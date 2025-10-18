Новини
Везенков бе избран за най-полезен играч от петия кръг на Евролигата

18 Октомври, 2025 14:51

Везенков бе избран за най-полезен играч от петия кръг на Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Отличното индивидуално представяне на Александър Везенков при обрата за победа на Олимпиакос срещу Макаби Тел Авив с 95:94 (22:24, 18:24, 25:22, 30:24) в четвъртък вечер донесе награда за българския национал за "Най-полезен играч" (MVP) в петия рунд на редовния сезон в Евролигата, съобщава организацията, предаде БТА.

Везенков завърши двубоя с 23 точки, след като вкара 6/7 изстрели под коша, 2/5 от зоната за три тройки и всички пет от наказателната линия. Българинът също така помогна с десет борби и две асистенции, а срещу него бяха извършени две лични нарушения Така той заслужи оценка +31 по индекса за представяне PIR, която беше най-висока в петия кръг на редовния сезон.

Везенков получава MVP наградата в Евролигата за втори път от началото на годината и е първият с повече от една през настоящия сезон. Българският национал има 16 приза и по този показател е равен на второто място с легендата Нандо Де Коло от АСВЕЛ Вильорбан. Двамата изостават само от Шейн Ларкин от Анадолу Ефес Истанбул, който има 19.

През тази година Везенков е средно с по 19.4 точки, 10.0 борби и 1.2 асистенции средно на мач. Българинът е с най-висок среден PIR с 25.6, водейки с 3.2 пункта Джордан Нуора от Цървена звезда, а освен това е лидер по борби и четвърти по точки. Така Везенков, MVP на Евролигата от 2022/2023, е ранният лидер в надпреварата за най-добър играч на турнира през 2025/2026.

Само двама баскетболисти се доближиха до представянето на Везенков в петия рунд. Чеди Осман от Панатинайкос завърши с PIR +30, след като вкара рекордните в кариерата си 29 точки за победа с 95:81 (22:21, 21:21, 26:10, 26:29) срещу Анадолу Ефес Истанбул. Съотборникът на Везенков - Никола Милутинов, също е с +30 от успеха в четвъртък.

В петък вечер българският национал Коди Милър-Макинтайър заслужи +22 за представянето си при победата на Цървена звезда с 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22) срещу Реал Мадрид. Той записа 18 точки, осем борби и осем асистенции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Специалиста

    2 0 Отговор
    Добър е, много е добър, но сред африканските лъвове в НБА, нещо не му достига. Да е жив и здрав, и да ни радва.

    14:54 18.10.2025

  • 2 Див селянин

    1 4 Отговор
    Пръв на село си остана, нямаше дпенце за НБА

    Коментиран от #3

    14:56 18.10.2025

  • 3 Само селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Див селянин":

    Наши лошо няма. Може-не може, прибра им 20 милиона и се върна. И гърците и те му дават милиончета, така че наши лошо няма, лошото е че толкова години в Гърция, той вече е половин грък.

    15:01 18.10.2025

