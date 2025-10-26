Новини
Марко Одермат триумфира в първия старт в алпийските ски

26 Октомври, 2025 18:10 488 1

Втори остана австриецът Марко Шварц

Марко Одермат триумфира в първия старт в алпийските ски - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Марко Одермат стартира сезона за Световната купа в мъжките алпийски ски с победа в гигантски слалом и даде сериозна заявка за силно представяне през кампанията, чиято кулминация ще бъде Зимната Олимпиада в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари, предава БТА.

Швейцарецът триумфира в Зьолден (Австрия), след като водеше с една стотна от секундата след първия манш, но увеличи преднината си във втория до 0,24 пред австриеца Марко Шварц. Трети завърши норвежеца Атли Ли Макграт с още три стотни изоставане.

Петкратният носител на Световната купа Одермат спечели трета победа в Зьолден, 27-ма в гигантския слалом и общо 46-та в кариерата си.

Силните ветрове принудиха организаторите да изместят старта по-ниско от първоначално планираното, а вторият манш беше забавен с един час поради обилен снеговалеж. Световната купа продължава на 15 и 16 ноември със слалом за мъже и жени в Леви, Финландия.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    КъдЯ нашият екскурзиант ве?

    18:16 26.10.2025

