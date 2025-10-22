Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пари Сен Жермен разгроми Леверкузен в зрелищен двубой с девет гола и два червени картона

22 Октомври, 2025 00:02 421 0

Френският тим записа трета поредна победа в Шампионската лига

Пари Сен Жермен разгроми Леверкузен в зрелищен двубой с девет гола и два червени картона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл и голово шоу, Пари Сен Жермен разби Байер Леверкузен като гост с впечатляващото 7:2 в третия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Още в началните минути парижани демонстрираха класата си – Уилиан Пачо откри резултата в 7-ата минута, с което даде тон на головата фиеста.

Домакините получиха шанс да изравнят в 25-ата минута, но Алехандро Грималдо пропусна дузпа, оставяйки Леверкузен в догонваща позиция. Драмата на терена се разрази с пълна сила в средата на първата част.

Роберт Андрих от Леверкузен бе изгонен с директен червен картон в 32-ата минута, а само пет минути по-късно и Иля Забарний от ПСЖ напусна преждевременно терена след същото наказание.

Въпреки численото равенство, напрежението не стихна. В 38-ата минута Алекс Гарсия реализира дузпа за домакините, възстановявайки равенството.

Радостта на Леверкузен обаче бе краткотрайна – само три минути по-късно Дезире Дуе върна предимството на ПСЖ, а до края на първата част Хвича Кварацхелия и отново Дуе оформиха категоричен аванс от 4:1 за френския шампион.

След почивката головата вихрушка продължи. Нуно Мендеш покачи на 5:1 в 50-ата минута, а Алекс Гарсия върна едно попадение за Леверкузен четири минути по-късно.

В 66-ата минута носителят на „Златната топка“ Осман Дембеле се разписа за 6:2, а в самия край на мача Витиня сложи точка на спора с последния гол – 7:2.

С този убедителен успех Пари Сен Жермен записва трета поредна победа в основната фаза и впечатляваща голова разлика 13:3. За Леверкузен това бе първо поражение в турнира, след като в предишните два мача тимът бе завършил наравно.


