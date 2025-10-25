Везенков и Олимпиакос сразиха Байерн Мюнхен

Силен мач направи национала Александър Везенков, за да може Олимпиакос да се наложи над Байерн Мюнхен с 96:71 (23:15, 24:14, 22:23, 27:19) като гост в Германия в двубой от шестия кръг на баскетболната Евролига за мъже, предава БТА. Така Олимпикос записа втора поредна и общо четвърта победа, която го изкачи на второ място във временното класиране. Лидер е израелският Апоел Тел Авив, който към момента играе домакинските си мачове в София, с актив 5-1. Байерн заема предпоследната 19-а позиция след втората си поредна и общо четвърта загуба от началото на сезона.

Везенков отново бе на ниво и допринесе за успеха на гръцкия гранд с 18 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 26 минути на терена. Най-резултатен за Олимпиакос беше Тайлър Дорси с 19 точки.

Гостите си осигуриха преднина от 47:29 на почивката след по-силна втора четвърт, а преди последните 10 минути резултатът бе 69:52 за Олимпиакос. В оставащото време баскетболистите на гранда от Пирея бяха категорични, като направиха почти двойно по-малко грешки в мача (10-18). За домакините Андреас Обст завърши с 15 точки.