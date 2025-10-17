Карлос Насар с тъга в очите: Започвам все повече да се замислям да напусна страната си...

Звездата на българските щанги Карлос Насар разкри, че сериозно обмисля възможността да се състезава под чужд флаг. Причината за това негово колебание са нарастващите проблеми и конфликти с ръководството на Българската федерация по вдигане на тежести.

В интервю, изпълнено с откровеност, Насар сподели, че е силно обезпокоен от евентуално спиране на състезателните му права.

„Аз правя всичко възможно да остана в страната си, да развявам българското знаме, да се състезавам за страната си. Имаме среща с г-н Терзиев, за да видим какво можем да направим по въпроса. Започвам все повече да се замислям да напусна страната си, тъй като решение тук ще намирам много трудно, въпреки че имам доста обаждания. Ще търсим вариант, наистина правим всичко възможно, за да можем да останем“, сподели с тъга трикратният световен шампион.