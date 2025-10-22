Светослав Вуцов постави ултиматум за завръщане в националния отбор

Стана ясно какво е условието на Светослав Вуцов да облече отново екипа на националния отбор. Младият страж на Левски категорично отказва да се завърне сред „лъвовете“, освен ако не бъде направена ключова промяна в треньорския екип, съобщава „Мач Телеграф“.

Вуцов е непреклонен – той настоява наставникът на вратарите Николай Чавдаров да бъде освободен от поста си. Именно Чавдаров, според информацията, стои в основата на напрежението между футболиста и националния тим. Източници от футболните среди разкриват, че конфликтът между двамата не е от вчера – напротив, корените му се простират години назад, още от времето, когато Вуцов пазеше вратата на младежкия национален отбор.

Връщайки лентата назад, през 2019 година, след тежката загуба с 0:4 от Уелс в София, Чавдаров публично обвини младия вратар за поражението. Макар че анализите показват, че Вуцов носи отговорност само за първия гол, напрежението между двамата се изостри и оттогава отношенията им остават обтегнати.

Днес, пет години по-късно, старата вражда продължава да хвърля сянка върху националния отбор. Светослав Вуцов е категоричен – ако селекционерът Александър Димитров иска да разчита на него, трябва да се раздели с Чавдаров.

Засега треньорският щаб не е коментирал официално ситуацията, но феновете и футболната общественост следят с интерес развоя на събитията.