Карлос Насар с тъга в очите: Започвам все повече да се замислям да напусна страната си...

17 Октомври, 2025 21:29 705 13

  • щанги -
  • карлос насар -
  • чужд флаг-
  • проблеми -
  • конфликти -
  • ръководството -
  • българската федерация по вдигане на тежести-
  • шампион

"Наистина правим всичко възможно за да можем да останем“, сподели щангистът

Карлос Насар с тъга в очите: Започвам все повече да се замислям да напусна страната си... - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Звездата на българските щанги Карлос Насар разкри, че сериозно обмисля възможността да се състезава под чужд флаг. Причината за това негово колебание са нарастващите проблеми и конфликти с ръководството на Българската федерация по вдигане на тежести.

В интервю, изпълнено с откровеност, Насар сподели, че е силно обезпокоен от евентуално спиране на състезателните му права.

„Аз правя всичко възможно да остана в страната си, да развявам българското знаме, да се състезавам за страната си. Имаме среща с г-н Терзиев, за да видим какво можем да направим по въпроса. Започвам все повече да се замислям да напусна страната си, тъй като решение тук ще намирам много трудно, въпреки че имам доста обаждания. Ще търсим вариант, наистина правим всичко възможно, за да можем да останем“, сподели с тъга трикратният световен шампион.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 8 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има много такива случаи

    5 1 Отговор
    Ако искаш късметът да те напусне ...

    21:33 17.10.2025

  • 2 гост

    6 5 Отговор
    до кога псевдо шовинизъм…?!освен да вдигаш,не можеш ли и да бягаш?!… бягай ,докато можеш и те искат

    21:33 17.10.2025

  • 3 Не обмисляй

    8 5 Отговор
    Направо действай. Годините минават, тук бъдеще нямаш

    21:33 17.10.2025

  • 4 чисто статистически

    9 0 Отговор
    Смимките с "Магнитски" носят карък.

    21:35 17.10.2025

  • 5 Гост

    5 9 Отговор
    Ти, моето момче, не знаеш какво искаш! Обаче, ав знам, и не те искам! Като Бълтарин, като мъж, като човек! Вземай си железата и върви на МП! Жив и здрав!

    Коментиран от #13

    21:36 17.10.2025

  • 6 Гертруд

    4 4 Отговор
    Аман! Единия предател, другия измекяр. Надупена работа!

    21:38 17.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жорко

    6 3 Отговор
    Махай се от тая тиня-България,никой няма да те вини,оправяй си живота момче,ходи където ще ти платят за труда който вършиш,тука нямаш място,казвам го с болка.

    21:44 17.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ?????

    1 1 Отговор
    Да пробваме още веднъж след като ме блокираха.
    Евалла шампионе.
    Останаха малко българи като теб.
    Не обръщай внимание на австралиеца Стефан Ботев.
    Хората са с теб.

    Коментиран от #11

    21:53 17.10.2025

  • 11 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Този не е Българин, никакъв не е! Да връи на МП по бръже!

    21:56 17.10.2025

  • 12 Коста

    1 0 Отговор
    Хващай пътя момче и не се обръщай! От България по-загубена държава няма! Винаги можеш да се връщаш ако ти те толкова мъчно.

    21:58 17.10.2025

  • 13 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Ти пък къв бай Мухъл си се?

    21:59 17.10.2025

