Светослав Вуцов постави ултиматум за завръщане в националния отбор

22 Октомври, 2025 10:41 1 745 17

Вратарят настоява за промяна в треньорския щаб

Светослав Вуцов постави ултиматум за завръщане в националния отбор - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стана ясно какво е условието на Светослав Вуцов да облече отново екипа на националния отбор. Младият страж на Левски категорично отказва да се завърне сред „лъвовете“, освен ако не бъде направена ключова промяна в треньорския екип, съобщава „Мач Телеграф“.

Вуцов е непреклонен – той настоява наставникът на вратарите Николай Чавдаров да бъде освободен от поста си. Именно Чавдаров, според информацията, стои в основата на напрежението между футболиста и националния тим. Източници от футболните среди разкриват, че конфликтът между двамата не е от вчера – напротив, корените му се простират години назад, още от времето, когато Вуцов пазеше вратата на младежкия национален отбор.

Връщайки лентата назад, през 2019 година, след тежката загуба с 0:4 от Уелс в София, Чавдаров публично обвини младия вратар за поражението. Макар че анализите показват, че Вуцов носи отговорност само за първия гол, напрежението между двамата се изостри и оттогава отношенията им остават обтегнати.

Днес, пет години по-късно, старата вражда продължава да хвърля сянка върху националния отбор. Светослав Вуцов е категоричен – ако селекционерът Александър Димитров иска да разчита на него, трябва да се раздели с Чавдаров.

Засега треньорският щаб не е коментирал официално ситуацията, но феновете и футболната общественост следят с интерес развоя на събитията.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Поредното

    30 6 Отговор
    Леке с претенции и условия
    Затова нямаме и няма да имаме
    Читав футбол

    10:44 22.10.2025

  • 2 Вуцов

    35 5 Отговор
    щината окончателно превзема БФС и футоболът.
    По-голяма наглост и и амбиции без покритие, няма.
    Не се и ядосвам, гледам на ситуацията като сатира.

    10:50 22.10.2025

  • 3 ВелЮслав

    23 4 Отговор
    Л..ненци с тежко генетично наследство

    10:51 22.10.2025

  • 4 Ами калпав треньор и добри играчи

    22 2 Отговор
    е зле но още по зле е калпав треньор и калпави играчи.

    Светослав Вуцов да пази за Левски и да си гледа персонално кариерата.

    10:59 22.10.2025

  • 5 Гонза

    8 4 Отговор
    няма смисъл от малоумните федерации, тоя чавдарчов да се пенсионира. Прав е Вуцов, Тея каброни провалиха футбола. гонзо няма образование какво очаквате и 10-0 ще падаме.. Няма по-слаба федерация от футболната. всичките са за кенефа.

    Коментиран от #7

    11:10 22.10.2025

  • 6 Сзо

    13 2 Отговор
    Няма незаменими играчи.

    11:17 22.10.2025

  • 7 Щом

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гонза":

    проблема е в образователния ценз, дайте да сложим начело на БФС некой академик от БАН и да видим кви резултати ще получим.

    11:17 22.10.2025

  • 8 Ох-ох

    16 3 Отговор
    Кой си ти бе Светльо. Как може да поставяш такива условия. Къде си видял такова нещо. И без теб може. Нито си някой голям вратар, нито си се доказал. А, и да си, кой ти каза, че може да определяш треньорския екип. Като си имал проблем с този треньор, още отпреди, защо не отказа повиквателната. Вече си на 23 години, ако си впечатлил някой голям отбор, веднага да са те поискали. Докажи с играта си, че ти си прав, а не да се сърдиш като ученичка.

    11:20 22.10.2025

  • 9 Левскар

    8 2 Отговор
    Вуцов допуска грешки,както всеки млад играч,но кой не греши ????Работа ,дисциплина и тренировки, а не разправии му е майката !!!

    Коментиран от #11

    11:21 22.10.2025

  • 10 Хаха

    13 2 Отговор
    Това връзкарче толкова си повЕрва, че се помисли за Нойер и време да бъде свалено на земята, вместо да "кадрува"!
    Националният отбор с него и без него е все боксова круша, щом има претенции, да се доказва на Подуяне!

    11:22 22.10.2025

  • 11 ”Баш„

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Левскар":

    АВЕ ТАКА Е...
    НО ДА ТИ ВКАРА ГОЛ....ЗАЩИТНИК
    САНЧО КУКУРЕА. ИДВА МАЛКО ПОВЕЧЕ....
    ВЖ.ВСИЧКИТЕ 89% ОТ ГОЛОВЕТЕ ПО
    ЧИЯ ВИНА СА....

    Коментиран от #15

    11:28 22.10.2025

  • 12 конь с капаци

    8 2 Отговор
    явно този бастун се е взел много на сериозно, след мача с Черно море прави неща с които създава конфликти, а пък че тука бил с ултиматум, а бе нещастник, вчерашен келеш ще поставя условия, хайде вън от националите

    11:33 22.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зрител

    5 2 Отговор
    Що за нахалство от този “ незаменим” състезател да определя треньорите на националния отбор . Нека да гледа колегите си по телевизията щом е сърдит . България има поне дузина Добри вратари така че не е загуба

    11:37 22.10.2025

  • 15 Последния Шоп

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "”Баш„":

    Така е,ама с тази защита пред него кво да направи момчето - да не Бог Шива със седем ръце....Има всички данни да е най- добрия български вратар пред себе си....

    11:43 22.10.2025

  • 16 Коко

    1 2 Отговор
    И какво я защитавате тая федерация.Трябва да се сменят абсолютно всички от Гонзо до чистачката.

    11:47 22.10.2025

  • 17 пешо

    3 2 Отговор
    боклука поставя условия

    12:02 22.10.2025

