  • финал -
  • двойки -
  • турнири-
  • тенис -
  • международната федерация по тенис-
  • itf

В спора за трофея те ще срещнат представителките на домакините Елеонора Алвизи и Гая Мадуци

Елизара Янева с първи финал на двойки при жените в турнирите на ITF - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева се класира за първи път в кариерата си на финал на двойки в турнирите по тенис на Международната федерация по тенис ITF при жените.

Българката и Аня Станкович (Сърбия), поставени под номер 4, победиха водачките в схемата Росица Денчева (България) и Лиза Заар (Швеция) с 6:2, 6:2 на полуфиналите на надпреварата на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Така в спора за трофея утре те ще срещнат представителките на домакините Елеонора Алвизи и Гая Мадуци.


За 18-годишната Янева и за Станкович това беше втори мач за деня от надпреварата при дуетите, след като по-рано следобед те елиминираха италианките Франческа Гандолфи и Анджелика Сара също с 6:2, 6:2.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ