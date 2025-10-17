Новини
Спорт »
Световен футбол »
Драган Стойкович-Пикси вече не е селекционер на Сърбия

Драган Стойкович-Пикси вече не е селекционер на Сърбия

17 Октомври, 2025 21:12 422 2

  • драган стойкович -
  • пикси -
  • националния отбор -
  • сърбия-
  • футбол-
  • федерация -
  • оставката-
  • треньор

Решението идва след поредица от разочароващи резултати

Драган Стойкович-Пикси вече не е селекционер на Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Драган Стойкович - "Пикси" вече не е начело на националния отбор на Сърбия. Футболната федерация на страната официално обяви, че е приела оставката на легендарния треньор, като двете страни са се разделили по взаимно съгласие и без изплащане на компенсации.

Решението на "Пикси" идва след поредица от разочароващи резултати в квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Капката, която преля чашата, бе минималната загуба с 0:1 от Албания на 12 октомври – мач, след който Стойкович публично обяви, че напуска поста си. Това бе втори пореден неуспех за сръбския тим, след тежкото поражение с 0:5 от Англия през септември.

Стойкович пое националния отбор през 2021 година с амбицията да върне Сърбия сред футболните величия. Въпреки усилията му, отборът в момента заема третото място в Група "К" с актив от седем точки – позиция, която не отговаря на очакванията на феновете и ръководството.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    0 0 Отговор
    Поне са трети и имат 7 точки.

    21:27 17.10.2025

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Местим!

    21:36 17.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ