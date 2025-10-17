Карлос Насар с тъга в очите: Започвам все повече да се замислям да напусна страната си...

Звездата на българските щанги Карлос Насар разкри, че сериозно обмисля възможността да се състезава под чужд флаг. Причината за това негово колебание са нарастващите проблеми и конфликти с ръководството на Българската федерация по вдигане на тежести.
В интервю, изпълнено с откровеност, Насар сподели, че е силно обезпокоен от евентуално спиране на състезателните му права.
„Аз правя всичко възможно да остана в страната си, да развявам българското знаме, да се състезавам за страната си. Имаме среща с г-н Терзиев, за да видим какво можем да направим по въпроса. Започвам все повече да се замислям да напусна страната си, тъй като решение тук ще намирам много трудно, въпреки че имам доста обаждания. Ще търсим вариант, наистина правим всичко възможно, за да можем да останем“, сподели с тъга трикратният световен шампион.
1 Има много такива случаи
21:33 17.10.2025
2 гост
21:33 17.10.2025
3 Не обмисляй
21:33 17.10.2025
4 чисто статистически
21:35 17.10.2025
5 Гост
21:36 17.10.2025
6 Гертруд
21:38 17.10.2025
8 Жорко
21:44 17.10.2025
10 ?????
Евалла шампионе.
Останаха малко българи като теб.
Не обръщай внимание на австралиеца Стефан Ботев.
Хората са с теб.
21:53 17.10.2025
11 Гост
До коментар #10 от "?????":Този не е Българин, никакъв не е! Да връи на МП по бръже!
21:56 17.10.2025
12 Коста
21:58 17.10.2025
13 Коста
До коментар #5 от "Гост":Ти пък къв бай Мухъл си се?
21:59 17.10.2025