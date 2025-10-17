Драган Стойкович-Пикси вече не е селекционер на Сърбия

Драган Стойкович - "Пикси" вече не е начело на националния отбор на Сърбия. Футболната федерация на страната официално обяви, че е приела оставката на легендарния треньор, като двете страни са се разделили по взаимно съгласие и без изплащане на компенсации.

Решението на "Пикси" идва след поредица от разочароващи резултати в квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Капката, която преля чашата, бе минималната загуба с 0:1 от Албания на 12 октомври – мач, след който Стойкович публично обяви, че напуска поста си. Това бе втори пореден неуспех за сръбския тим, след тежкото поражение с 0:5 от Англия през септември.

Стойкович пое националния отбор през 2021 година с амбицията да върне Сърбия сред футболните величия. Въпреки усилията му, отборът в момента заема третото място в Група "К" с актив от седем точки – позиция, която не отговаря на очакванията на феновете и ръководството.